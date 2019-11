Jumatate de milion de doze de vaccin antigripal vor fi livrate de Ministerul Sanatatii pana la final de noiembrir

Ziare.

com

Potrivit contractelor subsecvente pentru achizitia vaccinului gripal tetravalent in cantitate de 1.500.000 de doze livrarea se va face in 4 transe, dupa cum urmeaza:- transa I - 50.000 de doze cu termen de livrare 20.09.2019;- transa a II-a - 500.000 de doze cu termen de livrare 20.10.2019;- transa a III-a - 500.000 de doze cu termen de livrare 20.11.2019;- transa a IV-a - 450.000 de doze cu termen de livrare 30.11.2019", arata reprezentantii Ministerului Sanatatii in raspunsul dat miercuri, 13 noiembrie, la intrebarea deputatului PSD Georgeta Carmen Holban.De asemenea, reprezentantii Ministerului Sanatatii mai spun ca in judetul Dambovita a fost repartizat un numar de 55.050 de doze de vaccin, esalonate astfel: "transa 1 - 1.840 de doze livrate pana pe 18.09.2019; transa 2 - 18.350 de doze livrate pana pe 16.10.2019; transa 3 - 18.350 de doze livrate pana la inceputul lunii noiembrie si transa 4 - 16.510 de doze livrate pana la jumatatea lunii noiembrie", potrivit sursei citate."Ca in fiecare an, campania de vaccinare a Ministerului Sanatatii se deruleaza prin cabinetele medicilor de familie si unitatile sanitare cu paturi si vizeaza reducerea la maxim a imbolnavirilor prin gripa de sezon. Vor fi vaccinate gratuit persoanele cu risc ridicat de imbolnavire, conform strategiei Ministerului Sanatatii si recomandarilor OMS si ECDC", mai arata reprezentantii Ministerului in raspuns.Pe 9 octombrie, deputatul PSD de Dambovita Georgeta Holban a adresat o interpelare in care a intrebat-o pe Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, despre cate doze de vaccin antigripal au fost distribuite in tara, precum si in judetul Dambovita."Racirea brusca a vremii din ultimele zile a adus in atentia populatiei necesitatea vaccinarii antigripale gratuite, proces care trebuie urgentat in beneficiul oamenilor, mai ales a celor cu probleme de sanatate, a copiilor si a varstnicilor. Dozele de vaccin antigripal sunt asteptate din partea Ministerului Sanatatii, pentru imunizarea populatiei, mai ales a categoriilor aflate in grupele de risc", a scris Georgeta Holban, in interpelarea postata pe site-ul Camerei Deputatilor.Referitor la subiect, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, a scris pe Facebook ca situatia vaccinului antigripal se agraveaza. Ea a precizat ca, in Bucuresti, medicii au primit in primele transe mult sub numarul de doze pe care l-au solicitat."Cert e ca avem colegi in tara care vaccineaza deja sunt de pacienti din listele lor, aflati in grupele de risc, in timp ce doctorii bucuresteni au primit in prima transa 10-15 si in a doua transa 10 - 30. Unde sunt celelalte!? O matematica simpla zice 90 de fiecare. Lasand la o parte ca unii au cerut 600, 700, 1.200 de doze", a scris Sandra Alexiu, pe Facebook.Ministerul Sanatatii a anuntat ca pentru acest an a achizitionat un numar de 1.500.000 de doze de vaccin, comparativ cu 600.000 in anul 2016 sau 1.300.000 de doze in anul 2018.