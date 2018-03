(Galerie foto) Cu bolidul la Congres: Parcarea Salii Palatului, arhiplina cu masinile de lux ale liderilor PSD

Foto: Ziare.com

Iata autocarele care i-au adus pe membrii PSD din Valenii de Munte (Prahova), Foto: Ziare.com

Ziare.

com

Majoritatea masinilor aveau pe parbriz insemne ale unor institutii publice, autorizatii de parcare emise de Senat sau Camera Deputatilor. Alte masini aveau ecusoane ale unor delegatii PSD din teritoriu. Soferii liderilor PSD s-au plictisit ore bune in asteptarea politicienilor.Deoarece nu aveau loc in parcare o parte dintre membrii PSD care au participat la congres si-au lasat masinile in parcarile de langa Ministerul Muncii, Ministerul de Interne si Ateneu.Vezi, precum siIn ce-i priveste pe membrii PSD din tara care au participat la lucrarile congresului, majoritatea a venit cu autocare inchiriate.