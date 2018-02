Probele care l-au infundat pe baronul PSD de Neamt: Interceptari, denunturi si declaratii de martori

Concluzia

Interceptarea cheie

"Ca sa-l execute cineva pe ala, pe Culita..."

Arsene: "Daca vorbeste, ma pun de capul lui"

De ce a fost arestat in 2018

Jurisprudenta Inaltei Curti

Acesta este o parte din motivarea Curtii de Apel Bacau, care a decis pe 29 ianuarie arestarea preventiva a lui Ionel Arsene, acuzat de trafic de influenta. Politicianul a fost acuzat de catre procurorii DNA ca in 2013, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei judetene Neamt a PSD, a primit de la Gheorghe Stefan, fostul primar al orasului Piatra-Neamt, suma de 100.000 euro.Banii erau "pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala". Era vorba de fostul presedinte al CJ Neamt, Culita Tarata."Judecatorul de drepturi si libertati de la Curtea de Apel Bacau constata, din probatoriul administrat in cauza pana in acest moment procesual, ca exista suficiente dovezi din care rezulta presupunerea rezonabila ca inculpatul a savarsit o infractiune de trafic de influenta.In acelasi timp, trebuie precizat ca, in aceasta faza initiala a exercitarii actiunii penale si formularii propunerii de arestare, probele nu trebuie sa aiba standardul necesar retinerii vinovatiei lui Arsene Ionel, dincolo de orice indoiala rezonabila, specifica unei solutii de condamnare", arata Curtea de Apel Bacau.Una dintre cele mai relevante probe este o discutie dintre Ionel Arsene si omul sau de incredere, Vasile Panaite, actualul prefect de Neamt. Ei discutau despre solicitarea lui Gheorghe Stefan, care cerea banii inapoi, deoarece obiectul traficului de influneta nu s-a mai realizat. Discutia se coroboreaza cu declaratia de martor data de Panaite, potrivit magistratilor.Curtea de Apel Bacau arata ca aceasta discutie "are o insemnatate probatorie ridicata, pentru ca surprinde nemijlocit modul in care Arsene Ionel se pozitioneaza fata de pretentia financiara a lui Stefan Gheorghe, provenienta acestei pretentii, dar si raspunsul pe care martorul trebuie sa il transmita mai departe pentru rezolvarea problemei"."Astfel, inculpatul afirma in clar ca trebuia sa-l execute cineva pe Culita, ca au pierdut amandoi, iar aceasta pierdere nu o suporta doar el, insa il va ajuta pe Stefan Gheorghe din prietenie, iar nu cu titlul de restituire a unei datorii", arata Curtea de Apel Bacau.In ziua de 22 noiembrie 2017, intre Vasile Panaite si Ionel Arsene a avut loc o discutie inregistrata audio, dialogul dintre cei doi vizand solicitarea lui Stefan Gheorghe, transmisa prin intermediul celui dintai, de a-i fi restituita diferenta de bani.Cu privire la... asta... (n.n. neinteligibil)... Fanica... (n.n. neinteligibil)... clar ca vrea mai devreme sa vorbeasca....sa stiu ce sa-i zic ca sa scap de el...Am inteles...... bai ma duc la el: hai ca ti-o rezolva...cum sa-i zic?... Lu p*** asta ce-i zic?N-am ce sa...Sa-si vada de treaba lui!...Spune-i asa...ca eu n-am nici o datorie la el...Da.... io.Da......ce-o fost o... asa...Si...s-o-nchis......si io si el o pierdut...amandoi......a, deci amandoi ati pierdut si sanatate ba frate, asta e...Ca sa-l execute cineva pe ala, pe Culita...Am inteles!...si p*** mea, acum ce fac?...Eu iau pe mine...si ce....am pierdut... insa, asa cum i-am transmis...C-o rezolvi...corect, am inteles...astea sa fie cuvintele. Deci eu asa o sa fie cuvintele spun: Ba, omul uite-asa s-o...Sa nu mai vorbeasca...Exact!...ca daca vorbeste, ma pun de capul