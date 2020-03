Coronavirusul si congresul PSD

Ziare.com.

Astfel, PSD voia sa transmita un mesaj de responsabilitate si, in acelasi timp, sa rostogoleasca bulgarele unei crize sociale de care Klaus Iohannis si PNL nu se preocupa.PSD incearca astfel sa obtina capital din amenintarea unei epidemii cauzate de coronavirusul care se raspandeste cu repeziciune in afara Chinei si sa adauge astfel o dovada acuzatiei de iresponsabilitate pe care incearca sa o puna in carca presedintelui si guvernului PNL.Semnalul a fost dat de Marcel Ciolacu, la iesirea de la audierile de la Cotroceni, cand l-a acuzat pe Klaus Iohannis ca vrea sa mentina tara in criza guvernamentala.Terenul fusese fertilizat de decizia CCR de a face un proces de intentie presedintelui, fara sa existe vreun temei constitutional in asta si cu jumatatea de masura specifica politizarilor. Pentru ca, nu-i asa?, Curtea Constitutionala nu a intervenit nicio clipa pe forma procesului de desemnare - atributul ii ramane presedintelui -, dar s-a pronuntat asupra intentiei care a definit fondul - dorinta lui Klaus Iohannis de a provoca alegeri anticipate.Folosind in mod ostentativ termenul de criza, PSD se pliaza pe si speculeaza un context social in care emotia negativa este la cote inalte.Amenintarea unei boli despre care se stiu putine lucruri si care necesita asistenta medicala creeaza un soi de anxietate sociala cu cauze inlantuite, asa cum au explicat antropologul Vintila Mihailescu si psihologul Daniel David in interviuri pentruPe de o parte, contagiunea fricii, iar pe de alta parte, neincrederea romanilor in autoritati, in special cele medicale. Drama post-Colectiv, cu spitalele in care au murit cei mai multi, e prea intensa in memoria colectiva.In acest teren de emotie sociala, PSD planteaza termenul de criza, pe care il declina apoi in diferite scenarii, vizand astfel un sentiment al urgentei.Pericolul coronavirusului devine astfel iminent, nici macar congresul nu poate avea loc , decat daca pesedistii se vor putea mobilizaIn acest fel, conducerea colectiva interimara a PSD, asa cum se auto-desemneaza in comunicatele de presa, obtine atat o mutare a asteptarilor de ordin negativ inspre Iohannis si PNL, cat si o amanare a unor decizii transante chiar in partid, unde calculele de putere au reinceput in forta dupa decizia CCR, a se vedea in acest sens revenirea in prim-plan a lui Serban Nicolae , unul dintre social-democratii cei mai zgomotosi si nocivi, din epoca Dragnea.In cele din urma, totusi, coronavirusul nu a fost mai tare decat nerabdarea unor pesedisti de a-si face loc catre putere si Congresul va avea loc, dar amanat pentru 21 martie.Sa mai lasam coruptia si sa ne concentram pe crima organizata, anunta Viorica Dancila, in vremea prim-ministeriatului si folosindu-se astfel de enorma tragedie a Alexandrei. Sa o lasam pe Pintea cu plicul ei , pentru ca nu coruptia de sorginte pesedista, ci coronavirusul e adevarata problema, mai spune, astazi, PSD, nevoit sa o suspende pe Sorina Pintea din partid.