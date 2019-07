Printul George implineste sase ani. Au fost publicate noi fotografii cu el

Ziare.

Fotografiile au fost facute de mama sa, Kate, ducesa de Cambridge. Doua dintre ele il arata pe printul George in gradinile Palatului Kensington purtand un tricou de fotbal cu insemnele echipei Angliei, iar cea de-a treia il infatiseaza intr-o vacanta cu familia purtand o camasa verde si pantaloni scurti albastru cu alb, relateaza DPA.Printul George Alexander Louis de Cambridge, al treilea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, urmeaza cursurile scolii private Thomas's Battersea din Londra.Printul George s-a nascut in aripa privata Lindo a spitalului St. Mary din Londra, la 22 iulie 2013, si si-a facut prima aparitie publica a doua zi dupa nastere, pe scarile maternitatii, in bratele mamei sale.George este un fan al tenisului si ia lectii de la campionul elvetian Roger Federer. Parintii printului, ducesa Catherine de Cambridge si printul William, sunt mari iubitori de sport si incearca sa le transmita aceasta pasiune si celor trei copii ai lor.Roger Federer - jucatorul favorit al lui George - l-a vizitat pe print la locuinta parintilor lui Kate din Bucklebury, Berkshire, si a spus ca George are o tehnica de joc "buna".George si fratii sai mai mici, printesa Charlotte, in varsta de 4 ani, si printul Louis, in varsta de un an, isi petrec mult timp in aer liber, iar Kate promoveaza beneficiile pentru sanatate ale activitatilor desfasurate in natura.