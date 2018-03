CEx al PSD a validat toate candidaturile. Codrin Stefanescu e nemultumit ca Plesoianu si altii nu pot fi vicepresedinti

LIVE

PSD se duce la vale, social-democratii se bat pe functii

Ziare.

com

In schimb, Nicolae Banicioiu se va lupta pentru postul decu Ecaterina Andronescu si Viorica Dancila, premierul avand sprijinul asumat public de Liviu Dragnea , dar si de organizatia PSD Bucuresti.Pentru functia desi-au depus candidatura Marian Neascu si Codrin Stefanescu, ultimul neavand insa sustinere in partid, iar cele 16 titluri de vicepresedinti sunt disputate de nume mai mult sau mai putin cunoscute in spatiul public.La finalul sedintei, Liviu Dragnea a anuntat ca au fost acceptate toate candidaturile, chiar si cele incomplet formalizate, urmand ca functiile sa fie ocupate de cei care obtin mai multe voturi la congresul de maine.De asemenea, Niculae Badalau, care a intrat in dizgratie dupa ce a trimis conducerii o scrisoare critica la finalul guvernarii Tudose, va primi functia de presedinte al Consiliului National, la propunerea lui Liviu Dragnea, dupa cum a anuntat chiar liderul PSD.Desi candideaza cu cele mai mari sanse la functia de presedinte executiv, Viorica Dancila a refuzat cu indarjire sa dea ochii cu presa si sa faca declaratii publice pe aceasta tema, atat inainte, cat si dupa sedinta CEx.Codrin Stefanescu a fost multumit ca poate candida, desi nu indeplinea conditiile cerute, dar nemultumit ca alti apropiati de-ai sai, precum Liviu Plesoianu sau Serban Nicolae, nu se pot inscrie in competitia pentru o functie de vicepresedinte.le-a spus jurnalistilor ca, maine, la congres, candidatii vor fi la functia de presedinte executiv "contra Cati si Nicu", iar la functia de secretar general "contra Codrin".El si-a exprimat regretul ca n-au putut candida la functiile de vicepresedinti "oameni care au ceva de spus si pe care poporul ii imbratiseaza", dand si exemple: Liviu Plesoianu, Serban Nicolae, Eugen Teodorovici, Adrian Dobre."Puteam sa marim aceasta lista de vicepresedinti", s-a aratat nemultumit Stefanescu.El si-a exprimat increderea in discernamantul colegilor sai, care vor vota maine, spunand ca "oamenii care vin din teritoriu sunt consumatori de presa, de televiziune, aloca zi si noapte pentru acest partid si nu pot fi manipulati".- Pana in acest moment nimeni nu stie ce continanuntate de Dragnea si care vor fi prezentate si votate sambata la congres. "Poate nu sunt gata", a comentat Ecaterina Andronescu, intrebata de jurnalisti despre misterioasele documente.- Desi a fost prezenta la sedinta CEx,a refuzat sa dea ochii cu presa. Participarea ei la sedinta de azi a fost insa confirmata de Ecaterina Andronescu.le-a spus jurnalistilor ca nu a discutat pana acum cu contracandidata sa, Viorica Dancila."Nu am discutat, unul castiga mai multe voturi, altul mai putine... Dar nu se pune problema ca vreunul dintre noi sa plece din partid", a spus Andronescu.Intrebata daca intentioneaza sa se retraga maine, la congres, pentru a maximiza sansele lui Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu a spus ca se mai gandeste."Mai este timp pentru lucrul acesta, dar nu negociez nimic", a subliniat fostul ministru.