Dupa infrangerile electorale din ultimul an, PSD vrea congres restrans

Presedintele interimar al PSD a anuntat, duminica, la Calarasi, ca viitorul Congres al social - democratilor va insemna un restart pentru viitoarea reforma a partidului si ca va fi unul restrans.Liderul interimar al social - democratilor spune ca vor participa 1500 - 1700 de delegati, in functie de locurile din sala."Eu consider ca cel mai important la Congres este cum vom aborda Congresul. Modificarile statutare le vom face la Congres si acestea vor pune bazele functionarii partidului acestui un an de zile, cat va functiona echipa aleasa de Congresul Extraordinar si anul viitor sa avem un Congres Ordinar. Am stabilit in Comitatul Executiv sa nu mai avem un Congres, am vazut ce au insemnat lansarile pe stadioane, congresele de zeci de mii de oameni unde ne strangem, ne multumim, ne pupam, dar fondul dezbaterii lipseste. Am stabilit, anul acesta, tinand cont si de rapiditatea lucrurilor, sa avem un Congres mai restrans si de aceea, numarul de delegati este atat de mic. Am facut numarul de delegati in functie de marimea salii. Daca se va horari sa tinem un Congres mai larg, acum este estimat la 1500 - 1700 de persoane. Daca vom muta locatia Congresului, categoric, in momentul acela, listele se vor extinde", a declarat Marcel Ciolacu.Presedintele PSD mai spune ca nu este momentul unei batalii pe functii in cadrul partidului si ca ar trebui sa se candideze pe motiuni."Nu consider ca in momentul acesta partidul isi permite o bataie pe functii si sa reincepem o vanzoleala in interior gratuita. Cred ca intresul PSD in acest moment este de a se restrange, de a deschide usile, de a gasi solutii de aliante si de a functiona la o capacitate de suta la suta, cat mai repede, sa se pregateasca de campania electorala. Cred ca la Congres trebuie sa se candideze pe motiuni. Motiune ce inseamna? Inseamna o echipa pe care si-o asuma liderul si un proiect politic. Cred ca la Congres trebuie sa candideze ctt mai multe priecte si echipe politice ca oamenii sa cantareasca si sa aleaga drumul.Nu trebuie, de aceasta data, o impunere sau sa fie alt fel de discutii in cadrul unui Congres national decat un proiect politic. Proiectul politic va sta la baza programului politic. In jurul unui program politic se fac aliante. Aliantele nu se fac in jurul dorintei de a lua puterea in Romania sau de a avea acces la anumite resurse. Aliantele se fac in jurul unui program politic pe care il prezinti in interior celor care doresc sa vin in acest program politic", a declarat Ciolacu.Congresul PSD va avea loc pana in 29 februarie.