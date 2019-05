Schimbarea la fata a Vioricai Dancila: de la Liviu Dragnea inapoi la Adrian Nastase sau testele PSD

Ziare.

La o zi dupa incarcerarea celui pe care Viorica Dancila inca il numeste "presedintele partidului", probabil din reflex, prim-ministrul a dat o proba de independenta si, fara a citi vreo declaratie de presa, a reusit sa isi faca inteles un mesaj la prima vedere paradoxal: mesajul anti-justitie a facut rau partidului, de azi inainte, cine are probleme cu justitia sa si le rezolve singur si sa nu isi angajeze si colegii.Un mesaj care contravine nu doar ideologiei PSD din ultimii ani, cat si Programului de guvernare, al carui administrator este, unul care a avut ca prioritate aservirea justitiei pana in punctul in care social-democratii sa aiba garantia ca nu li se intampla nimic daca vreun procuror ii acuza de fapte de coruptie.In stilul caracteristic PSD inainte de Dragnea, partidul a lasat scapate fragmente de stenograma ale sedintei social-democratilor, in care prim-ministrul care a fost asezat imediat pe locul de putere, cat sa se regrupeze mai-marii, a putut fi "auzit" criticand insistenta PSD asupra mesajelor anti-justitie.In mandatul de premier al Vioricai Dancila, ministrul pe care il avea in subordine, Tudorel Toader, a pus in scena adevarate campanii institutionale de infierare a magistratilor. Este mandatul in care regimul Dragnea, prin Tudorel Toader si Viorica Dancila, a inlaturat-o de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie pe Laura Codruta Kovesi.Si tot in perioada in care Viorica Dancila a fost prim-ministru, mandatul dat ambasadorului Romaniei la UE a fost acela de a impiedica, cu pretul legitimitatii Romaniei, candidatura lui Kovesi, cetatean roman, la conducerea Parchetului European.Asa arata insa felul in care Adrian Nastase se raporteaza la societate. Primul lider al PSD care a deschis seria aceasta neagra a presedintiilor autarhice - asa cum Ion Iliescu nu a reusit, poate si pentru ca PSD-ul lui Iliescu deja functiona pe mecanismul vechiului PCR - a mizat de la bun inceput, inca inainte de prima condamnare, pe memoria sociala compromisa a romanilor. Astazi, Adrian Nastase participa la sedintele de criza si coordoneaza un Comitet de sprijin al PSD-ului.Ce s-a intamplat marti seara la PSD a fost o punere in scena, o strategie pe care social-democratii au folosit-o si in trecut, aceea de a testa vigilenta, suportabilitatea si uzura societatii. Din acest registru face parte informatia ca Titus Corlatean s-ar putea reintoarce la Justitie.Un potential de revolta previzibil s-a indreptat catre acesta, corelat cu guvernarea Victor Ponta, pentru ca, prin comparatie, Ana Birchall sa para "raul cel mai mic", daca nu chiar dezirabila.PSD are inca pe mana institutii esentiale pentru democratia romaneasca, de la CCR pana la ICR si CNA, adica un capital important pe care sa il foloseasca pentru reconstructia unui nou regim de putere. Asta e miza, nu aparenta schimbare la fata a unui prim-ministru care a transformat Guvernul intr-un palat de putere al lui Liviu Dragnea. Acum, doar tronul este gol, camarila e tot acolo.