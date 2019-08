Cateva explicatii pe marginea revocarii lui Birchall: Dancila ramane la putere, cu pretul Justitiei. Iohannis, in unghi mort

Ziare.

com

Revocarea ministrului Ana Birchall a fost tinuta la sertar pentru intrunirea PSD de vineri, organizata in preambulul unui congres care parea mai degraba formal si simbolic: o scena pe care sa urce Viorica Dancila, in aplauze, si de unde sa se arate in figura ei de prezidentiabil. CEX-ul de vineri a transformat insa lansarea de sambata, de la Parlament, intr-un moment cu miza pentru partid. Aceeasi miza: Justitia.Contextul in care PSD a decis revocarea Anei Birchall si propunere magistratului in functie Dana Girbovan e insa unul care merita lamurit:▶ Vizita presedintelui Klaus Iohannis la Washington, unde presedintele Trump a transmis un mesaj cat de poate de clar anticoruptie;▶ Campania electorala;▶ Insistenta institutiilor europene, mai ales GRECO, ca Sectia Speciala condusa de Adina Florea sa fie desfiintata;▶ Reticenta Comisiei Europene de a-i da credit Vioricai Dancila si de a o lasa sa acorde o rasplata - postul de comisar din partea Romaniei - Rovanei Plumb;▶ Interimatele de la principalele institutii de justitie - DNA si Parchetul General.Social-democratii s-au asigurat astfel ca Viorica Dancila isi asuma pana la capat imperativul de nu scapa Justitia din maini, mai ales in ceea ce priveste Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, condusa de Adina Florea.De altfel, aici a aparut nepotrivirea dintre Ana Birchall si vointa Partidului. Ministrul Justitiei voia sa actioneze potrivit recomandarilor internationale si sa desfiinteze Sectia Speciala, ceea ce era inadmisibil pentru PSD.De altfel, in interviul pe care l-a acordat Ziare.com in luna iulie, secretarul executive al GRECO nota faptul ca autoritatile romane au inceput, in premiera, sa isi modifice pozitia sis a para a accepta dialogul cu institutia anticoruptie, prin punerea in aplicare a recomandarilor acesteia. Iar recomandarea ca SS sa fie desfiintata nu e optionala, nici negociabila si GRECO nu va renunta la ea, spunea ferm oficialul GRECO.Iata si cheia: "Neimplementarea recomandarilor, care trebuie sa nu mai continue, ci, dimpotriva, Romania sa se indrepte in directia corecta. Daca Romania va face asta, multe din problemele care exista in acest moment in tara se vor rezolva. Incurajez tratarea cu atentie a tuturor recomandarilor,Asadar, ministrul Justitiei isi luase acest angajament in fata GRECO.Remaniind-o pe Ana Birchall, PSD a bifat mai multe sarcini:▶ S-a asigurat ca Viorica Dancila anchita nota de plata pentru mentinerea la carma partidului si pentru candidatura la prezidentiale.▶ L-a asezat pe Klaus Iohanns intr-un unghi mort. Daca presedintele accepta acum propunerea Dana Girbovan, memoria sociala a revocarii lui Kovesi, unde a semnat "neavand de ales" si a numirii Ramonei Manescu la Externe va reveni si il costa de asta-data electoral.Klaus Iohannis e intr-o capcana, o spune chiar si Dana Girbovan, care anunta ca ea a acceptat sa fie ministru, dar cheia este la presedinte. Are presedintele temei pentru respingere?Klaus Iohannis este in campanie pentru cel de-al doilea mandat si vizita in SUA i-a asezat campania sub semnul luptei anticoruptie si a restabilirii ordinii de drept in stat Or, a accepta in tot acest context manevrele PSD privind Justitia inseamna sa isi saboteze de unul singur canidatura.▶ PSD, banat la nivelul conducerii de administratia SUA, care nu l-a legitimat pe Liviu Dragnea, oricat de mult si-a dorit acesta o fotografie oficiala, incearca sa dea peste nas Washington-ului si sa ii transmita ca el face legea, nu Klaus Iohannis.In mod ironic, actul mazilirii lui Birchall si trocul de putere al PSD-ului, laolalta cu tafna anti-occidentala s-au intamplat in ziua de 23 august.