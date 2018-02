Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, trimis in judecata pentru trafic de influenta. Ancheta a durat o luna

A doua acuzatie

Ionel Arsene este arestat preventiv in acest caz, iar dosarul a inceput pe 18 ianuarie, cand procurorii DNA l-au retinut pe fostul parlamentar.Procurorii DNA acuza ca, in cursul anului 2013, Ionel Arsene, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al PSD Neamt, ar fi primit de la o persoana (martor in cauza) suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate.Acesta ar fi fost in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala."Banii remisi de martor intr-un restaurant situat pe raza municipiului Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari", au prezentat procurorii DNA care ar fi prima acuzatie de trafic de influenta.In cazul celei de-a doua acuzatii, totul ar incepe la data de 31 iulie 2015.Atunci, Arsene ar fi pretins de la reprezentantul unei societati comerciale (martor in cauza) un procentaj de 5% din suma totala de 60.000.000 lei ce trebuia alocata de Administratia Nationala Apele Romane (A.N.A.R.) pentru finalizarea contractelor pe care firma respectiva le avea in derulare cu administratiile bazinale."In schimbul acestui comision, in perioada iulie - septembrie 2015, inculpatul Arsene Ionel si-a exercitat influenta asupra unui coleg de partid, la vremea respectiva secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, pentru a-l determina sa faca demersuri in vederea alocarii, de catre A.N.A.R, a sumei anterior mentionate, demersuri ramase insa fara rezultat", acuza DNA.In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor imobile ce apartin lui Ionel Arsene. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamt cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.