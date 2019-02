Uniunea Europena nu lasa PSD/ALDE sa confiste Romania fara lupta. Pana cand?

Ziare.

com

Asta face Uniunea Europeana de aproape doi ani, incearca sa limiteze pagubele pe care Dragnea si grupul sau le fac nu numai Romaniei, ci si Uniunii.Si nu este vorba despre coruptie, asa e, coruptia se intalneste si mai la Vest. Nu este vorba doar despre politicieni hulpavi, discursuri populiste si oligarhii, si acestea pot exista si la casele mai mari ale occidentalilor. Nici impostura nu e un construct exclusiv romanesc.Ce aduce nou cazul romanesc, incat Comisia Europeana, Comisia de la Venetia, Donald Tusk, Manfred Weber sa intervina?Sunt trei caracteristici care fac ca Bruxelles-ul sa nu poata cautiona, nici daca unii politicieni vestici ar vrea, guvernarea lui Dragnea peste Romania.1.Regimul politic de la Bucuresti nu are nicio miza ideologica, nu este definit doctrinar si nici macar nu se situeaza intr-o paradigma a puterii absolute.Nu urmareste instaurarea unui regim prezidential puternic sau, din contra, a unei republici parlamentare. Nu are o perspectiva economica, nu poate formula o teza privind criza migrantilor si nici macar nu isi poate atasa vreun curent nationalist de luat in seama.Nu e nici macar dictatura, desi se comporta ca si cum ar fi, iar asta face ca dialogul dintre democratiile reprezentative autentice si Bucuresti sa fie imposibil.E ca si cum Escobar ar fi fost asezat la masa unor negocieri diplomatice, doar pentru ca isi construise tentacule ale puterii, care au sfidat orice regula, inclusiv aceea a respectului fata de viata celuilalt. Or, toata lumea a inteles ca Escobar era un mafiot, asa cum toata lumea stie ca nu se poate negocia cu teroristii, fara ca acestia sa castige prin insusi faptul negocierii.Uniunea Europeana nu are niciun temei de negociere cu regimul politic de la Bucuresti, adica cu Liviu Dragnea si camarila acestuia. Accepta prezenta prim-ministrului formal Viorica Dancila, dar nu intra in niciun fel de dialog institutional cu aceasta.Orice intrare in dialog ar insemna ca Bruxelles-ul discuta si poarta negocieri pentru ca o persoana fizica, Liviu Dragnea, sa se puna la adapost de justitie. Ne amintim ca, prezenta in Parlamentul European pentru a vorbi despre presedintia romana a Consiliului UE, Viorica Dancila a fost intrebata doar despre incalcarile regulilor democratice la Bucuresti.Cum insa Romania e stat membru al UE, daca accepti ca principiile Justitiei sa fie compromise la Bucuresti, atunci le compromiti oriunde in Uniune.2.Sa luam doar exemplul ultimelor zile, in care Guvernul tarii a tras toate sforile pentru ca Romania sa nu isi impuna candidatul in cadrul unui vot de etapa pentru functia de procuror-sef european, a transmis ca i-ar putea include intr-o ancheta penala pe vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans , si pe comisarul pentru Justitie, Vera Jurova, in vreme ce la un spital din Bucuresti murea, din cauza unei bacterii spitalicesti, un al treilea pacient Atunci cand agenda publica a unei tari arata astfel, atunci in tara aceea viata devine un pericol, dar foarte putini sunt dispusi sa recunoasca adevarul, inainte ca el sa ii afecteze in mod direct, ca atunci cand Ivan Ilici a aflat ca in moarte chiar se moare.).Nicio institutie europeana si niciun lider european nu vor opta pentru salvarea unui politician, in detrimentul societatii. In toate discursurile de la Bruxelles privind Romania se face o diferenta transanta intre Guvern si societate, iar asta inseamna cat se poate de clar ca UE nu considera ca puterea politica de la Bucuresti mai are legitimitate.3.Nimeni nu pretinde ca politicienii de la guvernare sa isi fi luat doctoratul, ci sa nu isi fi luat o licenta falsa. Sa nu fi furat intr-o lucrare academica. Sa nu confunde capitalele si sa nu ia in deradere Holocaustul.Criterii minimale, la prima vedere, dar care nu pot fi indeplinite fara o cultura elementara solida, care nu poate fi obtinuta altfel decat din lecturi facute in anumite etape cognitive.Am intalnit europarlamentari europeni stupefiati de incultura cronica a guvernantilor romani, mai ales in opozitie cu o buna constructie intelectuala a romanilor cu care interactionasera in afara politicii.Motivul pentru care institutiile europene sunt dispuse sa lupte pentru Romania este unul cat se poate de clar: daca Romania ramane in Uniunea Europeana, atunci trebuie sa isi recapete profilul democratic si sa isi intareasca societatea si institutiile democratice.Iar Uniunea Europeana va lupta pe frontul acesta pana la alegerile care vin - europarlamentare si prezidentiale in 2019, legislative anul viitor -, tocmai pentru a mai da o sansa societatii sa isi aleaga cu adevarat viitorul.Daca societatea va spune altceva, atunci inseamna ca UE se va fi inselat si isi va masura altfel riscurile de a considera Romania membru cu drepturi depline.