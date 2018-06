Daca nu iti platesti amenda, ai putea ajunge la inchisoare - Proiect

Ziare.

Prin initiativa legislativa, social-democratul propune modificarea art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor." (1) In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si in urmatoarele 60 de zile nu si-a manifestat intentia de achitare a contraventiei, prin plati partiale si/sau plati esalonate, cu acordul primarului, in calitatea sa de ordonator de credite, organele de urmarire din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale se vor adresa instantei din circumpscriptia in care contravenientul are domiciliul stabil, in vederea inlocuirii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii.(2) In cazul in care contravenientul, citat de instanta, nu a achitat amenda in termenul prevazut la alin. (1), instanta procedeaza la inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, in regim strict de supraveghere de catre politia locala.(3) Hotararea prin care s-a aplicat sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii este supusa recursului.(4) In cazul neprezentarii contravenientului la primaria unitatii administrativ-teritoriale, unde isi are domiciliul stabil, in termen de 48 de ore de la comunicarea sentintei definitive, primarul se adreseaza instantei de judecata care a pronuntat hotararea, in vederea transformarii pedepsei cu inchisoarea", se arata in proiectul de lege.In expunerea de motive, deputatul PSD Neculai Iftimie sustine ca o astfel de masura ar avea ca efect reducerea cheltuielilor cu urmarirea si executarea silita a contravenientilor. De asemenea, ar fi reduse si chetuielilor cu intocmirea dosarelor de insolvabilitate si a cheltuielilor cu evidenta speciala a acestor dosare. Totodata, social-democratul mai spune ca ar creste incasarile la bugetul local, deoarece persoanele ar plati amenzile de frica sa nu faca inchisoare.In plus, Iftimie afirma ca si numarul amenzilor ar scadea, "cel putin pe perioada cat o parte dintre contravenienti isi executa pedeapsa; marirea timpului alocat, de catre organele de urmarire din cadrul UAT-rilor, activitatilor de urmarire si executare silita a impozitelor si taxelor locale", potrivit sursei citate.Proiectul de lege a fost inregistrat pe 30 mai la Senat, prima camera sesizata si va fi dezbatut in procedura de urgenta.