Protestatarul surdo-mut, amendat pentru ca scanda lozinci anti-PSD, a castigat procesul cu Jandarmeria

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata in termen de 30 de zile."Admite plangerea contraventionala formulata de petentul Duia Ioan, in contradictoriu cu intimata Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, impotriva procesului-verbal de contraventie (...) . Anuleaza procesul-verbal de contraventie (...) Exonereaza petentul de la plata amenzii contraventionale in cuantum de 2.000 de lei", se arata in decizia Judecatoriei Sectorului 1. Instanta a mai stabilit si ca Jandarmeria Bucuresti trebuie sa ii plateasca protestatarului cheltuielile de judecata, respectiv 734 de lei, reprezentand onorariul avocatului si taxa judiciara de timbru.Protestatarul Cristian Mihai Dide a aratat pe Facebook ca Ioan Duia a castigat procesul cu Jandarmeria Romana. "Pun pariu ca vor fi penibili pana la cap...vor face apel. Ca ei considera legal faptul ca au amendat un sordomut si au spus ca scanda lozinci", arata acesta.Reprezentantii Jandarmeriei spun ca vor decide daca vor face apel sau nu dupa ce vor analiza motivarea instantei, potrivit Digi24. Comandantul Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, a sustinut, pe 3 aprilie 2018, referitor la acest caz ca barbatul a fost identificat pe baza probelor video, astfel ca este greu de realizat daca striga sau nu. Cucos a subliniat ca incadrarea faptei a fost facuta corect, insa descrierea faptei din procesul-verbal, unde scrie ca barbatul striga lozinci alaturi de alti protestatari, este eronata.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, pe 22 martie, ca la nivelul Jandarmeriei se desfasoara verificari in cazul acestei contraventii.