CEx la PSD: Se decide data congresului si strategia la investirea Guvernului Orban II

Ziare.

com

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta saptamana trecuta ca pe 19 februarie urmeaza sa fie luata o decizie cu privire la data congresului."Am picat cu totii de acord ca pe 19 februarie sa stabilim data congresului. Consider, in continuare, ca nu este o prioritate congresul, prioritatea este strategia partidului si organizarea pentru alegeri, sa fim pregatiti pentru orice variante de alegeri", a precizat Ciolacu.In sedinta CEx de miercuri ar putea fi analizat si raportul intocmit de presedintele interimar al Consiliului National al PSD, Ionut Vulpescu Acest raport a fost facut public de Vulpescu pe 13 februarie, inainte de a fi discutat in interiorul partidului, iar acest lucru l-a nemultumit pe Ciolacu.In raport sunt identificate 40 de probleme "acumulate" de partid, pentru care s-ar fi pierdut si alegerile din 2019."Pentru prima data, dupa mult timp, avem in PSD o dezbatere transparenta, cu argumente, in care parerea fiecaruia dintre colegi este respectata. Am spus foarte clar ca PSD are nevoie urgent de un proiect de reconstructie. La fel, am spus ca, pentru a repara, trebuie sa stii exact ce s-a gresit. Apoi poti veni cu solutii. Domnul Vulpescu este presedintele Consiliului National al PSD si este firesc sa faca o analiza care contine multe dintre lucrurile discutate deja in interiorul partidului. Sunt greseli pe care ni le-am asumat si pe care nu vrem sa le mai repetam.Acest raport va fi dezbatut cel mai probabil in urmatoarea sedinta a forurilor de conducere ale PSD. Domnul Vulpescu mi-a prezentat acest document. As fi preferat sa-l discutam mai intai in interiorul partidului si apoi sa-l faca public, dar a fost alegerea sa", afirma saptamana trecuta Ciolacu.Raportul intitulat "PSD incotro? 2016-2019 - Analiza evolutiei electorale a PSD" prezinta o serie de decizii politice si factori care au dus la pierderea a "aproape 1,2 milioane de voturi in mai putin de 3 ani".Printre cele 40 de "probleme acumulate" de PSD sunt mentionate erodarea identitatii politice social-democrate, distantarea, pana la izolare, a unor lideri ai partidului fata de social-democratia europeana si de multe dintre politicile europene.