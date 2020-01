Cand la putere nu mai e PSD. Cum a ajuns Iohannis sa fie huiduit la Iasi, de "Mica Unire"

Foto: Facebook/Dorin Dobrincu

Atunci cand ajungi la guvernare, te asezi pe locul dinspre care oamenii asteapta raspunsuri concrete la problemele pe care le au. Nimeni nu cere reconstructii miraculoase de tara, dar oamenii inteleg din prima daca exista bunavointa si potential - uman, politic si intelectual - pentru constructii palpabile.Or, atunci cand discursul celui care a primit mandat pentru a administra tara ramane cantonat in logica politica, in care adversarul este marele rau care trebuie evitat, oamenii ar putea crede ca au fost amagiti.Este una dintre explicatiile huiduielilor de la Iasi, unde presedintele Klaus Iohannis a avut un discurs mai degraba politic, pe care oamenii l-au sanctionat nu pentru a-l invalida pe fond, ci pentru ca ei sunt deja cu un pas inainte.Presedintele tocmai a primit un nou mandat, pe care l-a si propus inca din campanie drept un mandat activ, de constructie si reparare a tarii.Depesedizarea pe care a cerut-o la vot i-a fost incredintata de un electorat care nu mai vrea sa auda ca progresul si bunastarea tarii sunt tinute in loc de un PSD sanctionat la doua runde de alegeri si care a facut ceea ce ii statea in putinta - votul - pentru a asigura celor cu o oferta de guvernare mai buna pentru tara posibilitatea de a se apuca de treaba.Si cum Klaus Iohannis a fost cel care a propus solutia de guvernare a tarii si care s-a prezentat din capul locului drept artizanul planului de reconstructie, el este cel masurat in asteptarile sociale. Personalizarea puterii, o caracteristica a culturii politice si institutionale din Romania, cu tot ce decurge de aici, are anumite cerinte si suporta consecintele care decurg din neindeplinirea acestora.Sigur, e absurd sa ii fi fost ceruta presedintelui o autostrada, doar ca nimeni nu i-a cerut nici macar un kilometru de asfalt, ci capacitatea de a se situa in afara unui discurs electoral in care solutiile sunt vandute doar ca sperante. Descalecarea oficialilor la Iasi a fost prilejul pe care oamenii il asteptau pentru a-i trage de maneca si pe presedinte, si pe premier, pentru contractul pe care l-au semnat si ale carui sarcini trebuie sa le indeplineasca, chiar si in an electoral.Iar Ludovic Orban a inteles ca huiduielile, chiar puse partial pe seama agitatorilor PSD, sunt un avertisment ca treaba trebuie facuta cat mai prozaic cu putinta, iar amanarile nu pot fi vandute pe spatele alegerilor anticipate. Sunt, pur si simplu, lucruri diferite.Asa cum scria pe o pancarta a iesenilor:Iar Klaus Iohannis si PNL au intrat in hora guvernarii.In acest context, nu a fost deloc inspirata folosirea in discurs a sintagmei Mica Unire, care nu face decat sa preia un stereotip pe care Moldova il resimte ca pe o frustrare.Iata cum explica Lucian Boia, intr-un interviu pentru Ziare.com : "nu mai vreau sa aud, dar voi auzi in continuare, pentru ca s-a raspandit, prostia asta penibila "Mica Unire". Nu mai vreau sa aud treaba asta. Generatii intregi au stiut ca e Unirea Principatelor si ca atunci s-a facut Romania, la 1859, numindu-se cativa ani inca Unirea Principatelor, fiindca Marile Puteri nu acceptasera numirea de Romania.Putem insa sa ii spunem Romania, intre noi, chiar de la 1859, apoi sigur chiar din 1866, odata cu venirea lui Carol I, odata cu Constitutia si asa mai departe, crearea Regatului peste cativa ani, independenta.".Iar PSD, asa slabit si mediocru politic cum e, se asaza cat mai confortabil, pana la alegeri, pe locul partidului de Opozitie, pliindu-se pe nemultumirile sociale si trecandu-le in punctajul politic.O pozitionare destul de ingrata pentru USR si PLUS, care, desi in Opozitie, nefiind la guvernare, nu pot sa stea nici alaturi de PSD, nici de PNL, dar care trebuie sa gaseasca acea impachetare pentru oferta pe care o fac electoratului, incat sa demonstreze o cu totul iesire din paradigma unui regim de putere in care pleaca ai lor, vin ai nostri, huiduiti, pe rand, pentru ca din autostrada a ramas doar metrul construit in semn de protest de un om.