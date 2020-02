Cum arata punctajul PSD si ce efect a avut victoria de la CCR asupra greilor din partid

Ziare.

Asa se explica revenirea in prim-plan a unuia dintre pesedistii din garda Dragnea, Serban Nicolae, unul dintre cei mai zgomotosi antiJustitie din ultimii ani, propus pentru sefia Senatului Strategia in care liderii cu greutate si legitimitate in ochii colegilor, mai ales ai celor din teritoriu, au fost nevoiti sa faca doi pasi in spate, pentru ca partidul sa se poata curata de imaginea de camarila a fostului sef si de fantomele din 10 august nu a fost una potrivita, de vreme ce i-a adus la cel mai mic procent postdecembrist.De altfel, asta si traseaza Ionut Vulpescu in documentul lasat sa scape pe agenda publica , dar al carui punctaj e preluat, declinat si pus in aplicare de partid: PSD trebuie sa renunte la registrul mic, la izolare si sa isi reia pozitia de forta, chiar si acolo unde accentele sunt sau pot sa para maligne.Decat un partid panseluta, de la care electoratul sa nu mai astepte promisiuni/solutii/confirmari, mai bine un partid mefistofelic, dar pe care electoratul sa il investeasca cu forta.Un punct pe care PSD l-a bifat cu succes, prin decizia luata de CCR in defavoarea presedintelui Iohannis si a PNL . Prin controlul pe care l-au avut la Curte - cu sapte voturi, nu sase, cum era aritmetica previzibila - pesedistii au reusit astfel trei lucruri:1. Sa arate ca au putere in continuare.2. Sa invalideze depesedizarea anuntata ca scop ultim de presedintele Klaus Iohannis, de vreme ce Curtea Constitutionala insasi ramane sub influenta lor.3. Sa relegitimeze garda veche, antiiohannista.Imediat dupa decizia CCR, a carei motivare inca nu o stim, dar pe care presedintele Curtii a explicat-o la Antena3 , PSD a trecut la punctul urmator, si el trasat in manifestul-program al lui Ionut Vulpescu: diabolizarea concurentilor - presedintele Iohannis, in principal.E de mentionat aici felul discret in care social-democratii si-au trecut victoria de la CCR in palmares, pentru a sublinia obiectivitatea si rigoarea acesteia si pentru a indeparta astfel acuzatia de politizare.Mesajul lui Marcel Ciolacu dupa consultarile de miercuri de la Cotroceni aici de incadreaza: Klaus Iohannis si PNL vor sa mentina tara in criza.E un punctaj pe care pesedistii il vor declina si rostogoli in toata aceasta perioada, pana la alegeri - anticipate sau la termen, aproape ca nu mai conteaza in mod real, dat fiind calendarul. Iar contextul social si economic, vulnerabilizat de amenintarea unei epidemii si de neincrederea cronica in autoritatile care ar trebui sa gestioneze securitatea sociala, le pune la dispozitie suficiente oportunitati prin care sa arate cu degetul, acuzator, catre presedintele care, in loc sa asigure echilibrul, intretine criza politica.Decizia Curtii Constitutionale a resetat nu numai strategia presedintelui Iohannis, ci si viata interna a PSD-ului, iar congresul in care pesedistii isi vor alege conducerea a capatat o cu totul alta miza.