De ce a fost arestat pe Ionel Arsene, seful CJ Neamt: A inselat increderea cetatenilor, ce duce la erodarea democratiei

Acesta este o parte din motivarea Curtii de Apel Bacau care a decis pe data de 29 ianuarie arestarea preventiva a lui Ionel Arsene, acuzat de trafic de influenta. Politicianul a fost acuzat de catre procurorii DNA ca in 2013, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei judetene Neamt a PSD, a primit de la Gheorghe Stefan , fostul primar al orasului Piatra-Neamt, suma de 100.000 euro.Banii erau pentru "pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala". Era vorba de fostul presedinte al CJ Neamt, Culita Tarata."Investirea de catre cetateni a parlamentarilor cu puterea de a legifera si a alesilor locali cu puterea de a le administra bunurile presupune din partea acestora un comportament dincolo de orice suspiciune de coruptie. Inselarea increderii acordate conduce la erodarea insasi a democratiei si este necesar ca aceiasi cetateni, prin intermediul organelor judiciare, sa beneficieze de instrumente ferme care sa dovedeasca vointa si determinarea statului de a se proteja de faptele de coruptie ale reprezentantilor sai cei mai inalti", arata Curtea de Apel Bacau.Magistratii mai arata ca lipsa unei riposte ferme a societatii ar induce un puternic sentiment de insecuritate sociala, de nesiguranta in opinia publica, ar intretine climatul infractional devoalat public prin acuzatia in materie penala adusa unui important lider politic local si ar crea lui Ionel Arsene si celor tentati sa comita fapte similare "impresia ca pot persista in sfidarea legii, ceea ce practic ar echivala cu incurajarea tacita a acestora si la savarsirea unor fapte similare si cu scaderea increderii populatiei in capacitatea de riposta a justitiei si de protectie a statului, fapt care in final s-ar repercuta negativ asupra actului de justitie".Mai mult, magistratii Curtii de Apel Bacau arata ca este necesara plasarea lui Arsene in regim de izolare si supraveghere si din cauza pozitiei sale influente in mediile politice, "din care provin mai multi martori"."In privinta lui Arsene Ionel nu se remarca existenta unor situatii personale deosebite, care, eventual, sa il vulnerabilizeze in conditiile obisnuite de detentie. La aceasta constatare se adauga caracterul de clandestinitate pe care il releva discutiile inregistrate ambiental si redate la dosarul cauzei, precum si pozitia sa influenta in mediile politice din care provin mai multi martori, astfel ca, pentru buna desfasurare a procesului penal, este necesara plasarea inculpatului in regim de izolare si supraveghere pentru 30 de zile", au mai spus magistratii.Tot in sustinerea acuzatiei se regasesc la dosar mai multe procese-verbale de redare a inregistrarilor ambientale dintre martori, una dintre inregistrari avand o insemnatate probatorie ridicata, pentru ca "surprinde nemijlocit modul in care Arsene Ionel se pozitioneaza fata de pretentia financiara a lui Stefan Gheroghe, provenienta acestei pretentii, dar si raspunsul pe care martorul trebuie sa il transmita mai departe pentru rezolvarea problemei".Astfel, Arsene ar fi afirmat in clar ca trebuia sa-l execute cineva pe Culita Tarata, ca au pierdut amandoi, iar aceasta pierdere nu o suporta doar el, insa il va ajuta pe Gheorghe Stefan din prietenie, iar nu cu titlul de restituire a unei datorii."Judecatorul de drepturi si libertati de la Curtea de Apel Bacau apreciaza ca aceste probe sunt suficiente pentru a retine ca rezulta presupunerea rezonabila ca inculpatul a savarsit infractiunea de trafic de influenta, prin primirea sumei de 100.000 euro pentru ca acesta din urma sa-si exercite indirect influenta asupra lui Horia Georgescu, presedinte al Agentiei Nationale de Integritate, cu scopul de a-l declara incompatibil pe Tarata Culita (in acea perioada presedintele Consiliului Judetean Neamt si presedintele UNPR Neamt) ", se arata in motivare.Un prim plan, noteaza instanta, deriva din gravitatea abstracta a comiterii