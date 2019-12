Fostul presedinte PSD Satu Mare Mircea Govor, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare

Ziare.

com

Magistratii Tribunalului Satu Mare au decis, luni, in prima instanta, condamnarea la doi ani de inchisoare cu suspendare a lui Mircea Govor, fost presedinte PSD Satu Mare si vicepresedinte al Consiliului Judetean. Decizia nu e definitiva.Mircea Govor a fost condamant pentru o fapta de santaj si achitat pentru doua."Condamna pe inculpatul G. M. V., pentru savarsirea infractiunii de santaj (..) la o pedeapsa de: 2 ani inchisoare. (...) achita pe acelasi inculpat, de sub acuzatia savarsirii infractiunii de santaj. (...) achita pe acelasi inculpat, de sub acuzatia savarsirii infractiunii de santaj. (...) dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate mai sus inculpatului, pe durata termenului de incercare de 4 ani", se arata in incheierea de sedinta a magistratilor Tribunalului Satu Mare.Instanta a decis si confiscarea sumei de 124.800 de lei de la Mircea Govor, "suma ce a facut obiectul infractiunii de santaj descrise in cuprinsul rechizitoriului".Gavor trebuie sa plateasca si 20.000 de lei cheltuieli judiciare.Ceilalti doi inculpati din dosar, respectiv fostul senator Valer Marian si omul de afaceri Mirel Vlas, acuzati de complicitate la santaj in forma agravata, au fost achitati.In 17 noiembrie 2015, procurorii DNA au facut 16 perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Satu Mare si Botosani, intr-o cauza penala privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, care ar fi fost comise in perioada 2010 - 2015, fiind vizate si sediul ANAF si cel al Consiliului Judetean Satu Mare.Potrivit procurorilor, in perioada august-octombrie 2013, Mircea Vasile Govor, folosindu-se de influenta si autoritatea functiilor detinute, prin intermediul lui Andrei Dolineaschi, a intervenit la persoane din conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru a obtine numirea, detasarea, imputernicirea sau mentinerea in functii de conducere sau de executie in cadrul nou infiintatei Administratii Judetene a Finantelor Publice Satu Mare (AJFP) a unor persoane obediente lui ori intereselor de partid, pe alte criterii decat cele profesionale."Procedand in acest fel, pe langa faptul ca a rezultat un folos necuvenit pentru persoanele respective, inculpatul Govor Mircea Vasile a urmarit sa obtina/mentina protectia societatilor comerciale controlate de el si familia sa din partea organelor fiscale din judetul Satu Mare si obtinerea unor beneficii personale sau pentru filiala partidului pe care-l conducea la nivel local (bani)", se arata intr-un comunicat de presa al DNA.Mircea Govor era acuzat ca, in perioada septembrie 2013 - martie 2014, a intervenit pe langa aceleasi persoane din conducerea ANAF pentru ca un apropiat sa promoveze examenul pentru obtinerea unui post de conducere ori de executie in cadrul Directiei Regionale Antifrauda Oradea (institutie nou infiintata la acel moment) sau sa obtina o functie de conducere in cadrul AJFP Satu Mare, fara ca acest lucru sa se materializeze ulterior.Procurorii au mai stabilit ca, in perioada aprilie-mai 2010, Mircea Govor, folosindu-se de influenta pe care o avea asupra unei publicatii cotidiene locale, in prezenta unei alte persoane, administrator al unei societati comerciale, a amenintat un avocat din Baroul Satu Mare ca in ziarul respectiv vor aparea mai multe articole compromitatoare ce vor avea ca obiect darea in vileag a modalitatii pretins frauduloase prin care firma avocatului ar fi obtinut mai multe contracte de consultanta juridica cu diferite entitati publice.De asemenea, anchetatorii au sustinut ca, in perioada august-septembrie 2013, Mircea Govor, folosindu-se de functiile detinute si de influenta pe care o avea asupra aceleiasi publicatii locale, a constrans un inspector sef interimar al ITM Satu Mare la acea vreme sa interzica inspectorilor de munca din subordine sa aplice sanctiuni contraventionale impotriva persoanelor agreate politic de el, respectiv primarii din acelasi partid cu el, din judetul Satu Mare.