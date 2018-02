Un cocktail Molotov a fost aruncat in sediul PSD Cluj (Video)

Ziare.

Deputatul Horia Nasra este cel care a reclamat ca persoane necunoscute au dat foc unor ziare si au aruncat in fata usii un cocktail Molotov.Politistii trebuie sa verifice si cine a lipit o hartie pe care scrie "PCR" pe sigla PSD aflata la intrarea in curte, a declarat presedintele PSD Cluj pentru Mediafax."Am sesizat Politia dupa ce am descoperit vineri dimineata usa sediului PSD Cluj de pe Bulevardul Eroilor si peretii stropiti cu benzina, o sticla cocktail Molotov aruncata la intrare si ziare arse. Politia trebuie sa verifice ceea ce s-a intamplat joi seara sau in cursul diminetii de vineri, si trebuie urmarite si imaginile de pe camerele video de la intrarea in curtea partidelor.Ar putea fi un act al unor persoane necunoscute in urma protestului de joi seara pe pe Bulevardul Eroilor. Trebuie sa se verifice si cine a lipit o hartie pe care scrie PCR pe sigla PSD aflata la intrarea in curte", a spus Nasra.Acesta a adaugat ca "astfel de comportamente aduc aminte doar de practicile naziste din perioada interbelica, de incendierea Reichstag-ului, de exemplu".Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Carmen Jucan, a declarat ca la sediul PSD Cluj a fost trimis un echipaj de politie pentru verificarea sezizarii liderului PSD Cluj."Este o ancheta in derulare", a spus Jucan, pentru Mediafax.La fata locului a fost prezent si un echipaj de jandarmi.Joi seara, 300 de clujeni au iesit in strada dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat traficul in fata sediului PSD. Romanii au iesit in strada, joi seara, si in Piata Victoriei , locul unde in urma cu un an sute de mii de oameni aparau Justitia, in ciuda deja clasicelor conditii meteo de manifestatii: ninsoare, viscol si ger.