unor fapte de coruptie, gravitate recunoscuta drept una ridicata in orice societate democratica in care domnia legii este de cea mai importanta in dezvoltarea sa sub toate aspectele."O asemenea societate nu poate functiona normal fara ca persoanele care reprezinta o autoritate sau chiar o functie publica sa nu fie la adapost de orice banuiala de influenta, in alt mod decat cel reglementat legal sau administrativ. In considerarea acestui deziderat, primordial in asigurarea ordinii de drept, orice incercare de corupere a unui functionar se impune a fi sanctionata dur si imediat. Combaterea acestei maladii sociale a constituit o preocupare constanta pentru autoritati si face obiectul a numeroase instrumente juridice nationale si internationale", se mai arata in motivare.Printre aceste instrumente juridice se afla Conventia Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York, la 31 octombrie 2003, Conventia penala privind Coruptia a Consiliului Europei, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999."Se subliniaza acolo ca fenomenul coruptiei constituie o amenintare pentru stabilitatea si siguranta societatilor, subminand institutiile si valorile democratice, valorile etice si justitia, compromitand dezvoltarea durabila si statul de drept; coruptia submineaza principiile de buna administrare, echitate si justitie sociala, denatureaza concurenta, impiedica dezvoltarea economica si pune in pericol stabilitatea institutiilor democratice si bazele morale ale societatii", se mai arata in motivare.Instanta noteaza si din Strategia nationala anticoruptie, adoptata de Guvernul Romaniei, ca la nivelul perceptiei publice coruptia continua sa fie identificata ca o piedica in prestarea serviciilor publice de calitate la nivel central si local.Totodata, Raportul Comisiei Europene privind progresele realizate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare reitereaza recomandarea consolidarii politicii generale anticoruptie, cu deosebire la nivel inalt, mentioneaza motivarea Curtii de Apel Bacau.Un al doilea plan se refera la conditiile concrete in care se presupune ca a fost comisa fapta."Inculpatul, la acea data avand calitatea de deputat si presedinte al organizatiei judetene a Partidului Social Democrat Neamt a facut o intelegere cu Primarul municipiului de resedinta de judet, Piatra-Neamt, (in cauza sunt suspiciuni ca la intelegere a participat si un om de afaceri) pentru a determina constatarea unei stari de incompatibilitate sau unui conflict de interese a Presedintelui Consiliului Judetean Neamt, prin traficarea, respectiv, cumpararea de influenta prin intermediari (inclusiv a unui ziarist, redactor sef la un cotidian national) a presedintelui Agentiei Nationale de Integritate, institutie publica special creata pentru a preveni si semnala astfel de situatii care constituie surse importante de coruptie si de obtinere frauduloasa de bani din bugetul public", mentioneaza Curtea de Apel Bacau.Instanta considera ca in acest mod "s-a incercat deturnarea caracteristicilor si functiilor specifice unei institutii publice, care avea menirea de a sprijini combaterea coruptiei, in scop de rafuiala politica si de preluare a unei functii cu acces direct la o importanta sursa de bani publici, insa nu pe calea legala, fireasca intr-o democratie consolidata, anume prin obtinerea unui mandat de ales local".Curtea mai precizeaza ca "modalitatea josnica" prin care s-a incercat inlaturarea unui oponent politic genereaza "un profund sentiment colectiv de respingere"."Modalitatea josnica in care s-a incercat inlaturarea unui oponent politic dintr-o functie electiva importanta, prin ocolirea votului acordat in cadrul alegerilor locale, nu poate genera decat un profund sentiment colectiv de respingere si se constituie tocmai intr-o stare de pericol pentru ordinea publica, in care cetatenii trebuie sa aiba siguranta ca votul lor conteaza, ca o componenta esentiala a exercitarii suveranitatii populare", se mai arata in motivare.