Ce a fost si nu a fost in saptamana politica: De la istoria rescrisa de Melescanu si cimitirul pus politic la bataie la Petrov, ramas fara adevar

Saptamana a inceput cu gestul maret al presedintelui Klaus Iohannis de a propune partidelor politice un pact pentru transpunerea in legislatie si punerea in practica a rezultatelor referendumului. Un pact generos, care nu a fost totusi trimis partidelor inainte de consultari, asa ca aceastea s-au vazut puse in fata unei situatii favorabile doar lui Iohannis, aceea de a accepta sau refuza.In esenta, textul propus de presedinte contine tot ceea ce contravine politicii fata de justitie dusa de PSD/ALDE in ultimii doi ani si probabil ca asta a si fost una dintre mize, nu atat sa opreasca dezastrul din justitie - la el a renuntat chiar PSD-ul ramas fara Dragnea -, cat mai ales sa contabilizeze in continuare antipesedismul.Mai e o intentie pusa in joc, si anume un ascendent pe care Klaus Iohannis il pretinde in fata lui Dacian Ciolos si Dan Barna, dupa ce acestia au vorbit despre candidaturi pentru Cotroceni.PLUS si USR au incercat sa intre in scenariu si sa faca niste completari, dar, in esenta, exista un singur raspuns dezirabil.Singurul care nu a putut sa dea acest raspuns corect a fost Calin Popescu Tariceanu, PSD s-a asezat intr-o zona ambigua si a contracarat mai degraba mascand agenda si punand umarul la decredibilizarea functiei prezidentiale.In acest context au aparut pe piata informatiipropaganda Kremlinului, care arunca in arena tot felul de nume pentru candidatura social-democratilor la Cotroceni: presedintele Academiei Romanie Ioan Aurel Pop, Dan Puric si chiar Mihai Gadea si Nicolae Guta.Scopul nu e testarea acestor nume, niciunul nu reuseste mai mult de cinci procente, ci decredibilizarea scrutinului si a functiei prezidentiale. Daca pana si Puric si Guta ar putea ajunge presedinti!De fapt, PSD a trecut la, nu investeste in alegerile pentru Cotroceni, nu pentru ca nu ar vrea presedintia, ci pentru ca stie ca nu o poate obtine.Viorica Dancila a rabdat si a incasat suficiente pentru salvarea lui Liviu Dragnea si avum a gasit momentul revansei. Tot un pact a fost asumat si la PSD, dar de asta-data unul tranzactionat la sange, din care toti sa primeasca cate putin, nu tot ce ar vrea, dar suficient cat sa existe un control reciproc in partid.- Viorica Dancila a cerut o campanie de, adica o spalare a imaginii publice, aceea a unui politician mediocru din punct de vedere cultural si fara anticorpi din punct de vedere politic. A primit-o.A intrat in fotografie cu Timmermans si Juncker, a mers la dineul ambasadorului SUA la UE si a aparut si acolo in poza, a obtinut un mesaj de reconciliere de la seful socialistilor europeni, pentru care s-ar putea sa conteze mai mult artimetica mandatelor in Parlamentul European, odata alegerile trecute, si a primit si un citat din Churchill, cu care sa intre in randul politicienilor adorati, adica cu like-uri pe Facebook. Ce nu e like, ci critica, se sterge!- Oprisan a vrut o ordonanta care sa ii securizeze functia, prin alegerea presedintilor de consilii judetene prin votul direct al cetatenilor, nu prin votul consilierilor judeteni, cum este acum. A primit-o, s-a intors, si el, la popor.