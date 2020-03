Sentinta: Statul trebuie sa plateasca PSD 3,6 milioane de lei pentru cheltuielile electorale. AEP si seful sau, obligati sa achite dobanda

Procesul si miza

Probleme cu semnatura lui Draghici

Decizia poate fi contestata la Inalta Curte.In acelasi timp, judecatorii au anulat doua acte emise de AEP: decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale din 28 august 2019 si o adresa din septembrie 2019.Potrivit minutei instantei,a scris despre acest caz din instanta. Miza dosarului: recuperarea sumei de 3,3 milioane de lei de la bugetul de stat, reprezentand contributii ale candidatilor PSD in campania electorala pentru alegerile europarlamentare.Inedit in acest caz, partidul nu a chemat in judecata doar institutia, dar si pe presedintele acesteia, Constantin-Florin Mituletu-Buica.Nemultumirea principala este ca AEP si seful sau au respins o solicitare facuta de PSD de rambursare a unor cheltuieli electorale in cuantum total de 3.380.634 de lei, facute in timpul campaniei desfasurate pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European.Motivele respingerii sunt legate de faptul ca cererea de rambursare era semnata de Mircea Draghici, care nu a fost considerat de AEP ca fiind reprezentant legal al partidului, dupa ce a demisionat din functia de trezorier al PSD.Cazul rambursarilor de la bugetul de stat a fost mediatizat in momentul in care s-a aflat ca Rovana Plumb, europarlamentarul PSD propus comisar european, ar putea sa nu-si primeasca inapoi contributiile de 800.000 de lei facute la campania PSD pentru aceste alegeri.De decizia AEP au fost afectati alti 21 de candidati PSD. Rovana Plumb avea insa cea mai consistenta contributie.