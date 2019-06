Hashtag Distopia la noul PSD: Cu parintele "abuziv" in inchisoare, social-democratii raman la fel - Reportaj

Cum a fost Congresul lui Dancila

Structurile de putere sau ce ne spun scaunele



Viorica Dancila imbratiseaza copilul adus sa recite nationalist

Pesedisti "traumatizati" aplaudand delirul pseudo-nationalist al sperantei intru Cotroceni, Calin Popescu Tariceanu

Si totusi, cineva trebuie sa pronunte numele lui Dragnea

PSD-ul cu democratie interna vrea intoarcere la radacini. Vrea si in Europa

Cateva concluzii

Oprisan a platit pentru aceasta dezicere de Dragnea, dar a fost o plata mai degraba simbolica, o pedeapsa publica aplicata de camarila fostului lider, care l-a huiduit pe baronul de Vrancea. Nu a fost vreun grup reformist care a marcat astfel despartirea de cultura baronilor, ci mai degraba un moment pus in scena si pentru care vom vedea cel mai probabil decontul.A fost desfasurare de megalomanie, sambata, la PSD, cu toata disciplina de partid, care s-a vazut in cuvintele-cheie repetate in discursuri: "libertate", "alegeri libere", "vot liber", "constiinta libera".Sala Palatului plina ochi, ministri, muzica triumfalista, afise cu mesaje de front si de unitate. Toate, pentru a umple golul de lidership si vidul ideologic ale unui lider de mucava, fosta creatie golemica a lui Liviu Dragnea. Pentru ca daca Partidul a reusit sa isi puna in scena puterea pazita in subterane si scoasa acum la suprafata, Viorica Dancila nu a reusit sa le spuna pesedistilor o singura fraza puternica.E dovada ca premierul, astazi presedinte PSD, si-a schimbat tutela si inca nu stim daca noul "parinte" va lasa in urma o trauma similara cu aceea sadita de Dragnea.Desi Viorica Dancila a ajuns printre primii la Congres, cu aproape o ora inainte de ora prevazuta pentru deschidere, nu s-a aratat in sala sau pe holuri pana ce nu a avut cateva discutii de taina.Sala s-a umplut repede, delegatii din tara s-au grabit sa isi ocupe locurile, tanjind dupa fotografiile clasice cu mai-marii partidului, care s-au lasat asteptati. Pana la venirea acestora insa, etichetele lipite de scaune au lasat sa se vada structurile fara echivoc ale puterii din Partidul pe care Dragnea l-a pierdut, odata cu arestarea.Marian Oprisan, langa Aurelian Pavelescu.Ana Birchall, langa Florin Iordache.Doua alaturari care ar putea sa para nastrusnice, dar care scot la iveala vechea strategie comunista a compromiterii.Ana Birchall, noul ministru al Justitiei, a incercat sa se legitimeze ca ministru pro-atlantic si european, o emancipare pe care Partidul o tolereaza, fiind in avantajul lui de moment, dar tot el face si fotografia.Acelasi sens il are si alaturarea emblematica Oprisan - Pavelescu. Sigur, PNTCD era deja in registrul de jos al ridicolului, dar retina va fixa insotirea dintre baronul PSD si groparul taranistilor.Asadar, primul rand din fata scenei, randul mai-marilor, pe care, la congresul precedent, unde s-a ales Liviu Dragnea, era asezata Irina Tanase, a fost rezervat unor figuri ca Ana Birchall, Florin Iordache, Calin Popescu Tariceanu, Daniel Chitoiu, Olguta Vasilescu, Norica Nicolai, Marian Oprisan, Aurelian Pavelescu.Alti ministri, cum sunt Petre Daea, altadata rasfatat de Dragnea, si Sorina Pintea, au primit un loc pe cel de-al treilea rand si tot in spatele bancilor de onoare a fost asezat Codrin Stefanescu.Iar vedeta nu a fost Viorica Dancila, dar premierul a primit suficient de multe imbratisari. Si, la final, a primit si presedintia Partidului.Pe tonalitatile puternice ale melodiei, in sala a intrat mai intai nu Viorica Dancila, ci Marian Oprisan, baronul de Vrancea.Iar el, deschizator de drum al puterii, a zabovit indelung, a salutat om cu om, a primit cate o imbratisare, a stat la fotografii si a masurat din priviri sala, scena si obiectivele foto ale jurnalistilor.Abia dupa ce Marian Oprisan s-a asezat, Viorica Dancila a intrat in sala. A mai prins cateva acorduri din Stand-up for the champions, s-a imbratisat cu Norica Nicolai, a salutat-o pe Ana Birchall, a intins mana barbatilor din partid, dar de sarutat mana i-a sarutat-o, privind usor pe sub gene, tot el, baronul de Vrancea, care a desfacut covorul de presedinte.A fost si semnalul de incepere a spectacolului made in China care a urmat.Zambind cuceritor si fericit ca e pe scena, neintelegand nimic din ipocrizia oamenilor mari care i-au pus mesajele