Pe modelul deputatului "Mitraliera", un membru PSD ii critica dur pe cei care nu i-au votat: Ce replica ii da un tanar medic

Cojocaru Nicu Alexandru (foto), presedinte TSD Drobeta Turnu Severin, care spune ca este "un tanar membru PSD si sunt mandru de asta", scrie pe Facebook ca duminica noaptea a avut cea mai mare dezamagire din viata lui, pentru ca la nivel national PSD nu a fost votat de medicii carora partidul le-a triplat salariile. Mai mult, spune el, PSD a investit in sistemul medical pentru a-si putea desfasura activitatea in conditii decente."Nu ne-au votat profesorii pentru ca le-am dublat salariile si am inceput constructia de scoli si gradinite in mediul rural pentru ca am considerat ca, copiii Romaniei merita o educatie performanta facuta de cadre didactice motivate financiar.Nu ne-au votat tinerii care beneficiaza de majorarea salariului minim, studentii care au primit gratuitate CFR si le-am marit bursele, am crescut indemnizatia de crestere a copiilor si am majorat alocatiile.Nu ne-au votat bugetarii carora le-am majorat salariile pentru ca ne doream ca cetatenii sa beneficieze de servicii de calitate din partea unor functionari motivati financiar, fara grija zilei de maine, le-am oferit de asemenea si vouchere de vacanta atat pentru a-i motiva, cat si pentru a dezvolta turismul in Romania", se mai plange tanarul pesedist pe Facebook.Apoi, el se lauda ca PSD nu a dat Rosia Montana si portul din Constanta strainilor, a repatriat Portul din Mangalia, a incercat sa obtina mai multe avantaje pentru Romania de la multinationalele care isi duceau profitul in tarile lor."Am incercat sa nu mai lasam sa ne ia padurile si aerul. Am investit in agricultura romaneasca. (...) Am inceput sa construim autostrazi si drumuri expres, sa refacem drumuri judetene si comunale, sa scoatem tara asta din noroaie. Companiile de stat au inregistrat profituri record si economia tarii noastre prindea aripi. Nu am mai acceptat sa fim sclavii strainilor si pentru asta am platit electoral", se mai arata in postarea tanarului.Ulterior, dupa ce a atras numeroase critici, presedintele TSD Drobeta Turnu Severin a sters postarea.In replica, Victorita Tudosie, medic rezident Psihiatrie Pediatrica la Spitalul Clinic Dr. Alexandru Obregia, ii transmite social-democratului ca salariul sau este pentru munca depusa si precizeaza ca nu isi doreste sa creada ca majorarile primite au reprezentat o mita electorala."Acum o sa ma rezum la partea cu medicii. Salariul meu este pentru munca pe care am depus-o sa ajung pana aici si pentru cea pe care o depun acum cu pacientii. As vrea sa cred ca partidul tau a dorit aceasta crestere sa fie o recunoastere a acestui efort si nu o mita electorala.Cat despre partea cu conditii decente...ce pot sa zic? Poate avem o definitie diferita a cuvantului "decent" sau poate tu nu ai intrat niciodata intr-un spital de stat...Inteleg ca aveti niste oameni foarte destepti si pe care ii platiti cu foarte multi bani ca sa va spuna cu ce mesaje sa iesiti la rampa. Vad ca in zilele astea v-au spus sa le reamintiti romanilor de lucrurile pe care le-ati facut voi.Permite-mi sa-ti reamintesc ca toate astea fac parte din programul vostru de guvernamant cu care ati castigat alegerile parlamentare si nu promisiunea pe viata ca oamenii vor accepta tot ce vreti voi la schimb. Apropo, programul nu a continut nici OUG 13, nici aministia, nici gratiere, nici transformarea justitiei in ceva imoral si neetic, nici oameni complet incompetenti si fara o urma de bun-simt in posturi cheie de conducere, nici transformarea Romaniei in Domeniul Dragnea, Stefanescu, Radulescu, Tudorache etc.", scrie medicul pe Facebook.Apoi, ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ideologia politica a PSD, ci cu partidul in sine, care a ales sa il sustina pe Liviu Dragnea."Draga tanar membru PSD (mandru de asta), in primul rand, permite-mi sa te felicit pentru faptul ca te-ai implicat activ in politica tarii tale!In al doilea rand, vreau sa clarific ca nu am nicio problema cu ideologia politica pe care o sustii, ci cu partidul in sine.Sunt convinsa ca sunt si oameni faini pe acolo, dar faptul ca ati ales, ca partid, sa-l sustineti pe Dragnea pana in panzele albe spune mai multe decat toate promisiunile facute vreodata. (Sa stii ca sunt din Teleorman, asa ca nu poti sa vii sa-mi spui ca sunt numai minciuni in acele dosare) ", mai afirma medicul.Amintim ca, luni, deputatul Catalin Radulescu i-a criticat dur pe cei care nu au votat cu PSD si le-a spus medicilor care au primit salariul majorat sa dea banii inapoi sau sa plece din tara."Eu ii rog pe medicii care au primit de 4 ori salariul sa-l dea inapoi sau sa plece din tara, cum plecau pana acum din cauza salariului, profesorii sa mearga sa munceasca la fructe, ca inseamna ca n-au fost multumiti de cresterile salariale, pensionarii la fel, sa voteze USR. Fermierii sa dea inapoi subventia la USR pentru ca oricum o sa li se inapoi. Sa vedem cum o sa traiasca cu aceste partide", a spus Catalin Radulescu.El s-a mai plans ca din cele peste 3 milioane de pensionari, doar jumatate au iesit duminica la vot.