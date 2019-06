Filmul saptamanii in care Dancila a ajuns la carma si la mana PSD, cu painea si cutitul pregatite pentru alegeri

Mai are vad antipesedismul si atat?

Presedintele Klaus Iohannis a definit campania pentru referendumul pe justitie, validat de Curtea Constitutionala in aceasta saptamana, drept un efort de a curata tara de pesedism. O miza asadar politica, usor de formulat intr-un slogan, dar care va trebuie sa isi gaseasca si o forma de intrebuintare practica, mai ales ca Iohannis cere electoratului un al doilea mandat."Votul popular masiv dat pentru Romania europeana si democratica, in care justitia trebuie sa ramana independenta, a fost o sanctiune drastica la adresa tuturor incercarilor de a modifica legislatia penala si de a-i scapa pe politicienii corupti de rigorile legii.Totodata, cetatenii au transmis clar actualei guvernari sa renunte de indata la practica abuziva a legiferarii prin intermediul ordonantelor de urgenta", a transmis presedintele, intr-o reactie scrisa intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale Nu exista nicio obiectie asupra analizei, concluzia e lucida.Cum insa de la reusita referendumului si pana la aceasta validare formala de catre CCR a trecut o luna, planul de bataie de la Cotroceni nu pare a fi conturat concret.Discursul nu mai poate ramane in registrul indicarii vinovatilor pentru starea de fapt si nici a aruncarii responsabilitatii in carca aceluiasi Parlament, care a dus la starea de fapt negativa in care referendumul pentru justitie a fost o necesitate.Cetatenii au incredintat deja presedintelui - si Opozitiei PNL + USR PLUS - mandatul de a igieniza decizia politica, astfel incat aceasta sa nu contravina independentei justitiei si normelor statului de drept.Mingea, asadar, nu mai e la electorat, chiar daca urmeaza trei noi runde de alegeri.Pana atunci, potrivit intelegerii din 26 mai, Klaus Iohannis si Opozitia legitima trebuie sa livreze ceva electoratului. Asa a fost invoiala, iar argumentul ca in 26 mai au fost alegeri europene care nici nu aveau cum sa schimbe soarta politicii interne nu tine, tocmai pentru ca europenele au fost trase in sus, la nivel de promisiune, de referendumul pentru justitie.Se semneaza acorduri pentru tara, se pune pe tava un pact national, se fac apeluri pentru ca societatea civila sa sprijine noul proiect de tara.Dupa pactul de la Cotroceni, boicotat de PSD si nesemnat de PLUS atunci, pentru ca nu e partid parlamentar, a venit randul Aliantei 2020 sa propuna proiectul "Romania Unita", un acord de colaborare pentru pregatirea unei guvernari responsabile pentru Romania in 2020.Dupa esecul anticipat si inscris practic in motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, un fel de motiune cu instructiuni de auto-detonare, un plan de guvernare concret, cu masuri de redresare si de recuperare institutionala, s-ar fi inscris mai degraba pe asteptarile electoratului decat o scrisoare deschisa ambitioasa ca miza, dar care angajeaza prea putin.Dau doar un exemplu, extras din cel mai recent volum al antropologului Vintila Mihailescu, pentru care exista acum o campanie de strangere de fonduri (si fac si eu acest apel, pentru a-l ajuta) , pentru ca profesorul Mihailescu este bolnav, are leucemie si are nevoie de un transplant imposibil in Romania.Scrie Vintila Mihailescu cum a ajuns sistemul de sanatate din Romania sa involueze de la an la an, nu doar in clasamentele internationale, ci si fata de el insusi - performanta de a fi, asadar, nu codas in UE, ci codas fata de tine insuti. Asadar, pentru oamenii care au de-a face in viata de zi cu zi cu sistemul, cu scoala, cu spitalul, o amanare a solutiilor pana in 2020 este critica.Romania este sub semnul urgentei si, de altfel, asta le-au si spus votantilor Klaus Iohannis, PNL, USR si PLUS la unison.Calibrarea asteptarilor este un lucru rational, dar ea nu se face prin amanarea solutiilor, ci prin etapizarea acestora si livrarea, pas cu pas, a unei fise de parcurs.Or, in clipa de fata, electoratului care a dat totul - asta inseamna votul - i se mai cere de doua ori totul - votul la prezidentiale si legislative - fara a i se da nimic in schimb: nici o motiune realista, nici un plan concret de restaurare a starii de normalitate institutionala.In vreme ce Opozitia anti-PSD, si folosesc aceasta formula pentru a separa ProRomania lui Victor Ponta, definita electoral