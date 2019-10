PSD isi cauta tradatorii

Ziare.

com

Viorica Dancila, care si-a relansat candidatura la prezidentiale, a vrobit despre tradatorii din partid, uniti de ipocrizie si setea de putere."Nimeni nu ne va putea lua vreodata puterea si vointa. Nimeni nu va reusi sa ne distruga si sa ne elimine! Oricat s-ar chinui sa ne blocheze, sa ne slabeasca sau sa ne dezbine, oricati de Iohannis, Ponta si Tariceanu s-ar mai ivi, noi suntem aici si nu putem fi doborati decat atunci cand vom renunta, cand vom depune armele", a spus sambata Viorica Dancila."Eu nu renunt, nu dau inapoi, nu ma dau batuta in fata celor ce vor sa ne doboare! O sa lupt cu toate fortele impotriva lor, acesti barbati ascunsi in Palatul Cotroceni sau Casa Poporului, in spatele unor parlamentari lipsiti de constiinta. Ei sunt tari doar la votul dat de tradatorii vechi si noi. Dar noi vom fi tari la votul adevarat. La votul dat de romani! (...) Nu ii uneste nimic bun.Ii tine impreuna setea de putere, ii tin aproape ipocrizia si lipsa de principii, ii anima dorinta de a vedea partidul nostru la pamant.Atat. Dar nu vor reusi, pentru ca, prin ceea ce au facut acum, ne-au deschis calea spre o lupta deschisa, fara menajamente si fara bariere, impotriva lor - a impostorilor, a tradatorilor, a mitomanilor - pentru a-i zdrobi in alegerile de anul acesta si de anul viitor!", a ami spus Dancila.Iar atacurile au continuat: "Se vor sfasia unii pe ceilalti pana nu va mai ramane nimic, iar noi vom fi tot acolo, sa inlaturam aceasta adunatura de profitori si sa venim din nou la guvernare!".Si Lia Olguta Vasilescu a vorbit, in discursul sau, despre tradatori, aratand cu degetul spre Victor Ponta."Va imaginati scena cu Citu si Caramitru lucrand la buget. Tragic e altceva. Ca un partid care a luat 20% trece la putere si un partid care a luat 40% trece in opozitie. Cum s-a intamplat asta? Prin tradarea lui Victor Ponta care ne spune ca are sute de mesaje de la pesedisti.Eu zic sa se uite in frigider ca acolo vede mesajele noastre. Si daca tot ii plac fabulele lui La Fontaine, as vrea sa ii aduc mainte de fabula lui Grigore Alexandrescu- "Toporul si Padurea": Un batran merge sa taie stejarii din padure si nu poate pentru ca toporul nu avea coada, dar gaseste un stejar dispus sa dea din trunchiul sau pentru a se face aceasta coada de topor. Cu cozile de topor si cu echipa lui Barna, acest domn inalt ca bradu...si mai era ceva ca gardul, dar nu imi aduc aminte ce, care s-a oprit cu educatia la clasa a VII-a, ne vorbeste despre meritocratie. Acestia oameni au dat guvernul jos. Si ei trebuie de marti sa vina la guvernare", a spus Lia Olguta Vasilescu.In momentul in care a fost pomenit numele lui Victor Ponta, social-democratii aflati la lansarea programului de candidat al Vioricai Dincila, de la Romexpo, au huiduit.Victor Ponta a atact-o joi, in plenul Parlamentului, pe Viorica Dancila, citind din La Fontaine: "nu exista om atat de destept incat sa il convinga pe un prost ca e prost".