- Liviu Dragnea a anuntat principalele decizii luate la CEx."Am propus colegilor sa se aprobe si candidaturile care nu indeplineau toate conditiile, pentru cei 4: Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu, Catalin Radulescu si Codrin Stefanescu. Avem 24 de candidati aprobati, toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze vor fi trecuti pe buletinele de vot.Am aprobat modificari la statut, organizarea si desfasurarea congresului de maine. S-a stabilit presedintele comisiei de numarare a voturilor. Cine putea sa fie? Dl Manda. Nu stiu cine l-a propus, eu eram iesit", a declarat Liviu Dragnea.Liderul PSD a afirmat ca a fost stabilit si numarul de observatori pentru fiecare candidat."Nu am vazut nemultumiti", a sustinut Dragnea, dezvaluind ca i-a spus lui Niculae Badalau ca imediat dupa congres va fi convocat Consiliul National "si eu o sa il propun presedinte al Consiliului National".In ceea ce priveste retragerea lui Daniel Florea, liderul PSD a confirmat-o spunand ca explicatiile vor fi date de primar.Intrebat de un jurnalist daca e adevarat ca se discuta in PSD ca principesa Margareta ar putea candida la presedintie din partea PSD, Liviu Dragnea a raspuns: "Nu, categoric nu".si-a retras candidatura, anunta surse citate de Digi24, prin urmare tandemul pentru Bucuresti (barbat/femeie, asa cum s-a decis anterior) ramane Gabriela Firea/Robert Negoita.- Surse citate de News.ro au declarat ca in sedinta CEx ar fi fost validate toate candidaturile, asa cum sustinuse si Liviu Dragnea, urmand ca deciziile finale privind ocuparea functiilor sa fie luate prin vot, maine, la Congres, unde vor fi prezenti circa 4.000 de delegati din toata tara., a anuntat ca si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al PSD la cererea filialei, dar daca se va pune astfel in pericol unitatea partidului sau daca "se va spune ca sunt in spate jocuri subterane", atunci el este dispus sa se retraga, informeaza Mediafax.- Primarul general al Capitalei,, a declarat inainte de sedinta ca daca mai sunt "personaje" care nu au inteles ca sunt cu totii responsabili pentru proiectele romanilor, e cazul ca acestea "sa plece"."Sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (...) Am avut cateva intalniri si vreau si eu sa vad ce se intampla dupa Congres", a mai sustinut edilul, precizand ca o va vota pe Viorica Dancila.a fost intrebata de jurnalisti ce va face daca nu ii va fi validata candidatura la functia de presedinte executiv, ea replicand: "Nu cred ca e importanta functia". De asemenea, intrebata daca are sustinerea lui Liviu Dragnea, ea a raspuns: "Nu cred".- Presa semnaleaza ca fiii unor importanti lideri judeteni ai PSD au primit zilele trecutedin partea premierului Dancila. Este vorba despre Tudor, fiul lui Dumitru Buzatu (seful PSD Vaslui), si de Remus, fiul lui Ioan Munteanu (seful PSD Neamt). Conform deciziilor publicate in Monitorul Oficial din data de 7 martie, Remus Munteanu a primit functia de secretar de stat in Ministerul Tineretului, iar Tudor Buzatu a ajuns secretar de stat in aparatul propriu al viceprim-ministrului pentru parteneriat strategic.si-a exprimat inca o data sustinerea pentru Viorica Dancila, candidat la functia de presedinte executiv, dar a recunoscut ca vor decide colegii lui, pentru ca "votul e sfant". Liderul PSD s-a aratat convins ca Viorica Dancila se va descurca si cu functia din partid, si cu cea de premier.a ajuns la sedinta, alaturandu-i-se razand lui, care facea declaratii."Daca as fi putin mai destins, as lua-o pe o linie ironica si as spune ca partidul este viu. Doar intr-un partid mort sau fara membri nu exista nicio tensiune. (...) Nu cred ca exista vreun partid in Romania in care sa nu existe niciun fel de framantare in perioada Congreselor", a afirmat Buzatu.Dragnea e intrebat despre ancheta Rise Project din Brazilia. "Vad o foarte mare disperare inainte de congres. M-au prins cand vindeam portocale pe plaja", a raspuns el razand.Intrebat daca a jucat tenis la Casa Grande, Dragnea