mai degraba anti-Dragnea, dar acum dorind tandem cu PSD la prezidentiale, inca nu s-a pus de acord asupra unui pact pe care sa il completeze apoi cu masuri concrete de guvernare alternativa, Viorica Dancila se ocupa de mai-binele baronilor PSD si de fidelizarea primarilor.Si pentru PSD urmeaza alegeri, asa ca partidul foloseste potentialul maxim al celui aflat la guvernare: cutitul, mai mult decat painea. Aceasta tactica pe care partidul de la guvernare o are la indemana se invata la scoala de marketing politic si ar fi o supriza ca PSD sa nu o fi folosit.Sa vedem feliile:I. Guvernul adopta OUG privind Codul Administativ, in ciuda numeroaselor critici ca Primarii vor avea pensii speciale. Asta, desi CCR se opusese. Iohannis critica adoptarea, PNL propune ca Avocatul Poporului sa o atace la CCR. Dar PSD avea deja pregatita a doua feliere:II. Renate Weber este aleasa de majoritatea din parlament sa ocupe functia de Avocat al Poporului. La prima vedere, un premiu de consolare pentru ca ALDE nu a trecut pragul la europarlamentare, iar Weber si-a pierdut scaunul de europarlamentar. Dar nu e doar atat. Renate Weber a anuntat ca Avocatul Poporului nu trebuie sa se ocupe cu sesizarea CCR pe motive de ordonante, astea sunt chestiuni politice, institutia are alte treburi.Asadar, un plan premeditat, prin care reducerea la tacere a Avocatului Poporului este desavarsita.La fel s-a procedat si in cazul ICR, CNA, TVR si la fel se incearca in cazul culturii, a se vedea cazul de la TNB - institutiile sociale cu potential critic trebuie deturnate de la functia lor publica, prin mediocritizarea lor sau, unde nu se poate, prin reducerea la tacere.Un al doilea palier in care PSD isi foloseste atributele puterii este in cazul Sorinei, copila de la Baia de Arama, adoptata si totusi suspendata intre o familie care o vrea si un sistem care vrea sa joace emotional.Cum am spus, PSD stie ca vin alegerile.Nu ne spune nimic insa Guvernul despre de ce doar 2% dintre copiii aflati in sistemul de protectie sunt adoptati: dintre copiii aflati in sistemul de protectie, si erau 52.279 la finalul lui 2018, doar 6% sunt declarati adoptabili si putin peste 2% ajung sa isi gaseasca o familie reala.Majoritatea acestora figureaza - explica Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv Salvati Copiii Romania , pe lista copiilor greu adoptabili din cauza varstei, a numarului mare de frati, a unor particularitati etnice sau de sanatate sau, pur si simplu, pentru ca familiile considerate a fi potrivite i-au refuzat.Intr-un Congres anuntat extraordinar si organizat ca un exercitiu de putere, Viorica Dancila a devenit presedintele plin al partidului. A avut discursul cel mai slab pentru Partid, e prim-ministrul in mandatul caruia PSD a coborat cel mai jos, iar protectorul ei, Marian Oprisan, a fost huiduit la scena deschisa.Si atunci de ce Viorica Dancila? In acest moment, pesedistii gasesc in Dancila liderul potrivit, un politician de mucava, fara potentialul autocrat de tipul Nastase/Ponta/Dragnea, si care a inceputsa livreze recompense primarilor, prin Codul administrativ adoptat prin OUG.Asadar, Dancila a ajuns la carma si la mana PSD.Este insa acelasi PSD, dincolo de calitatea intelectuala indoielnica a discursurilor si implicit a liderilor politici, care intra in campanie electorala pe ritmurile "Stand-up for the champions", iar publicul nu este, asa cum ne-am putea lasa inselati, electoratul, ci primarii, baza Partidului, cea care a franat consistent la alegerile europene, coordonate de Liviu Dragnea.Un punct a bifat in toata sceneta PSD si presedintele Klaus Iohannis, laudat de Donald Tusk, chiar inainte ca PSD sa anunte victoria Viorica Dancila, pentru rezultatele bune ale presedintiei UE. Acest mesaj a contra-balansat discursul arzator pro-europen pe care l-a imbratisat Dancila la Congres, pentru ca legitimarea s-a dus inspre Iohannis.Expertii spun, intr-adevar, ca rezultatele au fost bune, multe dosare solutionate, dar trebuie, totusi, mentionat ca in mandatul presedintiei Guvernului roman, dosarul intrarii in Schengen a ramas inca o vulnerabilitate a Romaniei.Cert e ca, la final de saptamana, cateva lucruri sunt certe:- Viorica Dancila este presedintele PSD si prim-ministru;- Klaus Iohannis candideaza pentru al doilea mandat, a anuntat ca nu se inscrie in nicio cursa pentru presedintia Consiliului European;- Sorina, copila a carei biografie sta suspendata intr-un sistem haotic, nu are, inca, o familie.