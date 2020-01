Capitalul politic negativ al PSD

Arta de a modifica fara sa schimbi mare lucru

As extrapola si as zice ca acest urias capital politic negativ nu este capabil sa trezeasca nici acum la realitate liderii PSD, care inca se mai imbata cu ideea reanimarii, in loc sa priceapa ca nu exista alta cale decat reformarea partidului din temelii.Daca ar fi existat dorinta de reforma, am fi simtit-o acum, in preajma congresului, ar fi pulsat in partid ideea de programe noi, altele decat cele nesustenabile ale lui Dragnea, ar fi inceput deja dezbaterile pe idei si pe doctrina, cam absente in social-democratia damboviteana.Cat de departe le este gandul la reforma actualilor lideri se vede si din abordarea interimarului Ciolacu, cel care, la putin timp dupa instalare, anunta cu emfaza principalele schimbari pe care urma sa le propuna (si probabil le va propune) congresului: modificarea siglei si a denumirii partidului.Prea putin despre politica gresita fata de economia tarii, fata de justitie si statul de drept. Prea putin despre oamenii care au sustinut programele lui Dragnea, cei care au aplaudat ineptiile Dancilei si s-au gudurat la picioarele lor. Camarila: Codrin Stefanescu, Olguta Vasilescu, Iordache, Nicolicea, N. Serban, Fifor, Orlando, ceilalti care l-au sustinut pe Dragnea in CEx, au votat-o pe Dancila tot in CEx, au aclamat-o pe ea la prezidentiale, au insotit-o cu bicicleta sau la ping-pong, i-au sustinut pe toti fara exceptie, iar acum se trezesc ca observa greseli in trecut.Sa-mi fie iertat, dar insusi Marcel Ciolacu l-a sustinut non stop pe Dragnea cu votul sau, a girat "extraordinarele" calitati ale Dancilei, iar acum da de inteles ca dansul este omul destinat sa repare greselile trecutului... Haida-de!Cum sa se reformeze PSD, cand Gabriela Firea mai este inca la varf si tot la varf este Claudiu Manda, cel care a "cotizat" cu jumatate de milion pozitia sa (nr. 3) de pe lista europarlamentarelor, iar juna sa sotie Lia Olguta Vasilescu inca mai vorbeste in numele PSD fara sa se delimiteze nimeni de mizeriile emanate?Pe buna dreptate, observa recent un analist politic, singura sansa a PSD sa-si imbunatateasca scorul la alegeri (domnia sa vorbeste chiar de o castigare a alegerilor, dar cred ca exacerbeaza) este ca partidul sa dea de pe acum un semnal de reforma, iar congresul ar fi o excelenta ocazie pentru ca semnalul sa fie auzit.Are PSD curajul sa-l lanseze? As intreba mai exact, cine din PSD are asemenea curaj? Baronii din teritoriu, care asteapta sprijinul partidului ca sa fie realesi? Baroneasa de Bucuresti care asteapta si ea tot sprijin si tot in acest scop? Ciolacu, Stanescu, Zetea, Gliga, Mutu, care asteapta cu totii sa fie sprijiniti de baroni, pentru ca si ei sa sprijine, la randul lor, intregul baronet?Reformarea inseamna oameni noi, de valoare, nu niste papusati, sprijiniti de cei pe care ii sprijina ei. Partidul demult nu mai are oameni noi. Inteleptii lipsesc de multi ani, iar onestii ma tem ca de decenii.Mai tineti minte cum il caracteriza Adrian Nastase pe Victor Ponta, cand se punea problema promovarii lui in partid si in stat?Asta era principala calitate cu care se lansa atunci Ponta, ca sa conduca ulterior partidul si chiar tara. Si mai tineti minte cum il caracteriza Ion Iliescu pe Dragnea?. In vorbire libera, asta inseamna "se pricepe sa adune voturi".Este interesant ca Ion Iliescu vorbea sincer si avea dreptate: la adunat voturi se pricepea Dragnea. Dar cu ce pret le aduna? Cu pretul de a atarna in spatele partidului un urias capital politic negativ, dupa ce votantii au inteles exact cine plateste in final oalele sparte: tot ei.Mai tineti minte principala calitate a Dancilei? A formulat-o Dragnea, la instalarea ei: "Este ne-conflictuala". Stim cat a fost de ne-conflictuala. No comment.Nici Ciolacu n-a scapat de epitetele colegilor sai. Intr-o sedinta la Buzau, colegul Claudiu Manda l-a caracterizat cu talc Nu contrazic caracterizarea, dar ma indoiesc ca un vulpoi este exact cel care poate reforma partidul. PSD are nevoie mai curand de o persoana inteleapta, doctrinara, cultivata si convinsa de valorile social-democratiei si nu ale oportunismului, chiverniselii sau pricopselilor de orice fel.Pana acum, numai vulpoi a avut si iata unde a ajuns!Prietenul Marcel pare sa fie cu totul altceva. Decat intelept si doctrinar, il vad mai curand ca bun organizator sau ca persoana ne-conflictuala, adica acele calitati fara care nu poti fi un bun lider PSD. Nu-i lipseste nimic, in afara de faptul ca nu seamana deloc cu Titulescu.Unii ar vrea-o conducator pe doamna Gabriela Firea, desi nici dansa nu seamana cu Nicolae Titulescu, dar se pare ca este bine cotata in sondaje. Asa-i in politica: poti fi la pamant cu traficul in oras, cu incalzirea, cu poluarea, cu tot ce promiteai in campanie, dar, daca stai bine in sondaje, esti pe val.Esti, fireste, in functie de cine face sondajele si de cum le face. Caci doamna Firea este pe val acum, cand fortele poltice antiPSD nu si-au stabilit inca un candidat. Daca va fi un candidat comun, va devaloriza brusc sondajele doamnei Firea.Chiar daca nu va fi unul comun, tot ma indoiesc ca bucurestenii, care acum trei decenii au gonit cu elicopterul cauza frigului din apartamente, o vor vota acum de bunavoie si nesiliti de nimeni. Dardaiala noastra de acasa este un aport negativ, nu unul pozitiv in capitalul politic al PSD.De altfel, nu cred ca alegerea doamnei Firea pentru un nou mandat depinde de ea. Depinde de partid. Daca electoratul va simti dupa congres ca PSD devine altfel decat a fost pana acum, s-ar putea sa aiba si doamna Firea vreo sansa. Daca nu, atunci domniei sale ii revine obligatia de a participa cu cota parte la uriasul capital politic negativ al partidului.Mai mult ca oricand, i-ar trebui acum partidului multa intelepciune la congres, i-ar trebui acea abnegatie si hotarare pe care nu le observ in circumvolutiunile domnului Ciolacu si nici ale altor lideri, din Capitala sau teritoriu.De altfel, majoritatea analistilor seriosi considera ca Marcel Ciolacu nu este o solutie fericita pentru PSD, din perspectiva reformei si a disocierii de fostii lideri toxici, Liviu Dragnea si Viorica Dancila.Din pacate, insa, solutia fericita n-o stie nimeni. De aceea, congresul din februarie nu pare sa aduca remedieri capitalului politic negativ care pare sa-i atarne in continuare ca o piatra de moara inaintea alegerilor.Nu zic ca mult asteptatul congres n-ar putea avea efecte, dar le simt mai mult ca pe un antinevralgic, destinat sa aline durerea, decat ca un bisturiu, destinat sa elimine tumoarea.