Senatorul Chisalita a fost inculpat in dosarul sefilor de institutii care plateau taxa de protectie la casieria PSD

Angajari la stat cu taxa de protectie platita la PSD

Senatorul Ioan Chisalita s-a prezentat, marti, la DNA Timisoara, din nou, dupa ce in urma cu o saptamana a fost audiat in dosarul spagilor adunate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara pentru PSD Arad. De data aceasta, procurorii anticoruptie i-au adus la cunostinta calitatea de inculpat.Potrivit anchetatorilor, senatorul Chisalita este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii de catre persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unui partid politic in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.La DNA Timisoara sunt asteptati si alti parlamentari vizati in ancheta procurorilor anticoruptie.Vineri, la DNA Timisoara au fost audiati deputatul Luminita Jivan, fostul ministru al Apararii si vicepremier Mihai Fifor, dar si fostul ministru al Transporturilor Razvan Cuc. Acestia au fost citati deocamdata ca martori in dosar.Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat pentru miercuri pronuntarea in dosarul in care DNA a contestat masurile dispuse in cazul spagilor de la DRDP Timisoara. Trei dintre inculpati au fost plasati sub control judiciar, iar cinci au fost pusi in libertate.DNA a contestat masurile dispuse anterior de magistratii ICCJ, respectiv control judiciar fata de Horgea Cristian, Miutescu Elisabeta si Ispravnic Cristian Ilie si punerea in libertate a inculpatilor Dima Cristian, Lucaciu Mircea Andrei, Pascu Patriciu-Mirel, Baetan Vasile-Alin si Stoenescu Anca-Patricia.Cercetarile s-au desfasurat pe doua paliere. Primul vizeaza "protectia" oferita de persoanele cu functii de conducere controlorilor de trafic, la locul de munca, in schimbul unor sume de bani (intre 100 - 500 euro lunar)."In cadrul unor agentii de control si incasare situate in punctele de trecere a frontierei ar fi existat obiceiul ca functionarii care isi desfasoara activitatea sa incaseze de la transportatori, pe langa taxele legale si sume de bani cu titlu de mita, pentru a nu constata si aplica anumite sanctiuni acestora. Spre exemplu, pentru a oferi 'protectie', in perioada 2016 - noiembrie 2019, inculpata Miutescu Elisabeta ar fi pretins si primit de la o persoana avand functia de controlor de trafic (martor in cauza) suma totala de 19.300 de euro", a transmis DNA.Al doilea palier a vizat modalitatea in care se faceau angajarile in structurile locale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), respectiv pe linie de partid si cu remiterea unor sume de bani."Astfel, in perioada iunie - noiembrie 2019, inculpatii Ispravnic Cristian Ilie, Horgea Cristian si suspectul Caprar Dorel Gheorghe si-ar fi folosit influenta conferita de calitatile lor de persoane cu functie de conducere intr-un partid politic pentru angajarea a cinci persoane pe functiile de controlor trafic in cadrul D.R.D.P. Timisoara, prin fraudarea concursului pentru ocuparea acelor posturi. De mentionat este faptul ca posturile respective ar fi urmat sa fie ocupate numai dupa ce s-ar fi analizat, la nivel de conducere a partidului, ofertele candidatilor, urmand ca decizia finala sa ii apartina suspectului Caprar Dorel Gheorghe", a transmis DNA.Potrivit procurorilor, existau si situatii in care candidatilor care aveau sustinere politica sa nu li se mai pretinda si remiterea unor sume de bani."Distinct de folosirea influentei politice pentru ocuparea posturilor de controlor trafic, inculpatul Ispravnic Cristian ar fi acceptat ca cele cinci posturi sa fie ocupate prin fraudarea concursului in schimbul unor sume de bani ce ar fi fost negociate intre 5.000 si 10.000 de euro de persoana; Horgea Cristian ar fi pretins ca patru din cele cinci posturi sa se ocupe in schimbul unor sume cuprinse intre 4.000 de euro si 10.000 de euro, iar Lucaciu Mircea (numit intre timp sef al Departamentului Venituri) ar fi acceptat ca unul dintre posturi sa fie ocupat in schimbul sumei de 4.000 de euro. In ceea ce-l priveste pe suspectul Caprar Dorel Gheorghe, acesta ar fi pretins si acceptat ca doua dintre posturi sa fie ocupate in schimbul sumei de cate 5.000 de euro fiecare, pretinzand ca banii sa fie remisi in mod direct la casieria organizatiei judetene de partid", a mai precizat DNA."De asemenea, cercetarile au mai stabilit ca sefii din cadrul D.R.D.P Timisoara sau in alte institutii locale sau regionale, sustinute de partid in acele functii, ar fi avut obligatia de a plati o taxa lunara la casieria organizatiei judetene de partid, cuantumul taxei raportandu-se la functia detinuta", au transmis procurorii.Distinct de aceste sume lunare, persoanele cu functii de conducere sustinute in acele functii de partid ar fi avut obligatia de a plati si alte sume de bani, raportat la necesitatile de moment si solicitarile persoanelor cu functii de conducere din partid, identificandu-se o asemenea situatie cand suspectul Caprar Dorel Gheorghe ar fi pretins si primit suma de 4.500 de lei de la inculpatii Horgea Cristian, Lucaciu Mircea si suspectul Munteanu Bogdan (cate 1.500 lei fiecare) pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegatii din Japonia.Intr-un context asemanator, inculpatii Ispravnic Cristian Ilie, Horgea Cristian, Pascu Patriciu-Mirel si suspectii Caprar Dorel Gheorghe, Tripa Florin si Chisalita Ioan Narcis si-ar fi folosit influenta pentru numirea, cu incalcarea legii, in posturi de conducere (mentionate mai sus) a inculpatilor Lucaciu Mircea si Pascu Mirel si pentru angajarea inculpatului Baetan Alin."De mentionat, este faptul ca inculpata Stoenescu Anca Patricia, in calitatea sa de inspector general al Inspectoratului Scolar Judetean Arad, ar fi dispus, din considerente politice si cu incalcarea Legii educatiei nationale, eliberarea din functie a unui inspector scolar pentru criticile aduse partidului", a mai transmis DNA.La comiterea infractiunilor ar fi participat si alte persoane, au mai transmis procurorii.