nationaliste in vocea, carca si responsabilitatea de copil, un baietel a intonat o strofa patriotic-crestina si apoi imnul national.Un moment din care Dancila a incercat sa stoarca tot ce a putut, dar in urma caruia a ramas sentimentul acela ca imparatul, si daca nu e gol, tot are un tron plin de calti.Poate ca Tariceanu e indezirabil electoratului - nici macar 5% nu a luat ALDE la alegerile europene -, dar are priza la pesedisti.Resentimentelor carora le-a dat glas, vorbind despre servicii si hashtag-uri, vazand demoni in presa si soldati la proteste, social-democratii le-au raspuns cu aplauze.A vrut Tariceanu un discurs de prezidentiabil, adresandu-se in egala masura pesedistilor ramasi orfani si nemangaiati de calitatile materne ale Vioricai Dancila, cat si electoratului PSD, dezorientat de esecul in alegeri al primarilor de partid. Incurajat de sala, Tariceanu s-a lasat prins in lupta in buzdugane cu monstrii nevazuti ai statului paralel.A inteles, astfel, de ce a pierdut Romania in fata Germaniei, la fotbal: pentru ca a plecat capul in fata mai-marilor, manata de un sentiment de inferioritate pe care Ionel Bratianu nu l-a avut, atunci cand a parasit negocierile de pace.Un moment de glorie compensatorie, dupa esecul din alegeri, dar si de eliberare ca el e aici, pe scena, iar Dragnea acolo, in mica celula de la Rahova.A fost Liviu Plesoianu acesta, neimpacat cu mesajele non-combat decise de Partidul care vrea inapoi in Europa, s-a imbracat in camasa neagra, a refacut scena lui Mircea cu Baiazid si a strigat la lupta impotriva procurorilor si parintilor adoptivi ai Sorinei.De altminteri, nici ceilalti doi contracandidati ai Vioricai Dancila, Ecaterina Andronescu si Serban Nicolae, nu s-au lasat consolati de planul de re-europenizare a PSD-ului.Ministrul Educatiei a inteles si cum de partidul ei mare a ajuns aici, in punctul de jos: pentru ca nu a controlat fake-news-urile care au spus ca Guvernele PSD contravin principiilor Uniunii Europene.Fake news-uri, daca asta au fost, sa ne amintim ca au fost create si raspandite de Comisia Europeana, de Parlamentul European, de Comisia de la Venetia si tot asa."Trebuie sa ne intoarcem la radacinile nostre", a spus Viorica Dancila, la Congresul democratiei interne din Partid.Dar care sunt radacinile? Le aminteste istoricul britanic Dennis Deletant, colaborator BBC in anii 1990 si observator OSCE la primele alegeri postcomuniste din Romania: infrastructura administrativa si resursele materiale, dar si cele simbolice ale Partidului Comunist Roman au ajuns, prin FSN, la PSD-ul care, astfel, a castigat primele alegeri libere.Dintre toti candidatii la presedintia partidului, Viorica Dancila a fost cea care si-a asumat mesajul de revenire in Europa.Cu toate ca prim-ministrul a vorbit cu patos sau macar intonatie despre filiatia europeana a PSD, despre cum locul partidului e in familia socialistilor europeni, niciun invitat de la PES nu s-a aflat in sala.* Pesedistii de rand au avut nevoie de acest Congres. Au umplut Sala Palatului si au fost, pe hol si in sala de discursuri, mai dezinvolti si mai usurati decat pareau a fi la Congresul care l-a facut presedinte pe Liviu Dragnea.* Social-democratii au iesit din fotografia "rusinarii publice", pentru ca a fost primul Congres de cand PSD e la guvernare cand nu au fost intampinati de protestatari. Unii dintre ei s-au apropiat de ferestrele din hol si s-au uitat indelung afara, unde acum un an erau proteste consistente, cu sau fara #.* Faptul ca Viorica Dancila nu are un profil independent puternic este, pentru pesedisti, un avantaj.Fiecare isi face calcule si nimeni nu este dispus, post-Dragnea, sa stea in locul tapului ispasitor. Dancila e lider, pe hartie, dar nimeni nu va merge pe vreun front cu ea si in numele ei, ci doar va pretinde pentru sine din beneficiile guvernarii.* A fost un Congres pentru publicul intern si, din acest punct de vedere, si-a atins scopul.Delegatii veniti din tara au aflat ca Partidul nu se desfiinteaza si nici nu cedeaza guvernarea si ca mai sunt multe parghii care pot fi activate, pentru urmatoarele alegeri.Si daca la europene si, mai inainte, la referendumul pentru redefinirea familiei, primarii pesedisti nu au tras atat de mult in numele Partidului, acum au primit asigurari ca exista recompense, mai degraba decat blam public.* PSD a inceput campania, de maine, primarii au treaba, iar Congresul de sambata a dat directiile mari ale discursului: cu patriotism in Europa.