Un pesedist vrea alegeri ca-n Rusia, iar altul isi ascunde carnetul de partid

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Ziare.

com

Altii sunt mai preocupati de prezent. Doi dintre ei nu isi asuma carnetul de partid, fiindca au fost plasati in demnitati publice care cer neutralitatea.Grindeanu a ajuns presedintele autoritatii care se ocupa de domeniul foarte sensibil al comunicatiilor. Daca nu v-ati pierdut memoria, stiti ca ipochimenul e autorul OUG 13 si ca a fost destituit de la Palatul Victoria prin motiunea de cenzura a PSD, adica - asa se petreceau lucrurile in 2017 - prin decizia lui Dragnea. Postul de la ANCOM e o rasplata pentru servilismul pe care l-a aratat ulterior fata de acelasi Dragnea.Dupa ce Daddy a ajuns dupa gratii, iar Veorica a pierdut cursa pentru Cotroceni, Grindeanu a inceput sa viseze la sefia PSD. Ar fi "salvarea" acestui partid, promisiunea izbanzii. E dreptul pesedistilor sa bata campii, numai ca Sorin Grindeanu e in afara legii. El participa la sedinte de partid, face declaratii , cu toate ca slujba de la ANCOM ii cere neutralitate. Nu-i pasa.Mituletu-Buica nu e asa cunoscut ca Grindeanu. Omul si-a inceput cariera ca "sef depozit carburanti" la S.C. Pasaj Craiova, iar azi conduce Autoritatea Electorala Permanenta. Asa de tare se pricepe el la alegeri si la democratie incat s-a intalnit zilele trecute cu ambasadorul rus la Bucuresti. Sa fim si mai precisi: reuniunea a avut loc pe 24 ianuarie, zi de aniversare a Unirii si, in principiu, nelucratoare.Dl. Mituletu-Buica avea, insa, o urgenta. Si a rezolvat-o. A batut palma cu reprezentantul Kremlinului in Romania pentru a coopera in domeniul alegerilor. Viitorul e luminos: vom face alegeri ca-n Rusia...Si Grindeanu si Mituletu-Buica au fost numiti de Parlament. O majoritate i-a numit, tot o majoritate ii poate da jos. Daca ii pasa de statul de drept...