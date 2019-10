Bacalbasa, amendat cu 2.000 de lei de Consiliul Discriminarii, dupa ce a folosit un termen nazist cu aluzie la Iohannis

Ziare.

CNCD a analizat doua declaratii ale lui Bacalbasa din acest an."Totusi, eu nu inteleg sa suport si sa admit marlania unui individ care, pentru mine personal, este Untermensch - ca tot avem presedinte german -, si care vorbeste, dupa ce am votat eu si colegii mei, despre decizii rusinoase", a declarat Nicolae Bacalbasa pe 28 august, potrivit CNCD, care precizeaza ca aceasta declaratie constituie discriminare, discurs de ura, prin utilizarea unei sintagme cunoscuta ca fiind parte a limbajului liderilor fascisti (Heinrich Himler)."Pentru ca, daca dispretuiesti romanii (cu referire la presedintele Romaniei - n.red.), nu poti sa aplici o regula numita democratie unei structuri pe care o dispretuiesti. Nici nu pot sa il invinovatesc. Germania a infiltrat timp de decenii, pentru ca, desi Hitler a fost la putere numai 12 ani, poporul german, pana in 1970, in proportie de 70%, era pro-hitlerist. (...)M-a bucurat cand discutia dintre doamna Dancila cu Fuhrer-ul feminin al Germaniei actuale, Frau Merkel, care controleaza toata politica Europei prin fake-uri, partide false, care toate sunt din PPE, adica etnic, poate non-germane, dar servind interesele strict ale acestei tari si n-a cedat doamna Dancila. Daca vrei, este un raspuns si pentru numitul Klaus Werner", declara deputatul PSD in februarie, la un post de televiziune din Galati, conform CNCD.Consiliul a considerat ca aceasta declaratie constituie discriminare, discurs de ura, prin culpabilizarea colectiva a unei comunitati pentru faptele regimului nazist, respectiv prin etichetarea ca nazisti a liderilor comunitatii in cauza.In acest context, CNCD a decis cu unanimitate de voturi (opt voturi) aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale in cuantum de 2.000 de lei.