- Primarii care nici nu l-au predat, dar nici nu si-au pus pielea si libertatea pentru Dragnea la scrutinul din 26 mai, vor si ei adoptarea grabnica a Codului Administrativ, tot prin OUG. Nu au primit-o, inca, desi asteptata la sedinta de guvern din saptamana care tocmai se incheie.Aici ar putea fi un capitol sensibil, in contextul raportului CE critic la adresa politicilor fiscale ale Guvernului de la Bucuresti si a avertismentului Comisiei de la Venetia asupra supra-legiferarii abuzive prin OUG.Mai mult, se pare ca printre prevederile textului de OUG au ramas si unele declarate neconstitutionale, precum pensiile speciale pentru alesii locali.Este limpede ca, odata cu renuntarea publica la asaltul asupra justitiei, PSD isi pregateste terenul pentru legislativele de anul viitor, securizandu-si administratia locala. Riscurile se muta pe buget si, asa cum arata raportul CE in privinta Romaniei, politicile fiscale ale Guvernului Dancila sunt paguboase si au dus si la exodul fortei de munca spre Vest.In esenta insa, sub straturile acestea de imagine pro-justitie, eruopeana si generoasa cu finantele, lucrurile arata asa:- Teodor Melescanu ramane ministru al Afacerilor Externe si rescrie adevarul votului din diaspora, propunand adevarul oficial al puterii politice: romanii nu au fost impiedicati sa voteze, prin organizarea defectuoasa, ci au fost adusi cu autocarele pentru a manipula votul. Asta apare in raportul MAE, accentul fiind pus pe oficial.- Carmen Dan ramane ministru al Afacerilor Interne, in pofida represiunii din 10 august si a inscenarii nationaliste de joi seara, pe care nu a scapat-o de sub control, ci mai degraba a dat senzatia unui control bine dozat, cat sa tina atmosfera conflictuala.- Exact ca-n vremea lui Dragnea, loviturile de palat si camarilele se fac si desfac in PSD, unde Gabriela Firea insasi, sotie de candidat la prezidentiale, s-a pus miraculos pe picioare si negociaza, iarasi, puterea.Cine se uita la imaginile de la Valea Uzului are in fata un film cu accente medievale, in care preoti ortodocsi tin discursuri suveraniste - ne aparam tara in fata vrajmasilor -, in vreme de maghiarii catolici murmura rugaciuni.Cat de cat sa fii familiarizat cu strategia Rusiei si poti lectura aici diversiunea, polarizarea si intretinerea unor conflicte in registrul simbolic, adica acela pe care nu il poti negocia. Oamenii pot negocia institutii si bani, dar in niciun caz nu se pot negocia eroii si mormintele lor.E o manipulare a simbolurilor, una extrem de periculoasa, intretinuta si de PSD - puterea oficiala - si de UDMR - puterea oficiala pentru comunitatea maghiara - pe care o face posibila educatia precara, aflata tot in mainile celor doua forte politice.Dar adevaratul castigator al ostilizarii RomanieiUngaria si a etnicilor romanicei maghiari e dincolo de jocurile politice minore de la Bucuresti si Budapesta.In loc sa insiste pe pozitia de forta pe care o vor avea in noul grup din Parlamentul European - unde vor intra ca fondatori - au creat valva mai ales in social media, o strategie care le-a folosit cand aveau nevoie de vizibilitate. Un mesaj neinspirat construit de un parlamentar USR care vrea sa inaspreasca legislatia anti-fumat, fara a-i dicta companiile, influencerii si, vai!, alegatorii a tinut practic atentia si a starnit o furtuna care, desi nu mai arata medieval, tot pe pozitionari ireconciliabile s-a odihnit.Dupa victoria indiscutabila in alegerile europene - unde Alianta 2020 USR PLUS a castigat orasele mari si Bucurestii - incepe partea grea, in care vizibilitatea trebuie convertita in notorietate.Odata oficializata in registrul puterii - asta inseamna victoria de la europarlamentare - Alianta 2020 a devenit parte a contractului cu electoratul, iar evaluarea e destul de rapida, urmeaza legislativele, pentru care PSD face toate diligentele. De altfel, 2020 din titlu asta a si promis, guvernarea tarii.Sigur, PSD/ALDE ramane la guvernare, scrutinul a fost unul pentru Parlamentul European, dar urmeaza alegerile si pentru Parlamentul de la Bucuresti, asadar o oferta de guvernare este asteptata de electorat.Popasul in