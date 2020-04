Sa fie suspendate procesele pe durata starii de urgenta. Proiect de lege depus de Robert Cazanciuc (PSD)

Ziare.

Initiativa are in vedere completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara."Activitatea de judecata va putea continua doar in situatii exceptionale, de urgenta deosebita, temeinic justificate, referitoare la protectia relatiilor de familie, la masurile dispuse prin decretul de instituire a starii exceptionale, precum si in cauzele cu persoane private de libertate, in aceste din urma dosare judecata urmand a se desfasura doar prin sistem de videoconferinta", a scris Cazanciuc pe Facebook.Senatorul atrage atentia supra "riscurilor continuarii judecatii intr-un numar mare de dosare" si prezinta doua argumente din expunerea de motive."Lecturand hotararea CSM nr. 417/2020, emisa in aplicarea decretului privind instituirea starii de urgenta, se poate observa ca, in cazul judecatoriilor, au fost apreciate ca urgente cauzele privind incuviintarea executarii silite, ceea ce pentru multe dintre aceste instante poate reprezenta pana la 30% - 40% din activitate.", citeaza Cazanciuc.De asemenea, potrivit expunerii de motive, "doar cei care vor avea resurse la indemana (abilitati de a folosi mijloace electronice, avocati) vor avea sansa sa isi valorifice pretentiile, in dauna celor care vor fi nevoiti, in timp ce trebuie sa isi protejeze sanatatea, locul de munca sau familia, 'sa alerge' la autoritati sau companii cu activitate suspendata pentru a-si dovedi dreptatea".Textul initiativei si al expunerii de motive au fost redactate dupa mai multe consultari cu magistrati si avocati, precizeaza Robert Cazanciuc.