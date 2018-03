Dragnea o voteaza pe Dancila sa-i fie mana dreapta in PSD. Despre acuzatiile din partid: "O minciuna!"

Cine a indraznit sa isi depuna candidatura

Desi Viorica Dancila nu a confirmat, public, ca isi doreste functia de presedinte executiv, e clar ca va fi optiunea de vot a lui Liviu Dragnea, la congresul de sambata.Liviu Dragnea a povestit ca premierul Viorica Dancila l-a sunat si l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului, la congresul de sambata.In aceste conditii, Dancila este optiunea liderului PSD."I-am urat succes si eu o voi vota cu toata convingerea", a precizat Dragnea.El a sustinut ca nu stie cine si-a mai depus candidatura la functiile care vor fi alese sambata.Liderul PSD i-a indemnat pe cei care fac "scandal exagerat" sa se gandeasca si la formatiunea din care fac parte."In Comitetul Executiv National de maine se aproba orice dosar de candidatura sau se respinge, pentru ca asta este procedura utilizata de acest partid de fiecare data. Nu stiu cat bine le face dumnealor acest scandal exagerat, dar cred ca ar fi bine sa se gandeasca si la partidul pentru care zic ca muncesc si de care sunt foarte preocupati", a precizat Dragnea, intr-o declaratie acordata presei la Palatul Parlamentului.Desi a taxat drept minciuna acuzatia potrivit careia isi propune sa ii indeparteze pe social-democratii care nu ii sunt aproape. Dragnea s-a hotarat sa vorbeasca "mai mult" dupa Congres."Nu, este o minciuna, dar eu m-am hotarat sa vorbesc mai multe dupa Congres pentru ca nu vreau sa influentez votul si nu vreau sa ma acuze cineva pentru ca am spus unele lucruri care ar putea afecta sansele la alegeri. Partea principala la Congres va fi prima parte, cand vor fi prezentate cateva documente si suspuse aprobarii", a spus Dragnea.In cursa pentru vicepresedinti alesi din partea regiunilor candideaza mai multi social-democrati. Potrivit unor surse Mediafax din PSD, cele mai mari sanse le au Gabriela Firea si Robert Negoita (regiunea Bucuresti-Ilfov), Serban Valeca, Adrian Tutuianu, Catalin Radulescu si Carmen Dan (regiunea Muntenia), Doina Fedorovici (regiunea Nord -Est), Gabriel Zetea si Aurelia Fedorca si Doina Pana (regiunea Nord-Vest), Roxana Minzatu si Bogdan Trif (regiunea Centru), Marian Oprisan si Mirela Furtuna (regiunea Sud-Est), Paul Stanescu si Lia Olguta Vasilescu (regiunea Oltenia), precum si Natalia Intotero si Mihai Fifor (regiunea Vest).Termenul de depunere a candidaturilor a expirat joi, la ora 16:00. Candidaturile urmeaza sa fie valitate in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, care va avea loc vineri, la Palatul Parlamentului. Congresul extraordinar va avea loc sambata, 10 martie.Congresul PSD, dorit de Liviu Dragnea si pus la cale in graba, are loc in contextul in care partidul a scazut sensibil in sondaje, pana sub pragul critic traditional. Joi, USR a publicat datele ultimului sondaj realizat de IMAS, care arata ca PSD a ajuns la 28%, sub PNL.