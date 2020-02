PSD isi largeste substantial CEx-ul: "Mai multe minti luminate vin cu idei"

Ziare.

"Felicitam conducerea PSD pentru propunerea de modificare a statutului, in ceea ce priveste largirea componentei CEx, cu includerea in cadrul viitoarei structuri a PSD, pe langa presedintii de organizatii judetene, si a alesilor locali, a primarilor municipiilor resedinta de judet si a presedintilor consiliilor judetene.Suntem convinsi ca o astfel de masura va duce la o imbunatatire a deciziei, pentru ca un for de conducere, cu cat este mai larg, cu cat mai multe minti luminate vin cu idei si se provoaca dezbateri, cu atat decizia poate fi mai buna, cu atat mai mult cu cat alesii locali sunt cei mai aproape de cetatean", a afirmat Zetea, membru in conducerea colectiva interimara - Regiunea Nord-Vest, dupa intalnirea conducerii PSD cu presedintii consiliilor judetene si primarii municipiilor de resedinta social-democrati.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca "imbunatatirea modului de a lua decizii in partid" este necesara pentru ca actuala formula, in care la dezbateri si decizii au participat exclusiv presedintii de organizatii judetene, "nu a fost neaparat un lucru foarte bun"."Acestora trebuie sa li se adauge cei mai importanti alesi locali din fiecare comunitate, presedintele consiliului judetean sau primarul de municipiu, pentru ca (...) acestia nu vor pierde legatura cu cetatenii si in acest fel nici partidul nu va pierde legatura cu cetatenii si nu va merge pe o agenda care sa se desparta de interesul pe care il are romanul - sa aiba o viata mai buna", a sustinut Firea.Ea a mentionat ca, in cadrul reuniunii de sambata, au fost abordate "propuneri pentru imbunatatirea guvernarii atunci cand PSD va reveni la guvernare"."Au fost trecute in revista mai multe probleme cu care se confrunta primarii si presedintii de consilii judetene, reactiile in lant asupra masurilor de austeritate impuse de actualul guvern, au fost facute propuneri pentru imbunatatirea guvernarii atunci cand PSD va reveni la guvernare si s-au purtat discutii politice privitoare la actiunile din Parlament de saptamana viitoare, precum si pregatirea pentru pre-campania si campania electorala in vederea alegerilor locale si, posibil, parlamentare, simultan", a declarat Gabriela Firea.Edilul Capitalei, membru in conducerea colectiva interimara a PSD - Regiunea Bucuresti-Ilfov, a precizat ca aceasta modificare de statut va avea loc in cadrul congresului PSD, a carui data de desfasurare va fi stabilita dupa votul la motiunea de cenzura