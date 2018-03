Ce document programatic cu referire la Justitie pregateste PSD pentru Congres?

Ziare.

com

"Avem nevoie de un document programatic pentru perioada 2018-2020, dar din pacate, cea mai mare pasiune reflectata si in presa, se pune pe cine candideaza", a anuntat presedintele PSD Dambovita."Maine, el va fi prezentat in plenul Congresului. Documentul va face referire si la Justitie cu siguranta, pentru ca este un lucru important, indelung discutat. Sunt in curs modificarile pe care le-am adus Legilor Justitiei, pentru a reintra in discutie in comisia speciala, si codurile trebuie in acord cu deciziile CCR. Dupa cum stiti, la 1 aprilie, trebuie sa transpunem si Directiva privind prezumtia de nevinovatie. Deci, sunt subiecte care nu pot fi ocolite", a detaliat Tutuianu, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD."In felul acesta eliminam subiecte secundare si ne asezam cu totii pe ceea ce este esential la acest Congres", a mai spus Tutuianu, citat de Agerpres.Acest proiect misterios vine in contextul in care ministrul Justitiei din guvernul PSD a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA , dar CSM a avizat negativ solicitarea. Decizia este a presedintelui Klaus Iohannis, iar acesta a reiterat sprijinul pentru procurorul-sef al DNA. Reamintim ca, in noaptea de marti, 1 februarie, Guvernul PSD, condus atunci de Sorin Grindeanu, a dat o lovitura incredibila sistemului de justitie si a adoptat o ordonanta de urgenta care amputa practic Codul Penal in asa fel incat se asigura ca foarte multi politicieni penali scapa fara nicio grija. Numai protestele masive si criticile externe au determinat executivul sa faca atunci un pas inapoi.Joi, 8 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat pe site-ul institutiei pe care o conduce proiectul de lege privind instituirea Parchetului European (EPPO). Propunerile Romaniei pentru functiile de procuror european ar urma sa fie facute de ministrul Justitiei. Potrivit proiectului lui Toader, interviurile pentru aceasta functie vor fi realizate de o comisie prezidata de ministrul Justitiei. Nicio o alta institutie din Romania nu va avea vreun rol in cadrul acestei desemnari pentru functia europeana.Parchetul General si CSM vor avea doar cate un reprezentant in comisia de interviu.