Doi directori din Ministerul Educatiei si un deputat PSD, judecati pentru ca au luat spaga la renovarea unui liceu

In acelasi dosar au mai fost trimise in judecata mai multe persoane, printre care- directorul Liceului cu Program Sportiv Roman,- contabil sef la Inspectoratul Scolar Judetean Neamt,- director general si inspector in cadrul Ministerului Educatiei Nationale,- director general adjunct in cadrul Directiei Generale Buget-Finante si Resurse Umane din cadrul Ministerul Educatiei si trei oameni de afaceri.Procurorii DNA acuza ca, in perioada 2013-2016, Sandu Petru, in calitate de director si ordonator de credite al Liceului cu Program Sportiv Roman, judetul Neamt, ar fi pretins si ar fi primit de la un reprezentant al unei societati comerciale (care a beneficiat si de ajutor din partea reprezentantilor altor doua firme) un procent de 10% din valoarea platilor efectuate de Liceul cu Program Sportiv Roman catre firmele controlate de acestia, firme care au executat lucrari de constructii in beneficiul unitatii scolare."Banii au fost pretinsi si primiti de inculpat pentru a atribui firmelor respective contracte de lucrari (in principal) si livrare produse (prin procedura de atribuire directa) dar si pentru a obtine finantarea necesara derularii acestor contracte," arata DNA.Concret, in scopul mentionat mai sus, Petru ar fi primit de la cei doi oameni de afaceri in total 232.300 de lei, reprezentand 10% din platile efectuate de Liceul cu Program Sportiv Roman.In acelasi context, in conditiile in care nu mai detinea functia mentionata mai sus, in perioada decembrie 2016 - decembrie 2017, Petru ar fi primit de la aceeasi oameni de afaceri suma de 24.100 lei, reprezentand acelasi procentaj din platile efectuate de Liceul cu Program Sportiv Roman, pentru a-si folosi influenta asupra lui Paunescu si Dornean (persoane din conducerea Ministerului Educatiei Nationale), Viorel Stan si Eugenia Condurat (sefi din cadrul Inspectoratului Scolar Neamt) si asupra a doi directori ai unitatii scolare (functionari cu atributii in ceea ce priveste finantarea lucrarilor de constructii sau care puteau influenta acordarea finantarii).Procurorii DNA prezinta intr-un comunicat de presa cum s-ar fi dat banii."Ulterior, in anul 2014 si in perioada 2017-2018, persoanele respective, avand in vedere functiile pe care le detineau, au primit de la inculpatul Sandu Petru sume de bani si produse, dupa cum urmeaza:- Viorel Stan, in 13 transe, suma totala de 9.800 lei,- Eugenia Condurat, in 30 transe, suma totala de 51.620 lei si 400 euro precum si produse alimentare in valoare de 4.950 lei,- Alin Catalin Paunescu, in 14 transe, suma totala de 16.115 lei si 150 euro precum si produse alimentare in valoare de 2.650 lei,- Maria Dornean, 7.000 lei, produse alimentare in valoare de 1.000 lei, un laptop marca HP si doua telefoane Iphone 5S."Potrivit DNA, in cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ce apartin lui Condurat, Paunescu si Sandu."Aceeasi masura a mai fost dispusa si asupra sumelor de bani existente in doua conturi pe care le detin inculpatii Dornean Maria si Stan Viorel," precizeaza DNA.I.S.