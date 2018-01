Primarul PSD al Iasiului vrea inlocuirea lui Dragnea: Partidul sa faca o miscare inteligenta si sa schimbe conducerea

Ziare.

Mihai Chirica spune ca la Comitetul Executiv National al PSD ar trebui, in primul rand, sa fie o sedinta de bilant pentru anul care tocmai s-a terminat, in care sa se vada cu realism ce s-a putut face, ce nu s-a facut bine si care ar fi pasii de urmat pentru 2018 si pentru anii care urmeaza, a declarat primarul Iasiului la RFI."De ce nu, cred ca ar trebui sa se aduca in discutie din ce in ce mai devreme, daca se poate spune asa, care este viitorul acestui partid si daca el mai poate continua pe structura de conducere pe care o are astazi (...)Avand in vedere ceea ce se intampla cu marea masa a romanilor fata de increderea pe care o acorda Parlamentului si Guvernului, stiut fiind faptul ca ambele structuri democratice se confunda in momentul de fata cu partidul majoritar, structura majoritara, PSD+ALDE, sigur, ar trebui sa ingrijoreze foarte mult si PSD, ca cel mai mare partid al Romaniei,", spune primarul Iasiului.Intrebat cine ar putea sa vina in locul actualei conduceri a PSD, Mihai Chirica a raspuns: "Exista oameni competenti in partid si cu vizibilitate, care ar putea sa recladeasca structura de conducere a PSD, grav afectata, spunem noi. Se vede foarte clar ca s-a fracturat cel putin in doua tabere in ceea ce priveste decizia politica a acestui mare partid din care fac si eu parte".De asemenea, intrebat daca s-ar impune un congres extraordinar in PSD, Chirica a raspuns: "Da, dar ar trebui sa fie cladit un Congres extraordinar care, pentru ca daca se abandoneaza in continuare forta membrului de partid, sub auspiciile unei conduceri unilaterale, a unui lider maximum,e".