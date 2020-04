Deputat PSD, trezit din somn in timpul sedintei online a Camerei Deputatilor: Am dormit, acum m-am trezit, reveniti putin mai tarziu

Ziare.

Sunat de presedintele de sedinta, Daniel Suciu, deputatul nu a stiut cu cine vorbeste si ce trebuie sa voteze.A recunoscut ca dormea si si-a rugat colegii sa il sune mai tarziu.AloTe auzimBuna ziua, da, spunetiEu spun, dar dumneavoastra trebuie sa spuneti cum votati la proiect si la amendamentDar nu mi-ati spus cu cine sunt in direct acuma?Cu Camera Deputatilor, NeluTe-am recunoscut dupa voce, habar nu am, am dormit, nu stiu ce s-a intamplat intre timp, acum m-am trezit.Nelu, o sa revenim putin mai tarziuDa, sa ma uit si si eu si reveniti putin mai tarziuBine, Ionel, revenim putin mai taziu...