Scandalul Cambridge Analytica ajunge in Romania: Compania ar fi incercat sa angajeze un consultant britanic pentru PSD

Utilizatorii romani, tinte ale companiei de analiza

Un consultant britanic a spus ca firma Cambridge Analytica a vrut sa il angajeze inainte de alegerile parlamentare din Romania, din 2016, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat (PSD), transmite Associated Press, citata de Washington Post. Rupert Wolfe Murray a declarat pentru Associated Press, miercuri, ca Mark Turnbull, un oficial al Cambridge Analytica, l-a contactat in august 2016.Acesta a citat un e-mail pe care Turnbull l-ar fi scris: "Ce am oferit este sa integram o echipa de doua persoane in echipa actuala... pentru a oferi sfaturi de strategie si asistenta de-a lungul campaniei... in decursul urmatoarelor doua, trei luni".Wolfe Murray spune ca a refuzat, pentru ca el nu lucreaza pentru partide politice. Ramane neclar daca firma Cambridge Analytica a jucat vreun rol in alegerile din decembrie 2016, unde PSD a castigat cu 46%.Platforma de investigatii RISE Projects a relatat ca SCL Group, o companie britanica de comunicare strategica afiliata British Analytica, si-a deschis birou in Romania in 2011.Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook fac si obiectul unor cereri formulate marti de procuraturile din statul New York si din districtul newyorkez Manhattan, in cadrul unei anchete comune.Corporatia Facebook trebuie sa puna la dispozitie documente legate de incalcarea termenilor si conditiilor de utilizare a retelei sociale cu acelasi nume, precum si copiile intregii corespondente cu Cambridge Analytica, afirma o sursa confidentiala a agentiei Reuters.Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost invitat de autoritatile din SUA si Uniunea Europeana sa dea explicatii cu privire la riscul ca datele personale ale utilizatorilor sa fie achizitionate fara consimtamantul lor. Ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, cotatiile actiunilor Facebook au scazut luni cu 6,8%, iar marti cu inca 5,4%, ceea ce a redus valoarea pe piata a firmei cu peste 50 de miliarde de dolari.Cambridge Analytica este o companie de relatii publice si analiza politica infiintata de Steve Bannon, fost consultant de campanie al lui Doanld Trump si fost consultant strategic la Casa Alba, si Robert Mercer, magnat, unul dintre cei mai importanti donatori ai Partidului Republican. Cambridge Analytica face parte din SCL Group , compania care ofera acelasi tip de servicii, dar in afara granitelor SUA. Conform New York Times, "operatiunile celor doua companii sunt administrate de o structura corporativa complexa, fiind profund legate intre ele".SCL Group activeaza si in Romania, seful filialei locale fiind Peter L. Imre, un om de afaceri care a lucrat multa vreme in domeniul tutunului, a fost reprezentantul miliardarului Dinu Patriciu in afacerile acestuia din domeniul mass-media, dar este si ginerele actualului ministru de Externe, Teodor Melescanu."SCL Group este lider mondial in comunicarea bazata pe date. Ne adaptam serviciile nevoilor clientilor individuali, de la analize avansate de date la strategii de implicare a publicului si de contact pe teren", se anunta pe site-ul romanesc de prezentare a companiei.Anul trecut au aparut in presa mai multe informatii despre faptul ca SCL Group a incheiat un contract cu beneficiari secreti din Romania care urmaresc stoparea "luptei impotriva coruptiei".