Coruptia din Sanatate: Ce spun magistratii despre baronul PSD care a inchiriat echipamente pentru a inaugura o maternitate

Dosarul "Maternitatii" din Buzau a fost inregistrat saptamana aceasta la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si a primit primul termen de judecata la sfarsitul lunii martie. Acesta este unul dintre procesele care prezinta cel mai bine modul in care inaugurarile hei-rupiste de unitati medicale sunt folosite mediatic de politicieni.In acest dosar este vorba de Victor Mocanu, fost senator PSD (2012-2016) si fost presedinte al CJ Buzau (2004-2012). Fiul acestuia este deputatul PMP Adrian Mocanu, fost deputat PSD in perioada 2008-2016.Victor Mocanu contesta la Completul de 5 judecatori o condamnare de 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare dupa ce a fost gasit vinovat de abuz in serviciu. Procesul priveste modul in care politicianul a inaugurat pe 1 iunie 2012, cu cateva zile inainte de scrutinul pentru alegerea autoritatilor locale, scrutin la care Victor Mocanu a candidat independent pentru un nou mandat de presedinte al CJ Buzau.Maternitatea a fost inaugurata cu o ceremonie fastuoasa urmata de o zi a portilor deschise. Buzoienii au avut acces la primele doua etaje ale unitatii spitalicesti, mobilate si utilate cu aparatura inchiriata de la firma Medical Finance Projects pe sume importante de bani. Pretul chiriei: 50.000 de euro/luna.Unitatea medicala inaugurata de politician nu a functionat niciodata, desi i-a costat pe buzoieni aproape 16 milioane de euro, totul a fost un spectacol. Anchetatorii spuneau ca, la momentul finalizarii lucrarilor, Maternitatea Buzau avea probleme la reteaua electrica, lipsind totodata automatizarea la pompele de incendiu. Conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, din 11 iunie 2012, lucrarile nu erau finalizate la data respectiva, sustin procurorii. Ulterior, prin procesul verbal din 5 septembrie 2012, comisia de receptie a constatat "neremedierea deficientelor stabilite anterior inclusiv a deficientelor constate privitoare la alimentarea cu energie electrica si lipsa automatizarilor la pompele de incendiu".Procurorii mai aratau ca "numeroasele deficiente constatate in documente releva, fara doar si poate, faptul ca echipamentele medicale au fost inchiriate fara intentia de a fi efectiv folosite in activitatea medicala in perioada imediat urmatoare ci exclusiv in scopul publicitatii (crearii unei aparente de inaugurare a maternitatii), iar cele care apar ca fiind cumparate direct nu au intrat in gestiunea Consiliului Judetean Buzau, desi au fost platite".Spitalul a devenit functional abia in primavara anului 2016, la patru ani de la inaugurarea formala realizata de Mocanu. Pentru redeschiderea ei s-a facut un credit de 4 milioane de euro, dar a dat si Guvernul o suma mai mica.Procesul a durat la Inalta Curte aproape trei ani, iar Victor Mocanu a fost gasit vinovat in prima instanta. In fata magistratilor, Mocanu a sustinut ca in acest caz au fost respectate dispozitiile legale care reglementeaza procedura achizitiilor publice.Inalta Curte a apreciat ca scopul educativ si preventiv al pedepsei in cazul politicianului poate fi atins numai prin executarea in regim de detentie."Instanta va tine seama de natura infractiunii comise de inculpat, calitatea in care a comis fapta (presedinte al Consiliului judetean Buzau), urmarea produsa (producerea unei pagube intr-un cuantum semnificativ, 565.445,5 lei, cauzata bugetului public al judetului Buzau) dar si de existenta unei cauze legale de agravare a raspunderii penale (forma continuata a infractiuni de abuz in serviciu constituita din 14 acte materiale). De asemenea, va avea in vedere ca prin savarsirea faptei, inculpatul a incalcat legea, desi avea sarcina de a veghea la respectarea ei", a motivat Inalta Curte.Magistratii au tinut seama de conduita buna a lui Victor Mocanu inainte de comiterea faptei, dar si de atitudinea sa dupa comiterea infractiunii rezultand din prezentarea sa in fata autoritatilor, carora le-a da semnificatia unor circumstante atenuante judiciare.De asemenea, un fost director din cadrul institutiei, Constantin Lungu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, tot cu executare, pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul in forma calificata si continuata, dar si pentru fals intelectual.In acelasi dosar, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, cu termen de incercare de cinci ani, Daniel Mihail Badic, directorul firmei care a inchiriat aparatura medicala Consiliului Judetean pentru inagurarea formala a Maternitatii Buzau, in timpul campaniei electorale din 2012. Badic a fost condamnat pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul in forma calificata si in forma continuata.Instanta suprema a mai condamnat-o la doi ani si sase luni de inchisoare cu patru ani si sase luni termen de incercare pe Eugenia Husea, angajata a aceleiasi firme, ea fiind condamnata pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul in forma calificata si in forma continuata.Totodata, magistratii au admis actiunea civila formulata de Consiliul Judetean Buzau si obliga in solidar pe inculpatii Mocanu Victor, Lungu Constantin, Badic Daniel Mihail si Husea Eugenia, iar pe inculpatii Badic Daniel Mihail si Husea Eugenia in solidar si cu partea responsabila civilmente SC Medical Finance Projects SRL, la plata sumei de 565.445,05 lei.