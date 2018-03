De cine ii este (mai) frica lui Liviu Dragnea? Cum a fost Congresul PSD pe hol, intre discursuri si proteste

Foto: Ziare.com

"Ce crezi, castiga ai nostri? - Castiga! Da' care sunt ai nostri?".

"PSD, ciuma rosie" - "Cine sunt astia, hashtag Rezist?"

Sindromul Stalin si exilul Ecaterinei Andronescu

A castigat sau nu Liviu Dragnea?

In psihiatrie, i s-ar potrivi bine numele de "sindrom al lui Stalin", a carui putere, cu cat devenea mai mare, cu atat ii alimenta mai abitir frica de tradare si, de aici, tendinta de a numi in propria camarila mediocri.Asa se explica, pastrand, evident, proportiile, de ce o personalitate politica stearsa ca Viorica Dancila a primit fotoliul de prim-ministru, pentru ca mai apoi sa ii fie dat si titlul de secund al sefului in partid E aici o logica strasnica de colhoz, despre care stim ca s-a autosabotat in cele din urma. Atunci cand, de frica permanenta de puci, te inconjori cu subalterni din ce in ce mai slabi, vei sfarsi prin a duce in registrul mic intreaga pravalie. Nu inainte de a transforma un partid, despre care se spunea ca e cel mai mare, intr-o afacere de familie, asezandu-ti in primul rand, chiar intre un vicepresedinte si un ministru de Interne, iubita.Cu toata megalomania afisata de PSD la marele congres de sambata, cu toata invesmantarea Salii Palatului intr-un banner urias, cu toata extraordinaritatea dorita a momentului, in pofida acapararii agendei media, nici macar ministrii partidului nu le erau foarte cunoscuti delegatilor social-democrati din tara.Despre Viorica Dancila stiau cam la fel de putine ca votantul obisnuit: sa caute un trandafir rosu pe buletinul de vot. Dar erau fortati sa accepte ca nici nu se cuvine sa stie mai mult decat le spune Liviu Dragnea: ca asa trebuie, sa iasa ea la vot.Un mic dialog auzit, sambata, pe holul Salii Palatului si care rezuma deriva in care se afla social-democratul de la baza partidului. O deriva care putea fi observata si in sesiunile foto mai scurte decat la alte congrese. Nestiind bine daca mai exista si alti poli de putere in partid, in afara lui Liviu Dragnea, delegatii au cerut fotografii cu Dragnea si cu "doamnele" recomandate de acesta: Viorica Dancila, Carmen Dan si Rovana Plumb.In aceeasi logica a personalizarii, ministrul de Interne Carmen Dan si primarul Bucurestilor, Gabriela Firea, au fost nevoite sa stea alaturi, in primul rand din sala, langa iubita oficiala a lui Liviu Dragnea. Cum locurile la congres au fost judicios repartizate, in functie de insemnatatea fiecarei delegatii, acest fapt devine unul cu semnificatie politica, oricat de nesuferit ar fi pentru presa - si este! - sa faca o stire dintr-asta Prin comparatie, ministrilor Educatiei si Culturii, portofolii carora Liviu Dragnea le-a acordat o pondere mare in discursul de o ora si jumatate, le-au fost repartizate locuri pe cel de-al doilea rand.In timp ce Liviu Dragnea isi rosteste discursul de candidatura prezidentiala, de unde temele predilecte de politica externa si de viziune pentru societate (atribute ale presedintelui), social-democratii ies palcuri sa fumeze pe micile balcoane ale Salii Palatului.Nu este, insa, o tigara de relaxare. Ori de cate ori cineva deschide usa balconului, in sala intra scandarile anti-PSD de afara, acolo cateva sute de oameni protesteaza fata de politicile de guvernare ale PSD."Cine sunt astia, hashtag Rezist?". La inceput, o mica ironie. Mai apoi, o incruntare: "Astia vor sa ne provoace!".Dar ii incomodeaza. Protestul de afara le strica gloria, ca si cum ar intra in toate fotografiile. Cum de Liviu Dragnea cel puternic nu a oprit asa ceva? "Noi cum iesim de aici, iti dai seama ce o sa fie afara la iesire?", intreaba un social-democrat, desi motive reale sa se simta amenintat nu prea are: jandarmii dislocati pentru prostest sunt la fel de multi ca protestatarii , izolati de partea cealalta a strazii.Pentru PSD-istii vechi, trecuti prin mandatul ideologic al lui Ion Iliescu, prin epoca de putere discretionara a lui Adrian Nastase, prin anii lui Victor Ponta, cand partidul s-a reintors la putere, faptul ca Liviu Dragnea ii expune criticilor care vin dinspre societate nu e usor de inteles si nici de digerat."Am avut crestere economica, noi am adus cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana", spune - si intelegi ca asa crede, pentru ca i s-a spus de la centru - un delegat PSD, lasand scrumul sa alunece pe langa tigara, cand de afara se striga ca "PSD e totuna cu PCR".Balcoanele raman pline pe toata durata Congresului, iar de la un moment dat nimeni nu mai inchide usa. Pe hol intra laolalta fumul de tigara si revolta oamenilor de afara, carora li s-au pus in difuzoare discursurile din sala.In dimineata de sambata, Ecaterina Andronescu parea, in mod ironic, alternativa democratica din PSD. Anatema ridicata asupra ei se simtea inca inainte de a incepe Congresul, cand numai cativa delegati i-au cerut sa se fotografieze cu ei, dar a devenit un semnal clar de "Gulag" atunci cand Liviu Dragnea a acuzat in lungul discurs, fara a i se clinti un rid, ca vreme de aproape 30 de ani educatia din Romania a fost prost administrata.Ecaterina Andronescu, de doua ori fost ministru al Educatiei, a inghitit in sec, chiar din primul rand al salii. Liviu Dragnea i-a luat, impreuna cu autoritatea din partid, si nota de subsol pe care si-ar fi dorit-o in istoria educatiei romanesti."Doamna profesoara" a fost astfel nu doar invinsa politica, aici unde reinventarea e la indemana, ci omeneste umilita, ca in sedintele nu chiar atat de indepartate de infierare comunista. De aici revenirea va fi doar prin gratia lui Liviu Dragnea, o gratie de sorginte despotica, asa cum stie seful PSD sa isi administreze autoritatea, din vremea in care era umbra puterii, vataful partidului, cel care stia unde se intalnesc disidentii si cum pot fi ei folositi.Liviu Dragnea a castigat timp si agenda. In aceeasi masura, insa, a pierdut urmatorul Congres din partid, chiar daca acesta nu se va juca intre lideri marcanti ai partidului. Un prea-mult s-a simtit deja de la minutul 31 din discurs, undeva dupa promisiunile de crestere a natalitatii.A reusit, cu discursul cu tenta prezidentiabila, sa il ostilizeze si pe liderul ALDE, partenerul de lupta contra statului paralel. Imediat dupa ce Dragnea a incheiat ora si jumatate de prim-plan, dinspre ALDE au inceput sa vina mesaje de sustinere a lui Calin Popescu Tariceanu pentru candidatura la Cotroceni.Caderea nu ii poate veni pe termen scurt nici de la protestul de vis-a-vis, nici de la DNA si nici de la portocalele din Brazilia, ci de la "camarazi". E o intuitie de la care Liviu Dragnea nu abdica nicicum.Si atunci ii este frica.