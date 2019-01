Un judecator explica de ce Jandarmeria a facut exces de zel in cazul protestatarilor care scandau impotriva PSD

Au fost aplicate 50 de sanctiuni contraventionale, doua avertismente scrise si 48 de sanctiuni in cuantum total de aproximativ 39.000 de lei

Amenzi pentru "contramanifestatie"

Cazul protestatarului surdo-mut

Solicitarile PSD pentru congres

Era vorba doar de interiorul Salii!

Deci PSD anuntase cu doar doua zile inaintea congresului ca in exteriorul Salii Palatului urma sa aiba loc o manifestatie publica.

"N-a fost o adunare publica declarata"

Jandarmeria nu si-a facut meseria

nu a probat in niciun fel faptul ca s-a adus la cunostinta manifestantilor inscrisul oficial care constituia temeiul calificarii congresului PSD ca fiind o adunare publica"

Cazul lui Raduna

Sursa: Facebook/Marian Raduna

nu poate incuraja o astfel de practica, existand riscul ca formal sa fie declarate adunari publice si in aceiasi zi, cu scopul de a crea cadrul legal pentru reprimarea adunarilor publice spontane, ceea ce ar oferi cale libera abuzurilor din partea autoritatilor chemate sa mentina, respectiv sa restabileasca ordinea publica

Judecatorii au constatat, insa, ca partidul nu anuntase Primaria in termen legal ca urma sa aiba loc o manifestatie publica, deci nu se puteau da amenzi pentru contramanifestatii. Acum, ajunsi in instanta, protestatarii castiga procesele cu Jandarmeria si anuleaza amenzile."Vreti sa mai fiu in continuare presedintele vostru?", i-a intrebat liderul PSD, Liviu Dragnea, pe delegatii partidului stransi la Sala Palatului pe 10 martie. A fost momentul in care iubita politicianului, Irina Tanase, a stat in primul rand, alaturi de Viorica Dancila, Carmen Dan si Gabriela Firea.Un congres in care social-democratii i-au dat un vot de incredere politicianului, iar Dragnea s-a transformat intr-un autocrat in partid. "Daaa", a raspuns intreaga sala in aplauze. "Atunci asa va fi si sa nu va indoiti niciodata!", a conchis Liviu Dragnea.In acest timp, in fata Salii Palatului, cateva sute de persoane manifestau impotriva PSD si scandau: "Hotii", "Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta", "Condamnat penal, mars la tribunal", "PSD, ciuma rosie", "Justitie, nu coruptie" sau "Liviu Dragnea ai ajuns tradatorul neamului".Jandarmii au intervenit brutal, au ridicat o parte dintre protestatari si au dat amenzi. "", declara Georgian Enache, purtator de cuvant al Jandarmeriei.Cele mai multe sanctiuni au fost pentru participarea la o contramanifestatie, in baza Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, articolul 26), litera g).- "."La descrierea faptei era trecut ca a fost vorba de scandari impotriva participantilor la Congresul PSD.Probabil cel mai cunoscut caz de manifestant sanctionat la acest eveniment a fost cel al lui Ioan Duia, protestatarul hipoacuzic (surdo-mut), care a fost amendat cu 2.000 de lei pentru ca ar fi scandat in fata Salii Palatului.Judecatoria Sectorului 1 a anulat amenda primita de Duia, dar Jandarmeria a facut contestatie.a analizat decizia judecatoreasca prin care Duia i-a invins in instanta pe jandarmi.Potrivit Judecatoriei Sectorului 1, Primaria Capitalei a aprobat pe 7 martie organizarea si desfasurarea adunarii publice din 10 martie 2018 organizata de Partidul Social Democrat la Sala Palatului, adunare la care vor participa circa 4.000 de persoane.A doua zi, prin Protocolul nr. 919/6/08.03.2018, neaprobat de catre Primaria Municipiului Bucuresti, (), a fost modificat si completat Protocolul nr. 865/6/07.03.2018, in sensul ca numarul de participanti va fi de 8.000 de persoane.Potrivit acestuia, activitatea se va desfasura atat in interiorul Salii Palatului cu participarea unui numar de circa 4.000 de persoane, cat si in exteriorul acesteia, in fata Salii Palatului, zona cuprinsa intre Aleea Kretzulescu, str. Stirbei Voda si str. Ion Campineanu, in spatiul delimitat de fortele de ordine, cu participarea a aproximativ 4.000 de persoane.Asta in contextul in care Legea nr. 60/1991 prevede ca "Organizatorii adunarilor publice vor depune declaratia scrisa la primariile municipale, orasenesti sau comunale pe al caror teritoriu acestea urmeaza sa se desfasoare, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii acestora".Asadar, Judecatoria Sectorului 1 a aratat ca in acest caz ""Pe cale de consecinta, instanta retine ca petentul nu putea participa la o contramanifestatie care sa aiba loc la aceeasi data si in acelasi loc cu adunarea publica declarata de la Congresul PSD, intrucat adunarea publica din exteriorul Salii Palatului nu a fost o adunare publica declarata, iar petentul nu a patruns nici un moment si in interiorul Salii Palatului," motiveaza magistratul.In aceste conditii, Judecatoria Sectorului 1 a constatat ca fapta contraventionala savarsita de Ioan Duia nu a fost in mod corect incadrata in drept, intrucat nu exista corespondenta intre fapta concreta, astfel cum a fost descrisa in cuprinsul procesului verbal de contraventie contestat, si modelul abstract descris de norma de incriminare a contraventiei.Pe de alta parte, Judecatoria Sectorului 1 retine ca Jandarmeria ", astfel incat Ioan Duia sa se conformeze normei legale care interzice desfasurarea de contramanifestatii.Marian Raduna a fost si el amendat cu ocazia congresului PSD pentru "contramanifestatii". Protestatarul a dat in judecata Jandarmeria si a castigat in baza acelorasi argumente ca in cazul lui Ioan Duia: "Instanta retine ca nu este realizata situatia premisa, respectiv ca adunarea publica ce avea loc in exteriorul Salii Palatului sa fie o adunare declarata".Magistratii au explicat in cazul lui Raduna de ce declararea adunarilor publice trebuie facuta cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii acestora.In primul rand, este pusa in imposibilitatea de a-si desfasura legal activitatea comisia de avizare, dar si autoritatile implicate in mentinerea ordinii si linistii publice."Instanta apreciaza ca", explica Judecatoria Sectorului 1.