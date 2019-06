O femeie de 83 de ani a fost accidendata grav de convoiul printului William

Ziare.

com

Incidentul a fost relatat pe larg, miercuri, in articole publicate pe primele pagini ale tabloidelor britanice, informeaza AFP.Ducele si ducesa de Cambridge se deplasau catre o ceremonie organizata la Palatul Windsor, luni dupa-amiaza, in momentul in care un motociclist din coloana oficiala a accidentat o femeie de 83 de ani in Richmond, localitate aflata la sud-vest de Londra. Victima a fost transportata la spital in stare grava, a anuntat Scotland Yard."Motocicleta a lovit-o, ea a fost proiectata in aer si a cazut apoi pe sosea", a dezvaluit un martor pentru tabloidul The Sun. "Politistul era bulversat, insa el circula pe sensul interzis al drumului, ar fi putut sa fie mult mai rau", a adaugat acelasi martor.Ducele si ducesa de Cambridge sunt "profund ingrijorati si intristati" de acest accident, a anuntat serviciul de comunicare de la Palatul Kensington.Cuplul princiar a trimis buchete de flori pacientei octogenare si s-a oferit sa ii faca o vizita la spital, a declarat fiica acesteia pentru The Sun.Independent Office for Police Conduct (IOPC), departamentul de control intern din cadrul Politiei britanice, a demarat o ancheta pentru a elucida circumstantele in care s-a produs coliziunea. Un purtator de cuvant a precizat ca "femeia, o octogenara, a suferit rani grave si a fost transportata la un spital din Londra unde se afla in stare grava, dar stabila".Potrivit Daily Mail, acesta a fost cel de-al patrulea incident in care a fost implicat un membru al familiei regale britanice in ultimele sapte luni.In ianuarie, printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, a accidentat o femeie in apropiere de domeniul regal Sandringham din estul Angliei, atunci cand puternicul vehicul pe care il conducea, un model Land Rover Freelander, a intrat in coliziune cu un automobil Kia Printul britanic a scapat teafar din acel accident, insa femeia care se afla la volanul masinii Kia, in care era si un bebelus, a suferit o fractura la incheietura mainii. In urma accidentului, printul Philip, in varsta de 97 de ani, a renuntat sa mai conduca automobile pe drumuri publice.