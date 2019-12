Cinci persoane in arest la domiciliu si 3 sub control judiciar in dosarul spagilor din Banat si taxelor de protectie platite la PSD

Ziare.

com

Magistratii instantei supreme au dispus ca Mircea Andrei Lucaciu (sef la Departamentul Venituri din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara), Cristian Horgea (sef al Agentiei de Control si Incasare Nadlac II), Cristian Ispravnic (seful Directiei Regionale de Drumuri Timisoara), Elisabeta Miutescu (angajata in cadrul Agentiei de Control si Incasari Nadlac II) si Cristian Dima (angajat in cadrul Agentiei de Control si Incasare Nadlac II) sa ramana in arest la domiciliu pentru 30 de zile, pana in data de 16 ianuarie 2020."Atrage atentia inculpatilor ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a masurii sau a obligatiilor care le revin, masura arestului la domiciliu poate fi inlocuita cu masura arestarii preventive", se mai arata in minuta instantei.Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis, de asemenena, control judiciar pentru 60 de zile (pana la data de 15 februarie 2020, inclusiv) pentru Vasile-Alin Baetan (inginer) si Mirel-Patriciu Pascu (sef la Departamentul Juridic din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara).Decizia este definitiva.Potrivit procurorilor, persoanele cu functii de conducere ofereau protectie controlorilor de trafic contra unor sume de bani. "In cadrul unor agentii de control si incasare situate in punctele de trecere a frontierei ar fi existat obiceiul ca functionarii care isi desfasoara activitatea sa incaseze de la transportatori, pe langa taxele legale si sume de bani cu titlu de mita, pentru a nu constata si aplica anumite sanctiuni acestora. Spre exemplu, pentru a oferi 'protectie', in perioada 2016-noiembrie 2019, inculpata Miutescu Elisabeta ar fi pretins si primit de la o persoana avand functia de controlor de trafic (martor in cauza) suma totala de 19.300 de euro", se arata in comunicatul DNA De asemenea, potrivit procurorilor, angajarile pe posturi de controlori de trafic in cadrul DRDP Timisoara s-ar fi facut prin fraudarea concursului. "De mentionat este faptul ca posturile respective ar fi urmat sa fie ocupate numai dupa ce s-ar fi analizat, la nivel de conducere a partidului, ofertele candidatilor, urmand ca decizia finala sa ii apartina suspectului Caprar Dorel Gheorghe", mai spus procuroii DNA.Procurorii mai sustin ca sefii din cadrul DRDP Timisoara sau din alte institutii locale sau regionale, sustinuti de partid in functii, "ar fi avut obligatia de a plati o taxa lunara la casieria organizatiei judetene de partid, cuantumul taxei raportandu-se la functia detinuta"."Distinct de aceste sume lunare, persoanele cu functii de conducere sustinute in acele functii de partid ar fi avut obligatia de a plati si alte sume de bani, raportat la necesitatile de moment si solicitarile persoanelor cu functii de conducere din partid, identificandu-se o asemenea situatie cand suspectul Caprar Dorel Gheorghe ar fi pretins si primit suma de 4.500 de lei de la inculpatii Horgea Cristian, Lucaciu Mircea si suspectul Munteanu Bogdan (cate 1.500 lei fiecare) pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegatii din Japonia", mai arata procurorii in comuncat.In acest dosar, procurorii DNA si ofiterii DGA au facut luni mai multe perchezitii , inclusiv la sediul PSD Arad.