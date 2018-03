Banicioiu, Andronescu si probabil Dancila se lupta sa devina Nr 2 in PSD, la un Congres in care toate functiile se joaca, mai putin a lui Dragnea

Banicioiu e sustinut de Tudose

Social-democratii au avut termen pana joi, la ora 16:00, pentru a decide daca vor o functie importanta in partid. Orice functie poate fi pusa in joc, mai putin cea a presedintelui Liviu Dragnea."Am depus-o (candidatura - n.red.) in ideea nu ca alerg dupa functii, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie mentinuta competitia in partid si reprezentantii la Congres decid prin votul lor. (...) Nu trebuia sa facem alegeri, trebuia sa venim cu un proiect de tara. Toata lumea care a trecut prin votul congresului a fost aleasa pentru un mandat de 4 ani. Suntem la jumatatea mandatului. Va marturisesc, lucrurile acestea trebuie sa ne doara, ce asteptari au oamenii de la noi. Sa discutam motivul pentru care PSD a scazut in sondaje. E un subiect major pentru toata tara, pentru ca e un subiect de interes pentru tara", a spus Andronescu.Al doilea intrat in cursa pentru a doua functie din partid a fost Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii."Candidez pentru presedinte executiv la congresul de sambata si sper sa fie o competitie corecta a ideilor si cel mai bun sa castige, nu cel dorit de sefi sau colegi care fac tot felul de asocieri de genul acesta", a delarat acesta.Intrebat daca este de parere ca CEx va valida candidatura sa, Banicioiu a anuntat ca il sustine organizatia PSD Braila, condusa de Mihai Tudose: "CEx nu are cum sa nu imi valideze candidatura. Sunt vechi pesedist, poate chiar mai vechi decat multi din CEx. Sa le dau si o veste proasta unora care faceau presiuni la organizatii. Am depus si o hartie de la o organizatie care ma sustine, de la Braila".Nicolae Banicioiu nu este convins, insa, de oportunitatea unui Congres in 10 martie."Din punctul meu de vedere, daca era nevoie de congres, era nevoie pentru modernizare doctrinara, pozitia noastra in UE si proiectul de tara. Asta propun eu la acest congres.Nu cred ca proiectul de tara poate fi facut de maine pana poimaine. (...) Trebuie sa clarificam, pentru ca vin 4.000 de oameni si din localitatile din jur si dupa cum am vazut nu avem drumuri foarte bune. Ce le spunem cand vin la congres? Peste o luna va chemam sa votam proiectul de tara?"Pentru functia de presedinte executiv al PSD mai este, insa, vehiculat si numele premierului Viorica Dancila, pentru care organizatia condusa de Gabriela Firea si-a anuntat sustinerea.Liviu Dragnea a anuntat, joi, ca daca Viorica Dancila va decide sa candideze, are sustinerea lui.In cazul actualului detinator al postului, Nicolae Badalau, nu este sigur ce se va intampla, desi acesta a spus ca cea mai importanta functie in PSD este aceea de membru.Un caz special este cel al deputatului PSD Catalin Radulescu, care a anuntat miercuri ca a depus o contestatie privind hotararea Comitetului Executiv National (CExN) prin care s-a hotarat ca din fiecare judet sa candideze doar o persoana pentru functii de conducere. Acesta l-a acuzat pe Liviu Dragnea de epurari cu iz de anii 1950. Congresul PSD, dorit de Liviu Dragnea si pus la cale in graba, are loc in contextul in care partidul a scazut sensibil in sondaje, pana sub pragul critic traditional. Joi, USR a publicat datele ultimului sondaj realizat de IMAS, care arata ca PSD a ajuns la 28%, sub PNL.