a refuzat sa raspunda. "Orice prostie trebuie s-o lamuresc eu?", a mai spus el, negand ca ar sti ceva despre acuzatiile ce i se aduc in ancheta RISE Project, subiectul fiind mai vechi. "Au reincalzit ciorba azi, eu n-o mananc", a mai spus el.Intrebat daca informatiile despre Brazilia sunt false, Dragnea a raspuns: "Da!".Despre candidaturi, Liviu Dragnea a declarat: "O sa incerc sa ii conving pe colegii nostri sa le aprobe pe toate. Am inteles ca unul dintre candidati nu are nici dosar de candidat. O sa incerc sa ii conving ca toata lumea trebuie sa candideze, ca sa nu rateze cineva sansa", a mai spus el ironic.Intrebat despre dezvaluirile facute de Gabriel Oprea pe Facebook, Liviu Dragnea a lansat un contraatac: "Am citit acest editorial al dl Oprea si nu credeam ca poate sa faca o asemenea greseala. Dupa congres o sa fac declaratii. E cam urat pentru dumnealui si pentru SRI, vorbim dupa congres, nu vreau sa influentez". Intrebat cum sa influenteze congresul, Dragnea a raspuns: "il pot influenta pe camaradul lui", fara sa dea detalii.Liviu Dragnea a mai explicat ca nu simte nevoia reconfirmarii in functia de presedinte la Congres, mai ales ca asa au spus si colegii lui. "Sunteti in pana de idei, veniti cu intrebari de acum doua luni", le-a reprosat el jurnalistilor.spune ca nu se asteapta sa ii fie respinsa candidatura, in schimb asteapta "foarte multe raspunsuri" legate de organizarea congresului, proceduri si viitorul PSD."Liviu Dragnea sustine toti membrii onesti din partid, eu sunt un membru onest de partid. Este tot un simplu membru de partid, are un vot ca si mine", a subliniat Banicioiu, sustinand ca sunt colegi care se feresc sa se afiseze cu el, dar il vor vota pentru functia de secretar general.Banicioiu le-a mai dezvaluit jurnalistilor ca a stat si a asteptat vreo 50 de minute la Sala Palatului pentru o intalnire cu organizatorii congresului, dar n-a venit nimeni decat la final. "Credeam ca suntem seriosi si ne tinem de program. Suntem cu o zi inainte de congres", a spus el.Social-democratul e foarte curios sa afle si cum l-a ajutat Gabriel Oprea pe Dragnea sa ajunga presedintele PSD., secretarul general adjunct, transmite un mesaj conducerii partidului prin intermediul jurnalistilor: "Trebuie sa ascultam si minoritatea. Cand ai probleme in partid, trebuie sa gasesti solutiile cele mai bune. Cand ies din CEx, voi face o declaratie completa si convingatoare despre ce vrem sa facem maine la congres".- Sedinta Comitetului Executiv este programata sa inceapa la ora 11:00.Potrivit unor surse Mediafax din PSD, cele mai mari sanse la functiile dele au: Gabriela Firea si Robert Negoita (regiunea Bucuresti-Ilfov), Serban Valeca, Adrian Tutuianu, Catalin Radulescu si Carmen Dan (regiunea Muntenia), Doina Fedorovici (regiunea Nord -Est), Gabriel Zetea si Aurelia Fedorca si Doina Pana (regiunea Nord-Vest), Roxana Minzatu si Bogdan Trif (regiunea Centru), Marian Oprisan si Mirela Furtuna (regiunea Sud-Est), Paul Stanescu si Lia Olguta Vasilescu (regiunea Oltenia), precum si Natalia Intotero si Mihai Fifor (regiunea Vest).Congresul PSD a fost cerut de Liviu Dragnea pentru motive inca neclare, parerile fiind impartite. In timp ce unii analisti considera ca si-ar fi dorit o reconfirmare a pozitiei de lider in partid, altii spun ca Dragnea stie ca e foarte puternic, urmarind doar sa isi elimine adversarii din functiile de conducere, pe care sa le ocupe cu oameni loiali.Mai multe scandaluri s-au inregistrat la PSD in ultimele zile, unele la varful partidului, altele in teritoriu.Sondajele date publicitatii in ultimele zile arata ca PSD a scazut in preferintele alegatorilor.