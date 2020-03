Congresul PSD din 21 martie, sub semnul intrebarii. Simonis: Exista mai multe variante, chiar amanarea acestuia

Ziare.

com

El a mentionat ca inca nu a fost luata o decizie in privinta congresului, care fusese fixat sa se desfasoare pe data de 21 martie la Bucuresti."Nu este luata o decizie in acest moment. Probabil ca in cursul zilei de maine (luni - n.r.), vom avea o consultare in partid pe acest subiect. Va reamintesc faptul ca in urma cu doua saptamani, noi am anulat prima data stabilita a congresului, tocmai din cauza acestui virus care este in crestere si care poate periclita sanatatea oamenilor. Exista varianta unui congres mai restrans, a unui congres digital sau chiar o amanare a acestuia pana ce pericolul trece", a spus Simonis la Digi 24.In contextul actual, a adaugat el, in care se inmultesc imbolnavirile cu coronavirus, autoritatile, cei de la guvernare si presedintele ar trebui sa incerce sa dea tarii un guvern stabil pentru "a se putea ocupa de adevaratele probleme ale Romaniei"."Noi credem ca e o prioritate votarea unui guvern capabil sa gestioneze situatia aceasta si celelalte crize in care este Romania in acest moment, economica si cea potentiala a migrantilor care pleaca din Turcia spre Europa, ca vorbim de votarea acestui guvern (Guvernul Citu - n.r.) sau a altui guvern in perioada urmatoare. Important e ca Romania sa aiba un guvern eficient, sa treaca prin aceste crize", a mentionat el.Congresul PSD va avea loc pe data de 21 martie, iar in cazul in care criza coronavirusului va lua "o amploare moderata", va avea loc un video-congres, a declarat, vineri, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.El a precizat ca data de 21 martie este agreata de majoritatea colegilor din partid, urmand ca saptamana viitoare Comitetul Executiv National al PSD sa dea un vot in acest sens."Pe data de 21 martie (este programat Congresul PSD - n.r.). Am stabilit cu colegii si urmeaza saptamana viitoare sa mai avem un Comitet Executiv, ca lucrurile sa fie si decise statutar. Dar marea majoritate dintre colegi au optat pentru data de 21 martie. Speram ca criza coronavirusului sa nu ia alta amploare. Oricum, suntem pregatiti si pentru astfel de situatii. In cazul in care criza va lua o amploare moderata, vom face un video-congres. Tehnica mai moderna. (...) Partidul e intr-o reorganizare, chiar si mentala, si suntem deschisi sa incercam lucruri noi. Incercam sa schimbam si anumite metehne", a aratat Ciolacu. Autoritatile au interzis de duminica, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat.Daca participa mai putin de 1.000 de persoane, decizia interzicerii unei astfel de activitati va fi luata la nivel local.Masura este valabila pana la 31 martie si poate fi prelungita.