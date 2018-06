Cum a ajuns edilul din Videle sa fie condamnat sa munceasca la primarie in folosul comunitatii

Foto: Facebook/Nicolae Badanoiu

"Sunt nevinovat"

Cazul viceprimarului care a luat spaga

Acuzatiile DNA

Interceptati in sediul DNA

Mica localitate care da Romaniei politicieni pe banda rulanta ar putea inregistra o premiera. Asta dupa ce, pe 10 mai 2018, Tribunalul Teleorman l-a condamnat pe primarul localitatii, Nicolae Badanoiu (PSD), la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la luare de mita. Cel care a luat mita este fostul sau viceprimar, Florin Marius Nedelcu, care a recunoscut spaga.In plus, Badanoiu trebuie sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei Videle sau Primariei comunei Gratia (Teleorman), pe o perioada de 90 de zile lucratoare. Decizia a fost contestata de edil la Curtea de Apel Bucuresti.Primarul este un om de baza al organizatiei PSD Teleorman si pentru toti liderii din judet. Potrivit fotografiilor de pe contul de Facebook, liderii de la Bucuresti, promovati din organizatia PSD Videle, vin la evenimentele orasului, la care participa alaturi de primar.Cel mai recent eveniment de rasunet a fost vizita ambasadorului Chinei in orasul Videle. Diplomatul a fost insotit de Darius Valcov, consilierul Vioricai Dancila.Nicolae Badanoiu sustine ca este nevinovat si a contestat decizia instantei. "O sa cer achitarea, eu sunt nevinovat si sper ca la CAB o sa-mi dovedesc nevinovatia".Intrebat daca se gandeste sa se suspende din functie pana la o decizie definitiva, Badanoiu spune ca nu o sa faca asta."Sunt nevinovat si am proiecte in derulare pentru oras. In 2016, eram sub control judiciar si trimis in judecata, dar videnii au avut incredere in mine si m-au votat. Am in continuare increderea in ei", a precizat primarul.Badanoiu spune ca in spatele dosarului sau ar sta fostul viceprimar al orasului, Florin Marius Nedelcu (PSD), acuzat de mita in acest caz. "Eu eram intr-o relatie de dusmanie cu acesta. I-am cerut demisia in Consilul Local cu o saptamana inainte de a fi prins cand lua mita", sustine edilul.Viceprimarul Florin Marius Nedelcu a fost trimis in judecata in acest dosar pentru ca a luat mita aproximativ 40.000 de lei de la un afacerist. El a pledat vinovat si a cerut sa fie judecat in varianta simplificata, care presupune reducerea cu o treime a pedepsei.Pe 3 martie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a decis condamnarea definitiva a lui Nedelcu la 3 ani de inchisoare cu suspendare si prestarea a 120 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, in cadrul Primariei Botoroaga sau Primariei Magura.Totul incepe in 2015, atunci cand viceprimarul Nedelcu a pretins de la un om de afaceri suma de 45.000 de lei pentru a-l sprijini in atribuirea unui contract finantat de la bugetul local pentru construirea unor terenuri de sport sintetice in orasul Videle.Pentru a primi acesti bani, Nedelcu ar fi apelat la sprijinul primarului din Videle, arata procurorii DNA. In primul rand, ar fi avizat factura fictiva in valoare de 10.000 lei, ar fi dispus efectuarii platii si intocmirea ulterioara a unui referat suplimentar pentru o diferenta de 4.200 lei si ar fi exercitat presiuni asupra afaceristului care a dat banii, prin "obligarea" acestuia la respectarea conditiilor din caietul de sarcini, desi primarul orasului Videle cunostea ca acesta din urma nu le poate indeplini.Pe 26 ianuarie 2016, Nedelcu a fost prins in flagrant delict cand primea o transa din mita, suma de 15.000 lei, banii erau marcati cu "mita" si inseriati intr-un proces-verbal. "Ce reprezinta banii?", au intrebat mascatii, imediat dupa prinderea videprimarului. "Mita", a raspuns Nedelcu, potrivit dosarului de la Tribunalul Teleorman.Dupa ce s-a organizat flagrantul pe care a picat viceprimarul Nedelcu, primarul din Videle a fost chemat la DNA. In sala de asteptare de la DNA, intre cei doi are loc un dialog. Viceprimarul ii spune sefului sau sa nu declara nimic si discuta despre afaceristul care a facut denuntul.A zis ca am avut...interceptare, eu, tu. Ai avut in masina, da, mult. A zis ca masina ta e interceptata demult.Se ce ma, am facut io ceva cu el?A zis ca am luat banii de la aia, ca am facut schimb de bani, c-am mai predat, mi-ai predat bani...Doamne!Vezi sa nu recunosti nimic.Pai ce...Pai, nu vorbesti cu nimicNici nu m-am intalnit cu el...Mi-a zis sa vin cu adeverinta c-am fost in concediu, in perioada asta. In fine...sa vedem ce-am vorbit eu, cu cine....Vai de capul nostru! Doamne...Doamne, zic, ce trebuie s-aduc, zice o adeverinta ca am fost in concediu, in perioada aia...Vai de capu' nostru.Vai de capu' nostru! Asta e!...Ne-a lucrat cineva, ori ceva s-a-ntamplat....iti dai seama...Vezi? Zici ca sa intri, sa faci politica.Vai de mama noastra!...Ce politica?Zici ca sa intram, sa faci politica. Sa le faci bine, Sa faci bine pentru comunitate si...Pai i-am platit factura lu' ala, atuncia lu', stii tu...Cui?Lu' Ion (omul de afaceri care a facut denuntul- n.red) atuncea...Pai nu era....A, zi...dirigintele de santier...Lasa ma, nu alea...Stii cand i-am, cand i-am facut noi factura, atunci cu echipa de fotbal, atunci cand au fost cu bulgarii.... (neinteligibil) ...Cu bulgarii, cand a venit delegatia la noi, da-i dracu, la...Da ziua orasului....Vai de mama noastra! Asta este viata! Politica! Am vrut politica, am luat politica! Vai de mama noastra! Ca un copil...am fost, politica lui peste...Ai venit cu masina ta acuma?Nu!Ihi......Ce, ma, am luat eu bani de la ala? Ce, da-i....C-am avut...inregistrari, in masina ta....Ce-a facut, ma?... (neinteligibil)...si vizuale si tot si... (neinteligibil)....n-am facut... (neinteligibil) ...n-am cerut......cu banii in masina cum a facut?Badanoiu: Pai si ce bani?Cand te-ai dus de-ai luat banii pe alea...Io nu, n-am luat.De mine, pe urma, vezi...Tu cand ai luat bani din torpedou, cum a fost?Doamne!Zic, domne, a fost niste bani, am luat, poate a fost banii de imprumut, ceva......nu stiu...Da...Pai ai avut lucratura si tu si eu....Ba, ti-am zis ca nu stiu nimic...Pai ca stii, ca nu stii...(...)...mi-e de familie, de copil, da asta e......alea sunt inregistrate, telefoanele...da, ma, si am vorbit eu cu ala? Poate sa spuna orice nebun...am luat eu bani de la ala...N-auzi ca a spus ca n-ai primit...n-ai primit bani de la...Ai primit bani de la mine.Cand am primit bani de la tine....?Nedelcu: Ei...atunci.Cand am luat eu bani de la terenuri de la tine?...Ma gandeam ca ....a venit de la....de la Cluj...cu deplasarile..in perioada aia....la Cluj unu'...primarul, viceprimarul, consilieri locali...