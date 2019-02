Aurelian Badulescu vrea sefia PSD Bucuresti. Firea il incurajeaza

Ziare.

"Am luat nota de decizia Comitetului Executiv de a se organiza alegeri in toate structurile de partid unde sunt presedinti interimari si am decis sa-mi asum candidatura pentru pozitia de presedinte al PSD Bucuresti.M-am sfatuit in acest sens cu doamna primar general Gabriela Firea, care m-a incurajat si m-a asigurat de tot sprijinul sau in acest demers. Consider esential acest lucru cata vreme, deloc intamplator, PSD a castigat pentru prima data in istorie alegerile in Bucuresti, avand Primarul general si cei sase primari de sector alesi toti sub sigla PSD, intr-un moment in care le conducerea organizatiei se afla doamna Gabriela Firea", a anuntat Aurelian Badulescu, intr0un comunicat de presa.Acesta a mai spus ca PSD are o responsabilitate fata de bucuresteni, care trebuie sa fie mai presus de orice dispute, iar acest lucru poate fi facut numai avand o organizatie la Bucuresti care sa nu fie dedicata cetatenilor si nu lui Liviu Dragnea."Consider ca implicarea mea in aceasta competitie este un semnal de continuitate din partea unei echipe care a demonstrat ca poate face performanta. Atat eu cat si doamna primar general avem convingerea ca PSD are o responsabilitate imensa fata de cetatenii care ne-au acordat voturile in 2016 si ca disputele partinice si politicianiste care, din pacate, afecteaza activitatea partidului in ultima perioada, trebuie sa inceteze de indata. Bucurestenii trebuie sa fie mai presus de orice dispute, iar orice actiune care le sacrifica interesele din ratiuni politice trebuie stopata de indata. Ori acest lucru nu se poate face decat avand suportul unei organizatii dedicata Lui, cetateanului bucurestean, nu Lui, cetateanului Dragnea Liviu Nicolae. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!", a conchis Badulescu.Filiala PSD Bucuresti este condusa interimar de Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, dupa ce Gabriela Firea a demisionat in noiembrie 2018, fiindca i-a fost retras sprijinul politic al partidului. Actiunea PSD a venit in contextul in care Firea a semnat o scrisoare deschisa prin care cerea demisia liderului social-democrat Liviu Dragnea.Pe 3 februarie, liderii PSD au stabilit, in sedinta CEx, ca in perioada 15 februarie-15 martie sa aiba loc alegeri in organizatiile partidului care au conducere interimara, inclusiv in organizatia din Bucuresti.Alegeri vor avea loc in 13 organizatii ale PSD, conduse in prezent de presedinti interimari, acestea fiind urmatoarele: Bucuresti (Gabriel Mutu); Dambovita (Rovana Plumb); Braila (Aurel Simionescu); Caras-Severin (Luminita Jivan); Cluj (Horia Nasra); Suceava (Ion Stan); Calarasi (Iulian Iacomi); Botosani (Doina Fedorovici); Brasov (Marius Dunca); Gorj (Florin Carciumaru); Timis (Calin Dobra); Iasi (Maricel Popa); Sibiu (Bogdan Trif) .