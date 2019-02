Parlamentul European a invalidat Guvernul PSD-ALDE, inaintea alegerilor europene. Unde a gresit Dragnea

Cum a pus Dragnea presiune pe socialisti si ce nu i-a iesit

Sabotajul din Parlamentul European: europarlamentarii care au reusit sa invinga presiunile facute de Guvernul Romaniei

Ziare.

com

Mai mult decat confirmarea unei candidaturi potrivite fisei postului, de procuror sef european, votul in favoarea Laurei Codruta Kovesi este unul de blam fata de regimul politic instaurat de Liviu Dragnea la Bucuresti, care contravine in mod fatis tuturor principiilor care tin Uniunea Europeana in viata.Asadar, nu e vorba despre vreun compromis rezonabil pe care Uniunea nu il face, deoarece compromisul este una dintre parghiile de negociere, ci despre abdicarea de la fundamentele care le tin laolalta pe toate statele membre.PSD-ALDE a incercat sa submineze tocmai unitatea de pricipii a Uniunii Europene, recurgand la instrumentele feseniste care ii sunt la indemana: santajul, intelegerile subterane si nu negocierile politice, inscenarile si inundarea agendei publice cu dezinformari, sfertadevaruri si victime colaterale.Au mers insa pana dincolo de toleranta celorlalte state membre, fiecare cu propriile probleme si provocari interne.Pe ultima suta de metri, Liviu Dragnea si-a anuntat prezenta la congresul socialistilor. Nu putea fi refuzat, pur si simplu, trebuie sa ne amintim ca urmeaza, totusi, alegeri europene, iar un partid politic exista in virtutea voturilor pe care le obtine. Socialistii nu sunt in cea mai buna forma in Europa, asa ca voturile care vin din Romania - si pe care sondajele le confirma - cantaresc in deciziile politice. Dar nu cantaresc mai mult decat voturile din Germania, Austria, Franta sau Portugalia si, in niciun caz, nu au aceeasi forta de reprezentare.Nu exista in Romania un partid social-democrat autentic, care sa reflecte optiunile stangii europene si sa coaguleze un astfel de electorat. In paranteza doar, social-democratia romaneasca a fost prima victima a comunistilor, cand au luat puterea si, cultural, ideologic si apoi politic, nu a fost niciodata recuperata in cele trei decenii postcomuniste.Dar Liviu Dragnea a gresit de doua ori. Mai intai, a scos la mezat votantii PSD, fara alte garantii, in schimbul unui vot de blam pentru Kovesi. Nu i-a iesit asa cum a vrut, pentru ca nu contau atat voturile socialistilor in cele doua comisii din PE, cat mai ales o pozitie publica de contracarare a legitimitatii europene pe care Kovesi a obtinut-o.Mai apoi, Liviu Dragnea a pus la cale un santaj public pe care Frans Timmermans, cu toata grija lui pentru campania electorala, l-a intuit si nu s-a lasat prins in capcana. Tehnica aceasta a compromiterii este una preferata de PSD, care stie ca, daca intra intr-o fotografie onorabila, atunci acea fotografie poate fi o avere intr-un dosar ulterior de presiune si santaj.Si Timmermans nu numai ca a vazut lucrul aceasta, dar a tinut sa-l si dea in vileag.Liviu Dragnea a vrut sa foloseasca presiunea si santajul prin compromitere, in interiorul unei familii europene care are suficient de multe probleme, dar ramane, totusi, o familie europeana de traditie, nu un partid-marioneta, asa cum ar fi crezut seful PSD.O atitudine care i-a ofensat pe socialisti si care nu pot risca voturile de acasa pentru un sac de buletine de vot pe care PSD vrea sa li-l vanda. Nimeni insa nu poate bate palma cu Liviu Dragnea, fara a intra mai apoi in fotografia din dosarul santajabililor.Inainte de audierea de marti seara, din Comisia LIBE, Roberta Metsola, europarlamentar maltez care coordoneaza grupul PPE in aceasta comisie , si-a exprimat stupoarea ca guvernul unei tari, desemnat in mod legitim dupa un vot popular, isi compromite propriul candidat."Ar trebui sa nu procedeze cum face acum, opunandu-se deschis si prin toate mijloacele ca un candidat roman sa devina primul procuror european, transmitandu-ne astfel mesajul ca personalitatile din Romania care sunt binecunoscute, oameni seriosi, muncitori, inteligenti, pro-europeni, nu sunt sustinute de catre guvernul actual".Europarlamentarii PSD au actionat sincron cu Liviu Dragnea: presiune, zgomot si inundare cu minciuni. Este cazul mailului trimis de europarlamentarul Emilian Pavel - de prezenta caruia in forul european romanii poate ca nici nu ar fi aflat altfel -, in care Kovesi este discreditata intr-un stil "fascist", in descrierea Robertei Metsola Strategia oficiala a statului roman a fost dejucata si contracarata de cativa europarlamentari romani, printre care Monica Macovei, Cristian Preda si Siegfried Muresan, care au avut, in cele din urma, castig de cauza.Asadar, Guvernul Romaniei nu a fost credibil pentru europeni, care au preferat sa legitimize un candidat nesustinut de stat, dar sprijinit de europarlamentari ai Romaniei a caror prezenta in Parlamentul European este recunoscuta ca fiind legitima.Deloc intamplator, Parlamentul European a sanctionat astfel Guvernul PSD-ALDE inainte de alegerile din luna mai, un scrutin semnificativ pentru Uniunea Europeana, cu potential simbolic relevant.In acest context, Europa nu-i poate permite lui Liviu Dragnea, condamnat o data cu executare, in prima instanta, si inca o data cu suspendare, sa o compromita din interior.Nimic din ce are Liviu Dragnea de oferit nu poate sta pe masa europeana.