prezidentiale este si el unul simbolic, dar nici simbolismul aceasta nu trebuie ratat. Si sambata seara a venit si vestea ca USR si PLUS construiesc in continuare o alianta politica, nu doar electorala.Spre norocul lui, Partidul National Liberal a reusit din mers sa acopere eroarea lui Ludovic Orban privind impozitarea celor din industria IT, o dezbatere pe care nu o provoci, daca nu o controlezi macar la nivel teoretic.Succesul lui Siegfried Muresan la nivelul PPE, al carui vicepresedinte de grup a devenit, nu va putea tine insa loc de expertiza politica interna, iar simpla luare in calcul a lui Rares Bogdan pentru Primaria Bucuresti rateaza tocmai zona asta de expertiza, pe care Siegfried Muresan o reprezinta cu brio.Informatia ca Traian Basescu a colaborat cu fosta Securitate si a dat note informative nu a facut prea multe valuri. Pe de o parte, pentru ca era deja o informatie acceptata la nivel social, in pofida verdictelor anterioare ale CNSAS. Pe de alta parte, pentru ca Basescu a ramas cu un fragment de electorat care pare a-l legitima in virtutea unei simpatii exclusiv personale, altminteri fiind un personaj de registru minor.Dar tema aici nu e doar turnatoria, ci potentialul de santajabil pe care l-a avut presedintele Romaniei vreme de doua mandate. Accentele rusesti romantice ale numelui de cod nu trebuie sa ne lase sa scapam din vedere tema mare, si anume controlul dosarelor de la Securitate.Si cum a fost saptamana in care mai tot Facebook-ul s-a uitat la (serialul HBO) Cernobil, o propozitie de acolo ar trebui pusa la intrarea in Romania postdecembrista: "Cineva trebuie sa spuna adevarul".Saptamana s-a incheiat cu o consecinta a nesabuintelor de politica externa ale Guvernului Dancila: Romania a fost invinsa de Estonia in cursa pentru o pozitie de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.Exista o cauzalitate directa intre acest esec care nu e usor de trecut sub pres, pentru ca el inseamna decredibilizarea Romaniei pe plan extern, si felul in care ministrul Melescanu si prim-ministrul Dancila au instrumentat chestiunea relocarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.In numele unei relatii personale cu premierul Netanyahu si aducand deservicii in primul rand Israelului, pentru ca acesta merita o dezbatere cat se poate de serioasa, cei doi oficiali romani au dinamitat atat relatiile cu statele arabe, cat si cu cele europene, pentru ca pozitia asumata de UE este cea a solutiei celor doua state, cu tot ce presupune ea.Daca Romania ar fi facut mai intai o analiza si ar fi inteles sa argumenteze, daca Romania lui Dancila si Melescanu ar fi avut influenta in randul statelor UE, atunci pozitia Bucurestilor ar fi fost legitima si oportuna. Dar Romania a dus o politica externa in spatele usilor, incropita in memorandumuri apoi disparute si cu un ministru de Externe convenabil plecat din tara.Romania deconteaza deciziile luate de Guvernul Romaniei in alte foloase decat cele ale interesului national si incheie presedintia Consiliului UE de pe pozitia unei tari submediocre si de neluat in seama.Despre Republica Moldova am auzit in acest final de saptamana de la americani, de la Uniunea Europeana si de la rusi. Autoritatile romane nu au scos niciun cuvant despre revolutia geopolitica de la Chisinau, in care, in mod paradoxal, SUA, UE si Rusia au stat de aceeasi parte a baricadei, teoretic contra oligarhului Plahotniuc.Sigur, temerile sunt ca exact acesta a fost scenariul Moscovei.Ce e cert este ca atat presedintele Iohannis, cat si ministrul Afacerilor Externe Teodor Melescanu si prim-ministrul Dancila au lipsit cu desavarsire, intr-o zi in care la Chisinau a fost vorba despre influente.