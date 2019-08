Isi retrage PSD candidatul la prezidentiale? Cum poate ajunge Alianta 2020 la guvernare si cine ia procentele lui Ciolos

Guvernarea

Ziare.

com

Sunt rezultatele celui mai proaspat sondaj, la comanda Europa FM, care il pozitioneaza pe Klaus Iohannis pe primul loc, cu 41% dintre optiuni, la un decalaj consistent fata de Calin Popescu Tariceanu (pozitia a doua - 13,8%), Victor Ponta (12,9%,), Dacian Ciolos (10,4%), Dan Barna (9,4%) si abia apoi Viorica Dancila (7,5% dintre optiuni).Datele statice nu spun insa prea multe, mai ales cand e vorba despre un scrutin apropiat, pentru care optiunile de vot sunt tot mai cristalizate. De aceea e important sa ne uitam la dinamica. Si ce ne spune aceasta?Toti candidatii, cu exceptia lui Dan Barna si a Vioricai Dancila, dar aceasta intr-un procent nesemnificativ, au scazut ca pondere a optiunilor de vot. Klaus Iohannis a pierdut aproape un procent si jumatate, Tariceanu aproape doua procente, Ponta a scazut si el usor, cu un procent. Si Dacian Ciolos a pierdut, de la 12% in iunie la 10,4% acum.Cine a adunat aceste procente pierdute de primii clasati?Ascensiunea cea mai consistenta o are Dan Barna, aprope patru procente in plus, urmat de Viorica Dancila care, de la anuntul candidaturii si pana acum, a castigat sub un procent (7,5%, fata de 6,7% in luna iunie).Exista cateva vulnerabilitati ale acestui sondaj:Unde se repartizeaza cele 10 procente ale lui Dacian Ciolos?Pe dinamica electorala, sunt posibile doua efecte: pe de o parte, Dan Barna sa preia doar o parte din capitalul lui Dacian Ciolos, dar, pe de alta parte, sa disloce astfel mai mult de la ceilalti sau sa convinga mai multi nehotarati.Simpla adunare a procentelor lui Dacian Ciolos la procentele lui Dan Barna e o eroare, pentru ca optiunile de vot nu urmeaza aritmetica elementara.Or, in cazul acestui sondaj, e greu de urmarit daca si cat s-a schimbat balanta optiunilor, dupa 26 iulie.Pe scena politica, au fost cateva pozitionari care ar fi putut modifica graficul IMAS, de la discursurile anti-PSD ale presedintelui Iohannis pana la declaratia de razboi impotriva criminalitatii facuta de Viorica Dancila.Pentru alegerile legislative, distributia pe partide confirma ca PLUS ramane un partid personalizat, de lider, in vreme ce USR e mai degraba perceput colectiv, decat prin politicienii din partid.Astfel, PLUS aduna, in optiunea de vot, cu patru procente sub capitalul lui Dacian Ciolos - are 6%, in vreme de USR depaseste relevant procentele lui Barna si ajunge la 21,4% din optiunile de vot, clasandu-se pe locul al doilea, dupa PNL, care are 25,5%, o ascensiune usoara, dar constanta, dupa europarlamentare.Peste scorul liderului de partid este si PSD, coborat de mandatele Dragnea&Dancila la 19,4%.La fel ca in cazul prezidentiabililor insa, eroarea majora e sa aduni procentele intr-o matematica elementara. Sociologia face parte din trunchiul stiintelor socio-umane, tocmai pentru ca rezultatul la care ajunge depinde de o serie de factori mai complicati si care, priviti pur matematic, nu duc nicaieri.Prin urmare, Alianta 2020 ar putea sa piarda din procentele unora sau altora, dar la fel de bine, masurata separat, ar putea sa depaseasca adunarea, tocmai pentru ca transmite un mesaj de unitate.Asa cum arata datele IMAS, logica trimiterii lui Barna la Cotroceni, cand Ciolos atrage un bazin electoral mai consistent pare vulnerabila, la prima vedere, dar ar putea fi o strategie buna, de mentinut promisiunea unei schimbari radicale odata cu guvernarea.Totusi, daca Dan Barna nu va reusi sa creasca peste Tariceanu si Ponta, o campanie parlamentara purtata in cultura celui invins ar putea fi o slabiciune, dar dinamica ne arata ca liderul USR este in tendinta constanta de crestere.Raman cateva piese de rejucat:* Candidatul PSD - ramane Viorica Dancila sau vireaza PSD spre sustinerea lui Tariceanu sau chiar Ponta?* PSD si ALDE merg separat in alegerile parlamentare sau in alianta electorala? Pentru ca asa, sunt alte mere si alte pere de adunat.* Intr-o ancheta sociologica care sa masoare candidatul Aliantei 2020, nu pe ambii lideri ai Aliantei, cum se modifica balanta pentru prezidentiale?