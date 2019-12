DNA: Oamenii numiti politic in institutii ale statului, obligati sa plateasca o taxa lunara la trezorieria PSD

Primul palier: "protectia" controlorilor

Al doilea palier: angajarile frauduloase

DNA: Concursurile erau fraudate

Taxa lunara s-ar fi platit la trezoreria PSD

DNA: 15 persoane acuzate

Detaliile apar in ancheta spagilor incasate la DRDP Timisoara in interesul PSD. Procurorii au retinut opt persoane in acest caz, iar trei parlamentari social-democrati au fost pusi sub acuzare Acuzatiile in acest dosar instrumentat de DNA sunt de luare de mita si trafic de influenta, legat de spagile care erau primite de angajatii DRDP Timisoara de la transportatorii care treceau cu camioanele in Ungaria si carora, la cantar, in schimbul banilor, li se reduceau, in documente, cantitatile de marfa transportata.In acest caz, trei parlamentari au calitatea de suspecti: deputatul Dorel Caprar, seful PSD Arad, deputatul Florin Tripa si senatorul Ioan Chisalita de la Caras-Severin.La 24 de ore la la primele perchezitii, DNA anunta intr-un comunicat de presa care sunt acuzatiile in acest caz. Potrivit acestora, cercetarile s-au desfasurat pe doua paliere.Primul palier vizeaza "protectia" oferita de persoanele cu functii de conducere controlorilor de trafic, la locul de munca, in schimbul unor sume de bani (intre 100 - 500 euro lunar).", acuza DNA.Spre exemplu, pentru a oferi "protectie", in perioada 2016 - noiembrie 2019, Elisabeta Miutescu, angajata in cadrul Agentiei de Control si Incasari Nadlac II, ar fi pretins si primit de la o persoana avand functia de controlor de trafic (martor in cauza) suma totala de 19.300 de euro.Al doilea palier al anchetei vizeaza modalitatea in care se faceau angajarile in structurile locale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), respectiv pe linie de partid si cu remiterea unor sume de bani."Astfel, in perioada iunie - noiembrie 2019, inculpatii Ispravnic Cristian Ilie (), Horgea Cristian () si suspectul Caprar Dorel Gheorghe () si-ar fi folosit influenta conferita de calitatile lor de persoane cu functie de conducere intr-un partid politic pentru angajarea a cinci persoane pe functiile de controlor trafic in cadrul DRDP Timisoara, prin fraudarea concursului pentru ocuparea acelor posturi", acuza DNA.Anchetatorii mentioneaza ca posturile respective ar fi urmat sa fie ocupate numai dupa ce s-ar fi analizat, la nivel de conducere a partidului, ofertele candidatilor, urmand ca decizia finala sa ii apartina lui Caprar.De asemenea, ar fi existat si situatii in care candidatilor care aveau sustinere politica sa nu li se mai pretinda si remiterea unor sume de bani."Distinct de folosirea influentei politice pentru ocuparea posturilor de controlor trafic, inculpatular fi acceptat ca cele cinci posturi sa fie ocupate prin fraudarea concursului in schimbul unor sume de bani ce ar fi fost negociate intre 5.000 si 10.000 de euro de persoana;ar fi pretins ca patru din cele cinci(numit intre timp sef al Departamentului Venituri) ar fi acceptat ca unul dintre posturi sa fie ocupat in schimbul sumei de 4.000 de euro.In ceea ce-l priveste pe suspectul, acesta ar fi pretins si acceptat ca doua dintre posturi sa fie ocupate in schimbul sumei de cate 5.000 de euro fiecare, pretinzand ca banii sa fie remisi in mod direct la casieria organizatiei judetene de partid", mai acuza DNA.Procurori DNA sustin ca cercetarile au mai stabilit ca sefii din cadrul DRDP Timisoara sau in alte institutii locale sau regionale, sustinute de partid in acele functii, ar fi avut obligatia de a plati o taxa lunara la casieria organizatiei judetene de partid, cuantumul taxei raportandu-se la functia detinuta.Distinct de aceste sume lunare, persoanele cu functii de conducere sustinute in acele functii de partid ar fi avut obligatia de a plati si alte sume de bani, raportat la necesitatile de moment si solicitarile persoanelor cu functii de conducere din partid, identificandu-se o asemenea situatie cand Caprar ar fi pretins si primit suma de 4.500 de lei de la Horgea, Mircea Lucaciu si Bogdan Munteanu (), cate 1.500 lei fiecare, pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegatii din Japonia.Intr-un context asemanator, mai sustin procurori, cei implicati in acest caz si-ar fi folosit influenta pentru numirea, cu incalcarea legii, in posturi de conducere a unor persoane apropiate.", conchide DNA.Potrivit DNA, 8 persoane au fost retinute in acest caz si vor fi prezentate Inaltei Curti cu propunere de arestare preventova pentru 30 de zile.In total, un numar de 15 persoane sunt cercetate in acest caz.Numele celor implicati in acest caz, functiile si acuzatiile procurorilor, pe site-ul DNA.