lui...nu-l mai ajut cu nimic...Prin urmare, arata magistratii, Arsene afirma ca a avut o intelegere cu Gheorghe Stefan privind "executia" lui Tarata Culita, ca in urma acestei intelegeri amandoi au pierdut si, in consecinta, considera ca in prezent nu are nicio datorie fata de Gheorghe Stefan, intrucat daca i-ar restitui intreaga suma de bani ar suporta doar el pierderea.In continuarea dialogului din data de 22 noiembrie 2017, Arsene i-a atras atentia lui Gheorghe Stefan, prin intermediul lui Vasile Panaite, sa nu mai vorbeasca aceasta problerma cu nimeni "c-am mai auzit niste chestii care nu-mi convin":... insa, asa cum i-am transmis...C-o rezolvi...corect, am inteles...astea sa fie cuvintele. Deci eu asa o sa fie cuvintele spun: Ba, omul uite-asa s-o...Sa nu mai vorbeasca...Exact!...ca daca vorbeste, ma pun de capul lui...nu-l mai ajut cu nimic...Magistratii mai atrag atentia ca, la finalul dialogului, Arsene a afirmat ca-l va ajuta pe Stefan Gheorghe, fara a preciza in ce mod, insa cu conditia ca acesta sa nu mai vorbeasca: "adica eu vreau sa-lajut nu ca am vreo datorie, ca nu am... ca prietenie...asa vreau eu sa... ".O alta discutie care a fost generata de avocatii lui Ionel Arsene a fost aceea ca faptele sunt din 2013 si ca nu s-ar putea emite mandat de arestare dupa atata timp. Curtea de Apel Bacau a explicat prin jurisprudenta Inaltei Curti.Primul caz este cel al lui Bogdan Olteanu, fost presedinte al Camerei Deputatilor, acuzat in 2016 ca ar fi facut trafic de influenta in 2008. In acest caz, Inalta Curte a emis mandat de arestare preventiva.Cu privire la trecerea unei perioade de timp de la data comiterii presupusei fapte pana la data formularii propunerii de arestare preventiva a fost invocata practica Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Astfel, in incheierea nr. 132/C din data de 11 august 2016 pronuntata in dosarul nr. 2772/1/2016 Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala a retinut ca: "Apararile inculpatului potrivit carora nu se impune luarea unei masuri preventive privative de libertate intrucat presupusele fapte penale ar fi fost comise in anul 2008, cu 8 ani anterior momentului la care s-a formulat propunerea de arestare preventiva, nu pot fi retinute de catre instanta de judecata, avand in vedere ca luarea unei masuri preventive este determinata de necesitatea asigurarii bunei desfasurari a procesului penal.In cauza, desi date sau informatii despre activitatea infractionala au existat inca din anul 2008, dosarul penal s-a format in ianuarie 2016 aspect care nu influenteaza gravitatea faptelor ori alegerea masurii.Inalta Curte retine in acest caz gradul de pericol social extrem de ridicat al infractiunii, dedus din modalitatea de concepere a activitatii ilicit penale, functia de inalta demnitate publica detinuta de inculpat (presedintele Camerei Deputatilor), in exercitiul careia a savarsit actul de coruptie si la nivelul si natura folosului injust primit, astfel ca va dispune luarea masurii arestarii preventive, apreciind ca este singura apta a asigura realizarea scopului prevazut de art. 202 alin.1 Cod procedura penala, buna desfasurare a urmaririi penale si implicit a procesului penal.Alte decizii similare, in care Inalta Curte a luat aceeasi masura preventiva, la un folos injust in cuantum mult redus si la functii de demnitate publica de rang subsecvent: fosta judecatoare Maria David, fostul ministru de Interne, Cristian David, fostul ministru al Finantelor, Darius Vilcov, fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea sau fosta sefa a DIICOT, Alina Bica.