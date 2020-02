Cand pesedistii incep sa faca pe prostii

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

De la ordonanta 13 la numirea uneia ca Viorica Dancila in fruntea guvernului, de la obsesiile lui Daea pentru oi si cormorani la frica de prize a ministrei Carmen Dan, gruparea care i-a adunat pe Grapini si Dragnea, pe Andrusca si Cuc ne-a facut sa credem ca, vorba unui cantec mai vechi al "Sarmalelor reci", prostia-i la putere.De cand guvernul pesedist s-a prabusit, avem cateva chipuri noi la carma PSD. In fine, unii nu sunt chiar asa noi, dar cum au tacut indelung pana acum, par vioi.Strategia partidului s-a schimbat. Nu mai livreaza publicului gugumanii cu ingenuitate, de-acum le imbraca in haine dichisite. Candoarea a lasat loc smecheriei. Exemple avem cu duiumul. Citez doar trei, legate toate de discutiile referitoare la alegerile anticipate pentru Parlament.Prima reactie a PSD, atunci cand PNL a asumat ideea, a fost: de ce vrea Orban sa provoace o criza? Un scrutin inainte de termen trebuie facut daca situatiunea e grava. Dar acum, zice pesedistul trimis in studioul TV, tara merge bine si chiar foarte bine. Nu e criza. Cineva ii spune ca avem, totusi, o problema daca pica doua guverne in trei luni. Pica, dar de fapt ar fi putut sa nu pice, intoarce vorba omul de stanga.Alt exemplu: seful interimar al PSD, care-i si presedintele Camerei, e intrebat de un jurnalist daca va reuni instanta care trebuie sa programeze audierea ministrilor sau va amana. Noi respectam legea, reactioneaza Ciolacu, uitand ca partidul lui are probleme tocmai fiindca n-a tinut seama de ea. O respectati, continua reporterul, dar asta inseamna ca mergeti la Parlament sau boicotati? Vedem, analizam, cantarim, ingana noua vedeta a PSD.In fine, unii pesedisti sunt ofensivi. Sa aparam Constitutia!, zice unul. Ea a fost facuta ca sa impiedice alegerile anticipate, nu ca sa ne-mpinga spre haos. I se explica ipochimenului ca, desi greoaie, procedura declansarii unui asemenea scrutin exista. Dar de ce nu ne gandim si la economie?, zice gardianul Legii. I se spune ca economia va merge mai bine cu un guvern legitim. Il avem doar daca premierul vine de la PSD. Si tot asa.Cum o dai, nu e bine! Cand pesedistii incep sa faca pe prostii, criza politica incepe sa semene cu un spectacol de marionete: vocile personajelor de pe scena nu sunt ale lor, iar realitatea e cu siguranta mai rea decat teatrul.